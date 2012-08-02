В интернет просочились фотографии нового iPhone 8

Фотографии, предположительно показывающие модель-пустышку iPhone 8, просочились в интернет. И если они реальны, подтверждается сразу несколько особенностей нового телефона. Такие как выпуклый экран и металлическая задняя панель, о которых размышляли аналитики.
Фотографии просочились в интернет Бенджамином Гескиным, который опубликовал их в Twitter, утверждая, что у него есть источник со связями в Foxconn, поставщиком Apple. Если фотографии —правда, новый iPhone увидит ряд изменений. Стоит подчеркнуть, что нет никого способа наверняка узнать, настоящие ли это фотографии.
На фотографиях видно, что iPhone 8 имеет стеклянный экран, занимающий всю переднюю панель, а снизу нет какой-либо видимой кнопки «домой». Задняя панель выполнена из нержавеющей стали и выглядит примерно так же, как в оригинальном iPhone, которому в этом году исполняется 10 лет.
С фотографий видно, что устройство имеет двойную камеру на задней панели, размещенную в специально обозначенном прямоугольнике. Также есть отдельные кнопки для управления громкостью и переключатель режима работы телефона на левой стороне, а также кнопка Power и лоток для сим-карты справа, как на современных моделях iPhone. Заметное отличие заключается в том, что кнопка Power изменилась в размерах, теперь она немного длиннее. Отсутствие сенсорного оборудования Touch на передней и задней стороне модели дает возможность предположить, что Apple, возможно, рассматривают возможность интегрировать своей сенсорный датчик Touch ID под дисплеем, согласно сайту 9to5mac.
Большинство фотографий показывают устройство без логотипа Apple, но это может быть стратегическим шагом компании и поставщиков, чтобы сохранить необходимую секретность.
Гескин также опубликовал, как он назвал ее, схематическую диаграмму, которая показывает, какие компоненты будут расположены под экраном iPhone 8. В их список вошел новый шумоподавляющий микрофон в области двойной камеры.
Apple отказывается комментировать слухи такие как этот об новом iPhone, как этот.
Перевод специально для mmgp.ru