Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,921 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Медведев призвал увеличить долю малого бизнеса в ВВП до 50%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:21
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,099
Благодарностей: 1,624
УГ: 19
КП: 0.109
подарки
Медведев призвал увеличить долю малого бизнеса в ВВП до 50%


Доля малого бизнеса в ВВП России на данный момент составляет 20%, в то время как в США она составляет 50%, в Италии - 65%, в Китае - 80% от ВВП. В большинстве развитых стран мира экономики живут за счет малого бизнеса. Это рабочие места, налоги, и прежде, всего самозанятость населения. Получается, что граждане сами создают для себя работу, не надо им платить пособия и социальные выплаты. Часто целые семьи вовлечены в один и тот же семейный частный бизнес.

В России правительство много говорит о том, что нужно увеличивать ВВП, но ведь во многих странах мира львиная доля ВВП приходится на товары созданные малым бизнесом, в то время как в России основное значение предается крупным нефтедобывающим предприятиям и государство в первую очередь старается поддерживать крупных производителей, не уделяя должного внимание малому бизнесу.

Каждый год Президент и Правительство говорят, что нужно уменьшить количество проверок малого бизнеса. Но дело в том, что во всех проверяющих органах существует палочная система проверок и чем больше проверять предприятий, тем требуется больше чиновников и они получат более высокие зарплаты. К тому же проверять мелкие предприятия намного проще, чем крупные фирмы, где работают опытные бухгалтера. Многие предприниматели, чтобы сократить свои расходы не нанимают бухгалтеров или принимают на работу бухгалтеров без опыта. В мелких предприятиях ошибки найти проверяющим органом гораздо проще, чем в крупных. Ошибки часто носят формальный характер, но за них на предпринимателей налагаются большие штрафы, часто проверки сопровождаются блокировками счетов предпринимателей, что приводит к тому, что предприниматель теряет бизнес, вынужден закрываться и увольнять сотрудников.

Не удивительно, что опросы людей показали, что работа предпринимателя считается в России не престижной. Многие люди говорили, что никогда не будут работать предпринимателями или пойдут в бизнес, только если их заставит крайняя нужда. Может в первую очередь, прежде чем ставить цели увеличить долю малого бизнеса до 50%, нужно поменять металитет людей, а для этого нужно прежде всего обеспечить предпринимателям нормальные условия труда.

А в качестве примера можно представить опыт Гонконга и Сингапура, где для предпринимателей обеспечили наиболее благоприятные условия труда. Да и весь Китай с долей частного бизнеса в ВВП 80% является наглядным примером, особенно если учесть, что Китай вторая экономика мира. И ее создал малый бизнес.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fdfb31dfe4f
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Творим Добро.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 17:30.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 17:43
#2
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,518
Благодарностей: 550
УГ: 0
КП: 0.165
подарки
Re: Медведев призвал увеличить долю малого бизнеса в ВВП до 50%
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
часто проверки сопровождаются блокировками счетов предпринимателей, что приводит к тому, что предприниматель теряет бизнес, вынужден закрываться и увольнять сотрудников.
-!!!!!!!!!!!??????????????? Вспоминается одно французское слово - сюр! В этом контексте примерно значит "немыслимый бред и кошмар". А как учителям уйти в бизнес, если он заблокирован проверяльщиками? Сю-уууу-р! Теперь понятно, почему Потапенко во время своих выступлений в Ю-Тубе всегда такой злой Это он просто живет в театре абсурда
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!

Последний раз редактировалось FMFM; Сегодня в 17:46.
FMFM на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Медведев призвал привыкнуть к дешевой нефти и санкциям Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 89 05.09.2016 22:27
Медведев призвал готовиться к «худшему сценарию» в экономике Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 5 14.01.2016 18:53
“Планета бизнеса”: ключевые технологии для предприятий малого и среднего бизнеса Kirksan Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.01.2016 09:07
Медведев призвал провести модернизацию мест отдыха в РФ Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 5 06.01.2016 11:48
Медведев призвал швей посодействовать импортозамещению Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.06.2015 13:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар maxsus
EarnInstant - EarnInstant.biz
От maxsus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Bitcoin сломает банковский сектор
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Lonsdayl
50,8 % мировых доходов сосредоточены в руках 8 людей
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар AD Conseil
«за анализ потребления, бедности и благосостояния»
От AD Conseil в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар FENIX88
IBOS - инвестиции в спортивные события
От FENIX88 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
408,921
Тем
466,355
Сообщений
11,510,874

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube