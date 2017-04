Цена Ethereum Classic вышла на новый рекорд по отношению к доллару



В паре ETC/BTC максимальный показатель составил 0.00322476 BTC, что сопоставимо с уровнем августа 2016 года.





Рыночная капитализация ETC на момент публикации материала составляет $366,4 млн, и по этому показателю криптовалюта в настоящий момент находится на 6-м месте в списке цифровых активов Coinmarketcap.



Помимо традиционных рыночных спекуляций, нынешний рост ETC можно также связать с активно ведущимися разработками и внедрением новых функций. Так, в опубликованной несколько дней назад записи в официальном блоге Ethereum Classic рассказывается о будущем десктопном кошельке Emerald. Как обещают разработчики, он будет включать в себя несколько новых фич и будет больше, чем просто кошелек.



Напомним, в марте была опубликована инвестиционная декларация Ethereum (ETC) Investment Trust Барри Силберта, однако ожидавшийся до конца того же месяца запуск инвестиционного фонда пока не состоялся.



Несколько позже аналитическая платформа TradeBlock сообщила, что в основу Ethereum Investment Trust ляжет ECX Price Index. Индекс будет строиться на значениях цены (в USD) криптовалюты Ethereum Classic на ведущих биржах.



Источник За последние 24 часа Ethereum Classic вырос в цене более чем на 20% и обновил новый рекорд по отношению к доллару США. Устойчивый рост ETC можно было наблюдать с утра воскресенья, а уже в понедельник криптовалюта выросла до $4.31 на Poloniex.В паре ETC/BTC максимальный показатель составил 0.00322476 BTC, что сопоставимо с уровнем августа 2016 года.Рыночная капитализация ETC на момент публикации материала составляет $366,4 млн, и по этому показателю криптовалюта в настоящий момент находится на 6-м месте в списке цифровых активов Coinmarketcap.Помимо традиционных рыночных спекуляций, нынешний рост ETC можно также связать с активно ведущимися разработками и внедрением новых функций. Так, в опубликованной несколько дней назад записи в официальном блоге Ethereum Classic рассказывается о будущем десктопном кошельке Emerald. Как обещают разработчики, он будет включать в себя несколько новых фич и будет больше, чем просто кошелек.Напомним, в марте была опубликована инвестиционная декларация Ethereum (ETC) Investment Trust Барри Силберта, однако ожидавшийся до конца того же месяца запуск инвестиционного фонда пока не состоялся.Несколько позже аналитическая платформа TradeBlock сообщила, что в основу Ethereum Investment Trust ляжет ECX Price Index. Индекс будет строиться на значениях цены (в USD) криптовалюты Ethereum Classic на ведущих биржах.

Мгновенная покупка Bitcoin! На правах рекламы

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________