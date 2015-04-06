В России лесное хозяйство может получить €1 миллиард инвестиций из Азии

Азия может проинвестировать в леса России около 1 миллиарда Евро
Министерство природы РФ хочет привлечь азиатских инвесторов для улучшения лесного хозяйства. Такой информацией поделился представитель министерства природы и экологии РФ Донской, выступая на коллегиуме планов на 2017 год.
Донской рассказал, что в нынешней ситуации нужно привлекать инвестиции, в том числе и из за границы. Азиатские страны по предварительной договоренности инвестируют в плантации леса более 1 миллиарда Евро. Инвестиции будут направлены на защиту лесных хозяйств от вырубок, а так же для засадки новых площадей которые будут направлены на экспорт.
Основной задачей ставить максимально эффективное использование площади леса. Не смотря на большие просторы Российской Федерации, инвестиции будут направлены на узкие площади с максимальны эффектом. Нужно не только улучшать экономические показатели путем рубки большой территории лесов, а наладить производство с возобновлением лесных простор - заявил министр.
Регулярное обновление лесного фонда, во т главная задача поставленная перед лесной отраслью. Все инвестиции будут эффективно использоваться на эффективном использовании каждого метра леса
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Специально для mmgp.ru