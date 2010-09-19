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Стартап Groq привлек $10,3 млн для выпуска инновационных чипов на основе AI

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Стартап Groq привлек $10,3 млн для выпуска инновационных чипов на основе AI


Стартап Groq, основанный множеством ветеранов Google, которые активно работали над созданием компьютерных чипов следующего поколения на основе искусственного интеллекта, привлек $10,3 млн. венчурных инвестиций.

Среди команды Groq присутствует много сотрудников Google, которые занимаются разработкой инновационного продукта – Tensor Processing Unit, представляющего собой специализированную интегральную микросхему, предназначенную специально для глубокого машинного обучения.

Чамас Палихапития (основатель и управляющий партнер венчурной компании Social Capital и совладелец баскетбольной команды Golden State Warriors) возглавил текущий инвестиционный раунд. При заключении данной сделки в качестве представителей компании Groq участвовали Джонатан Росс (бывший инженер Google, который помог изобрести Tensor Processing Unit) и бывший сотрудник Google X Дуглас Вайтман.

”Мы были рады возглавить данный раунд финансирования для Groq“, – комментирует Палихапития. ”Мы считаем, что созданный ими продукт должен стать фундаментальной основой для следующего поколения вычислений“.



Впервые Groq презентовал свой компьютерный чип на основе искусственного интеллекта в мае 2016 года. Данный чип использует TensorFlow – программный движок, который сейчас активно применяется в нейронных сетях Google, поскольку способен запускать алгоритмы машинного обучения в 10 раз быстрее, чем общедоступные другие аналоги.

Недавно поисковый гигант опубликовал дополнительные сведения о данных чипах, утверждая, что подобная система превосходит центральные и графические процессоры в своей категории по целому ряду ключевых направлений, в особенности, по мощности вычислений. Компания Groq заявила, что их чипы могут обеспечить от 30 до 80 раз больше мощности, чем аналогичные центральные процессоры Intel Haswell CPU или графические процессоры Nvidia Tesla K80 GPU.

Учитывая, что Groq привлекла в свою команду восемь из десяти инженеров Google, которые работали над проектом TPU, весьма вероятно, что у них действительно получилось разработать уникальные компьютерные чипы. Чамас Палихапития отметил, что данный стартап создал фундаментальную основу для следующего поколения вычислений.

После выпуска своего инновационного продукта компания Groq станет очень привлекательным объектом для поглощения, учитывая текущую «гонку» со стороны многих крупных компаний с целью создания чипов следующего поколения, ориентированных на искусственный интеллект.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://siliconangle.com/blog/2017/04...-raises-10-3m/

https://text.ru/antiplagiat/58fe1a112b937
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