Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
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Bucksmoney - bucksmoney.ru

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 19:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 695
Записей в блоге: 4
УГ: 13
КП: 0.232
подарки
Bucksmoney - bucksmoney.ru
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!




Старт проекта: 15.03.17




Цитата:
Деньги это время. Bucksmoney ценит ваше время и работает на вас ежедневно увеличивая доход. Принципиально новая система построена таким образом что даже новичок сможет начать получать свою прибыль уже в первый день. Система проста в использовании и интуитивно понятна. Мы вывели получение пассивного дохода на новый уровень. Наращивая обороты и приглашая друзей вы получите внушительный дополнительный доход, который будет поступать на ваш счет в пассивном режиме — вам ничего ненужно делать в дальнейшем, кроме как получать прибыль. Высокий уровень шифрования информации на сайте обеспечит надежность ваших данных. Забудьте о сложностях и получите свой уровень прибыли, выводя свою жизнь на новый уровень!


Инвестиционные планы:
20-120% за месяц, начисление ежедневное.
Единичная заморозка депозита на 7 дней
Главное условие начисления прибыли - посещение сайта не менее 1 раза в 24 часа.
Минимальный вклад: 3$


Реф-программа: 7-3.5-1.5%
Начисление: ежедневно
Оплата: Payeer, Yandex, Okpay, Paxum, Qiwi, Банковские карты
SSL-сертификат: да
Выплаты: ручные


domain: BUCKSMONEY.RU
nserver: eva.ns.cloudflare.com.
nserver: rajeev.ns.cloudflare.com.



Вклад:

24.04.2017 13:38:08
9835914253
5 992,00 руб.
Распечатать чек
5 992,00 руб.
Баксманей 463427
Пополнение счета в Bucksmoney



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