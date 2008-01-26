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Сумма заблокированных средств Януковича и «семьи» выросла до $1,54 млрд

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Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
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Сумма заблокированных средств Януковича и «семьи» выросла до $1,54 млрд
За I квартал 2017 года Госфинмониторинг подготовил и направил в правоохранительные органы 42 материала (8 обобщенных и 34 дополнительных обобщенных материалов) относительно сомнительных финансовых операций, проведенных с участием бывших чиновников, — сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, по этим материалам составляет 7 млрд грн.

В ведомстве добавляют, что по результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными госслужащими средства в эквиваленте $1,54 млрд.

«Кроме того, особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,010 млн швейцарских франков, частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», — говорится в отчете.

По материалам Hubs
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