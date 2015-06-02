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Сколько стоит бензин в разных странах мира

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Сколько стоит бензин в разных странах мира


Россия гордится своими природными ресурсами. Особую гордость вызывают нефть и газ. Мы их продаем всему миру. Продажи с каждым годом растут, появляются новые потребители, строятся трубопроводы по всему миру.

Нефть, также как и газ - наше все. Доходы от нефти и газа формируют большую долю бюджета страны. От того сколько и по какой цене мы продадим нефти во многом зависит жизнь Россиян.

Не смотря на большие запасы нефти в стране цена на бензин в России отнюдь не самая дешевая. Очень много стран продает бензин по гораздо более низким ценам. При этом нужно учитывать еще и доходы населения.
Сколько бензина можно купить на зарплату.

Самый дешевый литр бензина в Венисуэле - 0.01$ за литр. В Саудовской Аравии бензин стоит 24 цента за литр. Далее идет Туркменистан с ценой за литр бензина 27 центов, Египет и Кувейт, где бензин стоит 34 цента.

В России бензин стоит 69 центов за литр, в США - 71 цент. В России бензин немного дешевле, чем в США, но ведь и покупательская возможность разная. Так минимальная зарплата в США 7.25 долларов в час. В неделю - 290 долларов, в месяц - 1160$. Получается за месяц житель США на зарплату может купить 1630 литров бензина. Минимальная зарплата россиянина в месяц 7500 руб., что ниже прожиточного минимума. На эту зарплату можно купить около 200 литров бензина (или 6.5 литров в день).

В Китае бензин стоит 99 центов, в Германии 1.47$, во Франции 1.51$.
Но не только в России, где много нефти дорогой бензин. В Норвегии, которая также обладает большими запасами углеводородов, стоимость бензина равняется 1.86$. А самый дорогой бензин в Гонконге - 1.95$.

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fe0b04c5432

По материалам
http://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:38.
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