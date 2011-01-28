Кнопка личной безопасности Revolar вытащит из любых из передряг
Новый крошечный гаджет под названием Revolar создан с целью максимально обезопасить прогулку по улицам. Эта миниатюрная кнопка при нажатии уведомляет родственников и друзей, если вы напуганы и отсылает сообщение правоохранителям, если у вас проблемы, и даже имитирует телефонный звонок, если вам нужно выкрутиться из щекотливой ситуации.
Устройство работает с iOs и Android и его можно будет приобрести уже в мае.
Идея создать Revolar пришла к соучредителю стартапа Жаклин Рос, когда та узнала, что на ее сестру напали. А другая соучредитель поделилась с Жаклин историей похищения своей бабушки в Колумбии и девушки решили, что необходимо что-то предпринимать.
«Я и другая соучредитель - латиноамериканки», - рассказывает Жаклин. «Я создала Revolar, потому что люди причинили зло моей маленькой сестре. Она начала работать в Revolar, потому что ее бабушку похитили повстанцы в Колумбии и удерживали в плену в течение 8 месяцев. Именно поэтому она иммигрировала в США».
Короче говоря, им обоим причинили боль.
Команда уже выпустила первые книпки и собрала $115,000 на Indiegogo для предварительных заказов. Кнопка может год проработать на одной батарейке, а при активации отправляет данные GPS. Наконец, она действует как маячек, с помощью которого можно найти ключи или кошелек. Кнопка стоит $59 без какой-либо абонентской платы.
Устройство довольно простое и не бросается в глаза. Самая крутая функция - это фиктивный вызов, когда можно незаметно отправить вызов на свой телефон, если вам нужен предлог, чтобы отделаться от навязчивого собеседника.