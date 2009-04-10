|
Найден способ с 91%-ной точностью предсказать курс доллара
В течение большей части 2017 года торговля долларом означала торговлю на рынке облигаций. Но теперь уже нет. Фактически, теперь вы, скорее всего, сможете угадать направление доллара против иены путем отслеживания показателей волатильности и цен на железную руду, поскольку в этом случае вы контролируете спрэд доходности США-Япония, согласно данным Quant Insight, исследовательской фирме, которая разрабатывает модели для определения макроэкономических драйверов различных активов.
В то время, когда инвесторы пытаются определить, продолжится ли почти трехлетнее ралли в долларе, понимание динамики других валют и прочих активы становятся все более критичным. Растущее влияние металлов и ценовые колебания на фондовом рынке показывают валютным трейдерам, что фокус смещаются с монетарной политики на перспективы фискального стимулирования и геополитический риск, сказал Махмуд Нурани, бывший портфельный менеджер в BlueCrest Capital, руководство которого основало Quant Insight в 2014 году.
«Мы заметили, что доллар/иена движется, но он не движется больше, чем дифференциал ставок", - сказал Нурани. "Мы почесали наши затылки и начали понимать, что металл действует как индикатор затрат на инфраструктуру администрацией Трампа. Дифференциал ставки все еще в силе. Но он стал более слабым индикатором. В начале этого года одно стандартное отклонение спрэда кривой доходности в США-Японии приводило к сдвигу доллара на 2%. Теперь это около 0.5 %.
Между тем, аналогичный переход к анализу волатильности в США и развивающихся рынков в настоящее время объясняет 0.34-процентный сдвиг в валюте США», - обнаружил Quant Insight. Три месяца назад это почти не сказывалось. Анализ железной руды рисует аналогичную картину.
Есть ряд причин, чтобы прислушаться к сигналам, предложенным Нурани и его командой: их модель, которая анализирует около 30 макроэкономических факторов, от разницы в ставках до кредитно-дефолтных свопов Китая, объясняет 91 % движений индекса доллара в течение четырехмесячного периода. Он разослал предупредительные сигналы в середине февраля, прежде чем доллар достиг максимума. Модель оценки будущего курса доллара была разработана Майклом Хобсоном, профессором астрофизики в Кембриджский университете.
Quant Insight - не единственная фирма, отслеживающая влияние индекса волатильности VIX. Валюты развивающихся рынков необычно стойко перенесли снижение акций в США, поскольку улучшение экономической перспективы в этих странах побуждают инвесторов вкладывать свои средства, в соответствии с выводами Goldman Sachs Group Inc. Однако, рисковые инвесторы будут вынуждены нести убыток, если распродажи S&P 500 ускорятся, как это было в середине 2016 года.
Источник: Forexpf.Ru