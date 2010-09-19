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Farmdrop привлекла £7 млн для сервиса позволяющего покупать продукты прямо у фермеров



Онлайн-платформа для фермеров Farmdrop, базирующаяся в Великобритании, привлекла 7 миллионов фунтов стерлингов инвестиций в рамках первого раунда финансирования. Текущий раунд возглавила лондонская венчурная компания Atomico, основанная соучредителем Skype Никласом Зеннстремом.



Первоначально начавшая свою деятельность в 2014 году в качестве сервиса, позволяющего вам заказывать продукты в Интернете непосредственно от фермеров-производителей и получать ваш заказ в местном пункте выдачи, с тех пор компания перешла на модель доставки продуктов непосредственно к вашей двери, минуя при этом посредников в виде различных оптовиков, продуктовых магазинов и супермаркетов.



”Основная проблема заключается в том, что доминирование супермаркетов за последние пятьдесят лет оказало огромное давление на стоимость продукции для фермерских хозяйств“, – объясняет соучредитель Farmdrop Бен Пью. ”В этих условиях производители были вынуждены сосредоточиться на повышении урожайности и сроков хранения своей сельхозпродукции, что привело к значительному снижению ее вкусовых качеств и полезных веществ“.



Чтобы эффективно противодействовать этому, платформа Farmdrop решила удалить оптовиков и розничных продавцов из цепочки поставок, что позволяет ей платить производителям примерно вдвое больше, чем они получают от супермаркетов. В частности, благодаря Farmdrop фермеры получают примерно 75% от конечной цены для покупателей. При этом фермерские хозяйства, которые продают свою продукцию оптовикам и супермаркетам, не получают даже и 50% от конечной стоимости своих товаров для потребителей.



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”Фактически, Farmdrop создала очень выгодный канал сбыта для фермеров, главной целью которых является выращивание продуктов, максимально сохраняющих свои вкусовые качества и полезные элементы. Для клиентов мы предлагаем быстрый доступ к самой свежей и качественной продукции на фермерском рынке“, – добавил он.



Стартап планирует использовать новые инвестиции для улучшения качества обслуживания своих клиентов, разработки новых технологий для фермеров (для управления их фермерскими хозяйствами) и запуска новых распределительных центров сельхозпродукции за пределами Лондона. В 2017 году запланировано открытие сервиса в Бристоле. С начала этого года компания достигла прибыли в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.



Соучредитель Atomico Никлас Зеннстрем отметил следующее: ”Atomico нравится инвестировать в компании, стремящиеся решить глобальные проблемы, с которыми сталкивается наша планета. Вот почему мы невероятно гордимся тем, что смогли возглавить текущий инвестиционный раунд для Farmdrop. Они внедряют инновационные технологии, позволяющие максимально упростить всю цепочку поставок продуктов и удовлетворить стремительно растущий спрос на качественные источники местной сельхозпродукции“.



Кроме основателя Atomico, в числе инвесторов Farmdrop присутствуют такие известные личности, как Джон Рейнольдс – генеральный директор и соучредитель SwiftKey, Алекс Честерман – основатель Zoopla, Найджел Рэй – серийный инвестор и председатель клуба регби Saracen, Квентин Гриффитс – соучредитель компании Asos.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/04/23/farmdrop/



https://text.ru/antiplagiat/58fdef2216d2d Онлайн-платформа для фермеров Farmdrop, базирующаяся в Великобритании, привлекла 7 миллионов фунтов стерлингов инвестиций в рамках первого раунда финансирования. Текущий раунд возглавила лондонская венчурная компания Atomico, основанная соучредителем Skype Никласом Зеннстремом.Первоначально начавшая свою деятельность в 2014 году в качестве сервиса, позволяющего вам заказывать продукты в Интернете непосредственно от фермеров-производителей и получать ваш заказ в местном пункте выдачи, с тех пор компания перешла на модель доставки продуктов непосредственно к вашей двери, минуя при этом посредников в виде различных оптовиков, продуктовых магазинов и супермаркетов.”Основная проблема заключается в том, что доминирование супермаркетов за последние пятьдесят лет оказало огромное давление на стоимость продукции для фермерских хозяйств“, – объясняет соучредитель Farmdrop Бен Пью. ”В этих условиях производители были вынуждены сосредоточиться на повышении урожайности и сроков хранения своей сельхозпродукции, что привело к значительному снижению ее вкусовых качеств и полезных веществ“.Чтобы эффективно противодействовать этому, платформа Farmdrop решила удалить оптовиков и розничных продавцов из цепочки поставок, что позволяет ей платить производителям примерно вдвое больше, чем они получают от супермаркетов. В частности, благодаря Farmdrop фермеры получают примерно 75% от конечной цены для покупателей. При этом фермерские хозяйства, которые продают свою продукцию оптовикам и супермаркетам, не получают даже и 50% от конечной стоимости своих товаров для потребителей.”Фактически, Farmdrop создала очень выгодный канал сбыта для фермеров, главной целью которых является выращивание продуктов, максимально сохраняющих свои вкусовые качества и полезные элементы. Для клиентов мы предлагаем быстрый доступ к самой свежей и качественной продукции на фермерском рынке“, – добавил он.Стартап планирует использовать новые инвестиции для улучшения качества обслуживания своих клиентов, разработки новых технологий для фермеров (для управления их фермерскими хозяйствами) и запуска новых распределительных центров сельхозпродукции за пределами Лондона. В 2017 году запланировано открытие сервиса в Бристоле. С начала этого года компания достигла прибыли в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.Соучредитель Atomico Никлас Зеннстрем отметил следующее: ”Atomico нравится инвестировать в компании, стремящиеся решить глобальные проблемы, с которыми сталкивается наша планета. Вот почему мы невероятно гордимся тем, что смогли возглавить текущий инвестиционный раунд для Farmdrop. Они внедряют инновационные технологии, позволяющие максимально упростить всю цепочку поставок продуктов и удовлетворить стремительно растущий спрос на качественные источники местной сельхозпродукции“.Кроме основателя Atomico, в числе инвесторов Farmdrop присутствуют такие известные личности, как Джон Рейнольдс – генеральный директор и соучредитель SwiftKey, Алекс Честерман – основатель Zoopla, Найджел Рэй – серийный инвестор и председатель клуба регби Saracen, Квентин Гриффитс – соучредитель компании Asos.

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