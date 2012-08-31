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Гибридный инвест-фонд собирается управлять криптовалютным портфелем на 300 млн $

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Гибридный инвест-фонд собирается управлять криптовалютным портфелем на 300 млн $

Alphabit, гибрид открытого паевого инвестиционного фонда и хедж-фонда, будет управлять криптовалютным портфелем и инвестировать в блокчейн-стартапы. Создатели фонда планиуруют привлечь 300 млн инвестиций, но на данный момент основатели и топ-менеджеры фонда вложили в него около $1 млн посевных инвестиций для реализации стартового этапа.

Официальный запуск фонда Alphabit состоится в сентябре на конференции в Китае, когда он уже будет функционировать на протяжении 6 месяцев. Alphabit будет использовать сочетание активных стратегий, в том числе с использованием заемных средств, алгоритмических схем и инвестирования в цифровые токены, рассказал Лиам Робертсон, один из основателей фонда.

Цитата:
«Мы будем очень удивлены, если доходность фонда составит менее 100% в год, —
говорит Робертсон, который раньше работал валютным трейдером в лондонском хедж-фонде Light Peak Capital.
Цитата:
— По мере того, как на рынок цифровой валюты приходит все больше профессионалов, он становится все более перспективным. Отрасль сейчас находится в отличном положении для дальнейшего укрепления и роста».
Рыночная капитализация криптовалютного сектора экономики выросла более чем на 60% за текущий год, и на 260% за последние 12 месяцев, составив порядка 30 млрд долларов, по данным Coinmarket.com.

Фонд Alphabit зарегистрирован в Дубае и на Каймановых островах. Комиссия для клиентов фонда будет включать в себя 2,5% за управление активами и 45% от доходности, однако последнее условие будет применяться только в том случае, если акции фонда превзойдут по стоимости самую популярную на данный момент криптовалюту — биткойн.
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Анна Чернобай на форуме  
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