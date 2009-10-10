Жительницу Германии оштрафовали на 105 евро за уборку листьев перед домом

Иногда европейские законы меня сильно удивляют. Люди стремятся сделать что-то хорошее, в итоге государственная машина делает всё, чтобы этого больше не происходило. Штраф на сумму в 105 евро был выписан гражданке Германии за то, что она занималась уборкой опавших листьев. Речь идёт о жительнице небольшого провинциального городка Виттена, что находится в землях Северный Рейн-Вестфалия. Жительница городка имеет четырёх детей, не имеет супруга, и зовут её Сабрина Лабан Рико. Штраф ей впаяли "добрые" городские власти за то, что она, как и положено гражданину, который любит порядок и чистоту, сгребала прошлогоднюю листву на общественном тротуаре, перед своим домовладением.
28 марта мать-одиночка четырёх детей решила заняться уборкой пешеходной дорожки перед своим домовладением от прошлогодней опавшей листвы. Домовладение у неё находится на улице Брунебеккер-штрассе в городском районе Рюдингхаузен. После того, как благородная женщина окончила уборку, создав на улице перед домом истинную германскую чистоту, и выкинув всю собранную прошлогоднюю листву в ближайшую мусорку, ветер сильным порывом перенёс несколько листочков с мусорки обратно на общественный тротуар. Из-за того что было всего лишь несколько листочков, Сабрина Лабан Рико взяла их и смела под ближайшее дерево с пешеходной дорожки.
Уже через несколько минут, перед матерью четырёх детей появилась сотрудница городского Управления по вопросам правопорядка. Она потребовала от женщины предъявить документы удостоверяющие личность. Сабрина не понимала в чём причина, и в чём она виновата. На что сотрудница городского Управления по вопросам правопорядка заявила растерянной женщине, что она нарушила закон, так как смела мусор на принадлежащий городским властям газон, где стояло то самое дерево, под которое было сметено несколько листочков. Вся эта история звучит как анекдот, но это не смешная история, ведь местом преступления оказался газон площадью около трех квадратных метров, на котором произрастает дерево, несколько различных кустиков, и находится высохший с прошлого года бурьян.
Вот так выглядит место преступление на видео:
Специально для mmgp.ru