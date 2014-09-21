veranika55 Профессионал

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Медведев призвал увеличить долю малого бизнеса в ВВП до 50%



Доля малого бизнеса в ВВП России на данный момент составляет 20%, в то время как в США она составляет 50%, в Италии - 65%, в Китае - 80% от ВВП. В большинстве развитых стран мира экономики живут за счет малого бизнеса. Это рабочие места, налоги, и прежде, всего самозанятость населения. Получается, что граждане сами создают для себя работу, не надо им платить пособия и социальные выплаты. Часто целые семьи вовлечены в один и тот же семейный частный бизнес.



В России правительство много говорит о том, что нужно увеличивать ВВП, но ведь во многих странах мира львиная доля ВВП приходится на товары созданные малым бизнесом, в то время как в России основное значение предается крупным нефтедобывающим предприятиям и государство в первую очередь старается поддерживать крупных производителей, не уделяя должного внимание малому бизнесу.



Каждый год Президент и Правительство говорят, что нужно уменьшить количество проверок малого бизнеса. Но дело в том, что во всех проверяющих органах существует палочная система проверок и чем больше проверять предприятий, тем требуется больше чиновников и они получат более высокие зарплаты. К тому же проверять мелкие предприятия намного проще, чем крупные фирмы, где работают опытные бухгалтера. Многие предприниматели, чтобы сократить свои расходы не нанимают бухгалтеров или принимают на работу бухгалтеров без опыта. В мелких предприятиях ошибки найти проверяющим органом гораздо проще, чем в крупных. Ошибки часто носят формальный характер, но за них на предпринимателей налагаются большие штрафы, часто проверки сопровождаются блокировками счетов предпринимателей, что приводит к тому, что предприниматель теряет бизнес, вынужден закрываться и увольнять сотрудников.



Не удивительно, что опросы людей показали, что работа предпринимателя считается в России не престижной. Многие люди говорили, что никогда не будут работать предпринимателями или пойдут в бизнес, только если их заставит крайняя нужда. Может в первую очередь, прежде чем ставить цели увеличить долю малого бизнеса до 50%, нужно поменять металитет людей, а для этого нужно прежде всего обеспечить предпринимателям нормальные условия труда.



А в качестве примера можно представить опыт Гонконга и Сингапура, где для предпринимателей обеспечили наиболее благоприятные условия труда. Да и весь Китай с долей частного бизнеса в ВВП 80% является наглядным примером, особенно если учесть, что Китай вторая экономика мира. И ее создал малый бизнес.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/58fdfb31dfe4f Доля малого бизнеса в ВВП России на данный момент составляет 20%, в то время как в США она составляет 50%, в Италии - 65%, в Китае - 80% от ВВП. В большинстве развитых стран мира экономики живут за счет малого бизнеса. Это рабочие места, налоги, и прежде, всего самозанятость населения. Получается, что граждане сами создают для себя работу, не надо им платить пособия и социальные выплаты. Часто целые семьи вовлечены в один и тот же семейный частный бизнес.В России правительство много говорит о том, что нужно увеличивать ВВП, но ведь во многих странах мира львиная доля ВВП приходится на товары созданные малым бизнесом, в то время как в России основное значение предается крупным нефтедобывающим предприятиям и государство в первую очередь старается поддерживать крупных производителей, не уделяя должного внимание малому бизнесу.Каждый год Президент и Правительство говорят, что нужно уменьшить количество проверок малого бизнеса. Но дело в том, что во всех проверяющих органах существует палочная система проверок и чем больше проверять предприятий, тем требуется больше чиновников и они получат более высокие зарплаты. К тому же проверять мелкие предприятия намного проще, чем крупные фирмы, где работают опытные бухгалтера. Многие предприниматели, чтобы сократить свои расходы не нанимают бухгалтеров или принимают на работу бухгалтеров без опыта. В мелких предприятиях ошибки найти проверяющим органом гораздо проще, чем в крупных. Ошибки часто носят формальный характер, но за них на предпринимателей налагаются большие штрафы, часто проверки сопровождаются блокировками счетов предпринимателей, что приводит к тому, что предприниматель теряет бизнес, вынужден закрываться и увольнять сотрудников.Не удивительно, что опросы людей показали, что работа предпринимателя считается в России не престижной. Многие люди говорили, что никогда не будут работать предпринимателями или пойдут в бизнес, только если их заставит крайняя нужда. Может в первую очередь, прежде чем ставить цели увеличить долю малого бизнеса до 50%, нужно поменять металитет людей, а для этого нужно прежде всего обеспечить предпринимателям нормальные условия труда.А в качестве примера можно представить опыт Гонконга и Сингапура, где для предпринимателей обеспечили наиболее благоприятные условия труда. Да и весь Китай с долей частного бизнеса в ВВП 80% является наглядным примером, особенно если учесть, что Китай вторая экономика мира. И ее создал малый бизнес.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

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