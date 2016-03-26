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В КИТАЕ НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

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В КИТАЕ НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
За последние годы на исследования и разработку квантовых технологий Китай потратил очень много денег и ресурсов. В одном только 2015 году на эти цели ушло более ста миллиардов долларов, зато результатом работы стал запуск первого в мире спутника квантовой связи, затем появился разработанный китайскими специалистами квантовый радар. Теперь же учёные из Китайской академии наук начали создание квантового компьютера, превосходящего все современные суперкомпьютеры по мощности, пишет China Daily.
Президент Китайской академии наук Бай Чунли пояснил, что набор уравнений, который китайский суперкомпьютер «Тяньхэ-2» сможет решить за сто лет, квантовый компьютер решит за сотую долю секунды. Выступая на форуме в китайском городе Ланфан, Чунли отметил, что учёные из академии достигли больших успехов по части исследований, поэтому было решено применить знания на практике.
Создание китайского квантового компьютера будет осуществляться при поддержке Лаборатории квантовых вычислений, принадлежащей интернет-гиганту Alibaba. Специалисты лаборатории уверены, что смогут представить свою разработку уже в ближайшие пару лет. Когда компьютер планируется полностью закончить, пока не сообщается.
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