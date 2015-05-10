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Майнинг Mavro (MVR)

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 17:22
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 10.05.2015
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнинг Mavro (MVR)
Новый токен. MVR

Мы разработали усовершенствованный токен MVR.

Зарегистрироваться и Скачать кошелек можно здесь:http://mavro.org/?aff=8896500

На данный момент криптовалюта MVR уже торгуется на бирже Yobit https://yobit.io/?bonus=oBiTf
Курс монеты начал стремительно расти!

Передаем привет всем тем людям, которые продавали MAVRO за копейки

В новом токене был оптимизирован механизм майнинга, тем самым новый токен стал в разы прибыльнее предыдущего и монеты, которые вы получаете с майнинга будут зачисляться на ваш баланс. Кроме этого, был оптимизирован алгоритм соединения нод и их общения во время работы, тем самым синхронизация наступает раньше.

А также был проведен полный ребрендинг кошелька, к предстоящему ребрендингу сайта.

На данный момент идет разработка майнинг пула, при помощи которого вы сможете получать награду за майнинг!

25% в месяц и зарабатывать MVR.

Зачем был разработан новый токен?

С его помощью вы можете майнить на 25% в месяц (стоит лишь только включить кошелек)

Как вы знаете, мы стремимся стать по-настоящему сильным сообществом, MAVRO, поэтому самое время объединить усилия и начать работу на 100%.


Купить монеты MVR вы можете на бирже YOBIT https://yobit.io/?bonus=oBiTf
__________________
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helpasha на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:52
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