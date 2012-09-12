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Акционеры банков-банкротов должны компенсировать потери вкладчиков - МВф

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Акционеры банков-банкротов должны компенсировать потери вкладчиков - МВф
По словам постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, восстановление финансовой стабильности имеет свою цену. Часто за это платят вкладчики. В том числе, действительно, невинные вкладчики.

Об этом постоянный представитель МВФ рассказал изданию LB.ua.

“Согласен, этот процесс нельзя считать завершенным, пока эти расходы не будут возмещены за счет бывших акционеров. И это должно было делаться не только для того, чтобы уменьшить фискальные расходы, но и для того, чтобы защитить права вкладчиков и показать, что справедливость существует”, – отметил Ваше

По его словам, для этого создана законодательная основа в виде закона, который был принят в 2015 году в рамках программы с МВФ.

“И мы этот закон – об ответственности владельцев банков за злоупотребления, в том числе с депозитами – поддерживаем. Нацбанк принимал и принимает меры для того, чтобы выполнять этот закон. И пытается добиться, чтобы бывшие, часто формальные владельцы этих банков были привлечены к ответственности. Но в то же время мы видим, что решение этого вопроса останавливается на слабом звене – в судах. Система судопроизводства сегодня может считаться самым слабым звеном”, – говорит он.

По материалам Финансовый клуб
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