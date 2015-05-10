Майнинг Mavro (MVR)

Новый токен. MVR
Мы разработали усовершенствованный токен MVR.
Зарегистрироваться и Скачать кошелек можно здесь:http://mavro.org/?aff=8896500
На данный момент криптовалюта MVR
уже торгуется на бирже Yobit https://yobit.io/?bonus=oBiTf
Курс монеты начал стремительно расти!
Передаем привет всем тем людям, которые продавали MAVRO за копейки
В новом токене был оптимизирован механизм майнинга, тем самым новый токен стал в разы прибыльнее предыдущего и монеты, которые вы получаете с майнинга будут зачисляться на ваш баланс. Кроме этого, был оптимизирован алгоритм соединения нод и их общения во время работы, тем самым синхронизация наступает раньше.
А также был проведен полный ребрендинг кошелька, к предстоящему ребрендингу сайта.
На данный момент идет разработка майнинг пула, при помощи которого вы сможете получать награду за майнинг!
25% в месяц и зарабатывать MVR.
Зачем был разработан новый токен?
С его помощью вы можете майнить на 25% в месяц
(стоит лишь только включить кошелек)
Как вы знаете, мы стремимся стать по-настоящему сильным сообществом, MAVRO
, поэтому самое время объединить усилия и начать работу на 100%.
Купить монеты MVR вы можете на бирже YOBIT https://yobit.io/?bonus=oBiTf