Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 543 Благодарностей: 120 УГ: 5 КП: 0.174 подарки

Европейские акции поднялись на рекордно-высокий уровень за последние 9 лет



Как ожидается, Макрон, занимающий позицию за ЕС, одержит победу во втором туре. Он является самым предпочтительным кандидатом на финансовых рынках, поскольку его избрание будет означать, что Франция будет иметь нулевой шанс отказа от евро и выхода из ЕС.

После объявления результатов голосования в воскресенье вечером, рисковые активы выросли, евро достиг пятимесячного максимума, а безопасные активы, такие как золото и иена, упали в цене.



Акции последовали за ростом цены евро. Индекс Франции САС 40 открылся на торгах с ростом на 4,5%, в то время как индексы по всему континенту выросли на 2-3%. Показатель роста САС 40, достигнутый в этот день — лучший результат за последние девять лет.



Индекс САС 40 по состоянию на 10:10 AM BST (5:10 AM ET):







Хотя рост акций наблюдается по всей территории ЕС, финансовый сектор Франции показал наибольший прирост в начале торгов. Три крупнейших банка страны — Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas – на 9,8%, 9% и 8,6% соответственно. Закономерность прослеживается по всему континенту. Так, к примеру, индекс банковской деятельности Euro Stoxx вырос на 6,6%, что стало для него лучшим днем в году.



Кроме того, две основные фондовые биржи достигли рекордных максимумов сегодня: немецкий DAX превзошел самый высокий уровень за все время, а британский FTSE 250 делает то же самое.







Перевод специально для mmgp.ru



Акции по всей континентальной Европе растут в понедельник после того, как президентские выборы во Франции приняли следующий исход. В финальный тур прошли два кандидата: центристом Эммануэлем Макроном и ультраправым кандидатом Национального фронта Марин Ле Пен.Как ожидается, Макрон, занимающий позицию за ЕС, одержит победу во втором туре. Он является самым предпочтительным кандидатом на финансовых рынках, поскольку его избрание будет означать, что Франция будет иметь нулевой шанс отказа от евро и выхода из ЕС.После объявления результатов голосования в воскресенье вечером, рисковые активы выросли, евро достиг пятимесячного максимума, а безопасные активы, такие как золото и иена, упали в цене.Акции последовали за ростом цены евро. Индекс Франции САС 40 открылся на торгах с ростом на 4,5%, в то время как индексы по всему континенту выросли на 2-3%. Показатель роста САС 40, достигнутый в этот день — лучший результат за последние девять лет.Индекс САС 40 по состоянию на 10:10 AM BST (5:10 AM ET):Хотя рост акций наблюдается по всей территории ЕС, финансовый сектор Франции показал наибольший прирост в начале торгов. Три крупнейших банка страны — Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas – на 9,8%, 9% и 8,6% соответственно. Закономерность прослеживается по всему континенту. Так, к примеру, индекс банковской деятельности Euro Stoxx вырос на 6,6%, что стало для него лучшим днем в году.Кроме того, две основные фондовые биржи достигли рекордных максимумов сегодня: немецкий DAX превзошел самый высокий уровень за все время, а британский FTSE 250 делает то же самое.

Мгновенная покупка Bitcoin! На правах рекламы

__________________