Farmnote привлек 500 млн иен для облачной ИИ-платформы по управлению рогатым скотом

IoT стартап Farmnote Holdings Inc, расположенный в Хоккайдо (город в Японии), привлек 500 миллионов иен финансирования для своей облачные платформы, направленная на оптимизацию работы на фермах.
Инвестиции предоставила японская корпорация Innovation Network в сотрудничестве с Национальной федерацией сельского хозяйства. Финансирование так же поддержал Norinchukin Bank и Sumitomo Corporation.
Компания нацелена использовать привлеченные средства для ускорения развития деятельности, а также для разработки новых функций платформы, основываясь на технологии искусственного интеллекта.
Основанная в ноябре 2013 года под руководством Синъя Кобаяси (сейчас президент и генеральный директор), Farmnote является разработчиком облачной платформы, благодаря которой фермеры имеют возможность управлять своим хозяйством, в частности оптимизировать работу, повысить продуктивность продуктивности молочного животноводства, проводить тщательные анализы. Все данные которые в процессе использования Farmnote записываются с помощью смартфона или планшета.
Farmnote также предлагает смарт-устройство, которое в полуавтоматическом режиме собирает все данные по крупному рогатому скоту, основываясь на уникальном алгоритме искусственного интеллекта для выявления жизненно важных признаков крупного рогатого скота, в частности это болезни, роды и течка.
На сегодняшний день, платформой Farmnote пользуются более 1600 фермеров, которые управляют более 160 000 животных.
Специально для MMGP.RU