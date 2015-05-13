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Farmnote привлек 500 млн иен для облачной ИИ-платформы по управлению рогатым скотом

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Farmnote привлек 500 млн иен для облачной ИИ-платформы по управлению рогатым скотом


IoT стартап Farmnote Holdings Inc, расположенный в Хоккайдо (город в Японии), привлек 500 миллионов иен финансирования для своей облачные платформы, направленная на оптимизацию работы на фермах.
Инвестиции предоставила японская корпорация Innovation Network в сотрудничестве с Национальной федерацией сельского хозяйства. Финансирование так же поддержал Norinchukin Bank и Sumitomo Corporation.

Компания нацелена использовать привлеченные средства для ускорения развития деятельности, а также для разработки новых функций платформы, основываясь на технологии искусственного интеллекта.


Основанная в ноябре 2013 года под руководством Синъя Кобаяси (сейчас президент и генеральный директор), Farmnote является разработчиком облачной платформы, благодаря которой фермеры имеют возможность управлять своим хозяйством, в частности оптимизировать работу, повысить продуктивность продуктивности молочного животноводства, проводить тщательные анализы. Все данные которые в процессе использования Farmnote записываются с помощью смартфона или планшета.

Farmnote также предлагает смарт-устройство, которое в полуавтоматическом режиме собирает все данные по крупному рогатому скоту, основываясь на уникальном алгоритме искусственного интеллекта для выявления жизненно важных признаков крупного рогатого скота, в частности это болезни, роды и течка.

На сегодняшний день, платформой Farmnote пользуются более 1600 фермеров, которые управляют более 160 000 животных.

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Метки
искусственный интеллект, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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