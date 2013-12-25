Bucksmoney - bucksmoney.ru

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 15.03.17
Цитата:
Деньги это время. Bucksmoney ценит ваше время и работает на вас ежедневно увеличивая доход. Принципиально новая система построена таким образом что даже новичок сможет начать получать свою прибыль уже в первый день. Система проста в использовании и интуитивно понятна. Мы вывели получение пассивного дохода на новый уровень. Наращивая обороты и приглашая друзей вы получите внушительный дополнительный доход, который будет поступать на ваш счет в пассивном режиме — вам ничего ненужно делать в дальнейшем, кроме как получать прибыль. Высокий уровень шифрования информации на сайте обеспечит надежность ваших данных. Забудьте о сложностях и получите свой уровень прибыли, выводя свою жизнь на новый уровень!
Инвестиционные планы:
20-120% за месяц, начисление ежедневное.
Единичная заморозка депозита на 7 дней
Главное условие начисления прибыли - посещение сайта не менее 1 раза в 24 часа.
Минимальный вклад: 3$
Реф-программа: 7-3.5-1.5%
Начисление: ежедневно
Оплата: Payeer, Yandex, Okpay, Paxum, Qiwi, Банковские карты
SSL-сертификат: да
Выплаты: ручные