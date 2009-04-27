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Налоговая реформа в Москве затруднила платежи по зарубежным контрактам Локальная налоговая реформа в Москве неожиданно привела к глобальным последствиям. Из-за перерегистрации по разным инспекциям вместо упраздненной финансовой ИФНС №50 московских банков, проблемы возникли у их иностранных контрагентов





Проблема взаимодействия российских банков и их иностранных банков-контрагентов затронута в переписке Ассоциации региональных банков «Россия» (АСРОС) и юридического департамента Банка России,



Как указано в переписке, по требованиям Минфина иностранные банки должны стоять на учете в налоговом органе по месту постановки на учет их российского банка-контрагента (того, в котором у инобанков открываются счета). Эта норма была введена приказом Минфина (№ 117н) еще в 2010 году и особых проблем до последнего времени не вызывала.



Трудности, как следует из переписки, начались в этом году из-за затеянной налоговой службой реформы учета московских банков. «С 01 января 2017 года банки Москвы переведены из налоговой инспекции № 50 (специализировавшейся на финансовых организациях, упразднена. — РБК) в разные налоговые инспекции Москвы (по месту их физического нахождения. — РБК), что обязывает иностранные банки при установлении корреспондентских отношений (открытие одним банком счетов в другом. — РБК) неоднократно вставать на учет в налоговых инспекциях г. Москвы, — приводится в переписке описание проблемы. — Это тормозит процесс открытия корреспондентских счетов и ведет к дополнительным расходам для банков-нерезидентов (зарегистрированных за рубежом, речь не идет о зарегистрированных в России «дочках» инобанков. — РБК) ».



По словам опрошенных РБК банкиров, ситуация осложняется тем, что до сих пор остается неясным, вставать на учет в инспекции по месту учета российского банка-контрагента банку-нерезиденту нужно только при открытии новых счетов в московских банках (например, в банке, с которым ранее не было корротношений, либо при открытии счетов в новой валюте у существующих российских банков-партнеров) или же перерегистрация у налоговиков в целом необходима для продолжения уже существующих отношений с российскими банками.



Второй вариант — худший. Он означает, что если у банка-нерезидента были открыты счета в десяти московских банках, которые теперь зарегистрированы в десяти разных московских инспекциях вместо одной, как раньше, то иностранной кредитной организации надо подготовить десять комплектов документов для постановки на учет в десяти разных столичных инспекциях, указывают банкиры.



«В такой ситуации каждый банк действует на свой страх и риск, — говорит банкир из банка топ-100, попросивший об анонимности. — Кто-то временно прекращает корреспондентские отношения до момента перепостановки инобанка на учет в нужной инспекции, кто-то продолжает проводить платежи без перерегистрации, считая, что проблема касается только открытия новых счетов».



В любом случае продолжает собеседник РБК, следствием является возникновение трудностей при обслуживании банками внешнеторговых контрактов. Прямые корреспондентские отношения между российскими и иностранными банками нужны для ускорения расчетов по ним (наличие «дочек» в данном случае не помогает). Теперь из-за налоговой реформы велики риски, что международные расчеты, наоборот, замедлятся. «Без открытия прямых счетов банкам-нерезидентам валютные платежи должны идти через банки-посредники, которые ввиду ужесточенных комплаенс-мер могут задерживать и возвращать платежи по своему усмотрению», — рассказывает собеседник РБК.



Как следует из переписки банкиров и ЦБ, вопрос «планирует ли ЦБ совместно с Минфином оптимизировать процедуру» Центробанк перенаправил в профильный департамент Минфина. «Ответ на указанное обращение не получен», — констатировал ЦБ.





Масштаб проблемы



По данным Банка России, в Москве на 1 апреля было зарегистрировано больше половины всех российских действующих кредитных организаций: 308 из 607 всего по России. Именно их, а значит, и их иностранные банки-контрагенты и затронула налоговая реформа.



РБК запросил банки Москвы из топ-40 на предмет наличия проблем с открытием корреспондентских счетов, однако официальных ответов практически не последовало: банки не хотят портить отношения с налоговиками. В результате официально в ответ на запрос РБК о проблеме ответил Абсолют-банк, но лишь в общих словах: «Спектр вопросов, которые возникают при взаимодействии банков-нерезидентов с налоговыми органами, нам известен, хотя нас он и не коснулся. Мы можем представить его масштаб, только опираясь на опыт, связанный с собственным переходом и переходом наших контрагентов-резидентов», — сообщили в пресс-службе Абсолют-банка. Еще два банка в своих официальных ответах на запрос РБК уклонились от прямого ответа на вопрос о масштабе проблемы, сообщив, что открытие корсчетов инобанкам не является их основным бизнесом. Остальные не ответили на запрос РБК.



Зато неофициально банкиры согласились описать проблему.



«Практически от всех банков-респондентов, как существующих, так и потенциальных, поступают жалобы о «неподъемности» пакета документов, необходимого для открытия корреспондентских счетов в российских банках», — рассказал банкир из банка, входящего в топ-50. В соответствии с приказом Минфина № 117н, для постановки на учет в налоговом органе иностранному банку надо предоставить заявление о постановке на учет, справку от своих налоговиков о регистрации в качестве налогоплательщика, учредительные документы, выписку из реестра иностранных юридических лиц или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранного учредителя. «Из-за начатой налоговиками в Москве реформы для банков-нерезидентов добавляются дополнительные трудности в связи с подготовкой, легализацией и переводом на русский язык дополнительных пакетов документов для регистрации в нескольких инспекциях», — подтверждает представитель другого крупного банка.



Причина налоговой реформы в Москве не до конца понятна даже самим российским банкирам. В разговоре с РБК они предположили, что 50-я инспекция была упразднена из-за сокращения числа поднадзорных ей финорганизаций в результате расчистки ЦБ финансового рынка от сомнительных и неустойчивых игроков.



География сложностей



Проблеме гипотетически подвержены все банки-нерезиденты из любых стран, однако наибольшие трудности, как ни парадоксально, возникают в основном у банков из дружественных России (в контексте санкций) стран, указывают банкиры: по их словам, речь о банках из стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и даже СНГ.



Санкции в отношении России были введены в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины и впоследствии неоднократно расширялись. Инициатором ограничительных политических и экономических мер с целью международной изоляции России стало руководство США, впоследствии санкции ввели и страны Евросоюза. Позже их поддержали государства «Большой семерки» и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС. Согласно данным Федеральной Таможенной службы на 2016 год по внешнеторговым отношениям России, крупнейшими странами являются Китай (с общей долей в обороте — 12%), Германия (8,7%), Нидерланды (8,4%), Италия (5,8%) и Белоруссия (4,6%).



«Процесс сбора необходимых документов у банков из стран СНГ — длительный, не все из них почему-то устраивают налоговиков, приходится переделывать», — рассказал один из источников РБК. «А открытие счетов банкам из некоторых стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и вовсе может растягиваться на долгие месяцы и даже годы, так как обращения в местные органы власти за должной легализацией и дальнейшая организация заверенного перевода на русский язык может быть чрезвычайно затруднительна в связи с местной спецификой, — добавляет еще один собеседник РБК. — Банки из этих географий, которые ранее встали на учет в ФНС России и с облегчением вздохнули, что процедура, наконец, завершена, при открытии новых счетов в российских банках вынуждены снова проходить через всевозможные трудности легализации и нести соответствующие расходы».





Впрочем, иногда страдают и банкиры из санкционных стран. Одному из источников РБК известен кейс голландского SNS Bank. Из-за отсутствия регистрации в той же налоговой, что и его привычный российский банк-контрагент, он вынужден был проводить средства через банки-посредники, что замедлило и удорожило процесс. По словам одного из банкиров, задержка в этом случае может составлять от одного дня и более в зависимости от принятой в банке политики проверки документов, допрасходы €25–35 за каждый платеж». В SNS Bank не стали комментировать ситуацию.



Юридический аспект



Возникновение проблем у ряда банков из указанных стран, по мнению юристов, может объясняться тем, что некоторые из них (например, Китай, кроме двух особых административных областей (Гонконг и Макао) не присоединились к «Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года» (Гаагская конвенция). Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру легализации в консульстве, — апостиль, поясняют юристы. Документы, заверенные по апостилю, принимаются без дальнейшего заверения во всех других странах — участниках Конвенции. На данный момент 81 страна присоединилась к Гаагской конвенции, в том числе Россия.



«Если страна банка-нерезидента является участником Гаагской конвенции, то легализация документов для постановки на учет в любом государственном органе России проходит быстрее. Апостиль можно оформить у любого нотариуса или напрямую через министерство юстиций в стране иностранного банка», — говорит партнер Адвокатского бюро А2 Михаил Александров.



Впрочем, и проставление апостиля зависит от скорости работы государственных органов в конкретной стране. Процедура может длиться от нескольких дней до двух-трех недель максимум, утверждает юрист.



«Если же страна, банк которой хочет открыть корреспондентский счет, не является участницей Гаагской конвенции, процедура по оформлению и легализации документов может затянуться на гораздо больший срок, чем две-три недели, — продолжает Александров. — Сначала банк должен принести документы для оформления в консульство России. Служащие консульства запрашивают подтверждение информации о правильности оформленных документов в Центральный банк соответствующей страны, и только потом могут заняться легализацией, переводом и переоформлением документов». Вся эта процедура может растянуться на месяцы, предупреждает он.



У банков-нерезидентов из стран СНГ, по словам юристов, ситуация и вовсе необъяснимая. У России и СНГ есть соглашение о взаимном признании документов, указывают они. «В соответствии с ним, документ, оформленный и заверенный, например, белорусским нотариусом, на русском языке принимается в России без каких-либо дополнительных, удостоверяющих его переводов или подтверждений», — говорит Михаил Александров. Однако на практике соглашение работает не всегда. Источники РБК указали на несколько банков из Узбекистана и Белоруссии, которые столкнулись с проблемой легализации документов в России. Впрочем, комментировать ситуацию эти банки не захотели.



Причиной проблем может быть отсутствие у неспециализированных инспекций опыта приема и проверки такого рода документов, указывают банкиры. «Если для инспекции № 50 это был знакомый отработанный процесс, то для других инспекций, в которые переведены российские банки, этот процесс новый и необходимо время, чтобы его отладить», — отмечает один из собеседников РБК. Еще один банкир указывает, что трудности в общении с налоговиками из неспециализированных инспекций возникают даже у российских банков: «что уж тут говорить об иностранных игроках». «Налоговые инспекции, куда перераспределили московские банки, не привыкли к этой процедуре и тормозят процесс из-за операционных сложностей», — согласен старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.



Что делать



Последствия у сложившейся ситуации, если не принять мер, могут быть глобальными, предупреждают банкиры. «Естественно, такой подход нисколько не стимулирует развитие корреспондентских отношений с российскими банками и может откладывать расчетное обслуживание контрактов российских клиентов и из зарубежных контрагентов на долгое время», — выразил общую точку зрения один из собеседников РБК.



«Долгая постановка на учет в налоговой, задержки в расчетном обслуживании контрактов влекут дополнительные издержки», — добавляет главный экономист Евразийского банка Развития Ярослав Лисоволик. Впрочем, поскольку перерегистрация носит разовый характер, эти издержки будут фиксированными и повлияют на интенсивность и структуру внешнеторговых потоков только в краткосрочной перспективе, потом ситуация нормализуется, считает он.



Тем не менее банкиры считают необходимым все же принять меры и даже высказали свои предложения. «При условиях санкций и ориентировании на развитие корреспондентских отношений с банками-нерезидентами стран СНГ и ШОС есть смысл производить постановку на налоговый учет банков на основании документов, поданных только в одну из инспекций, и организовать передачу требуемой для этого информации между инспекциями», — говорит один из собеседников РБК. «ФНС России располагает современными IТ-технологиями, и, возможно, имеет смысл подумать над упрощением процедуры для иностранных банков (например, личные кабинеты на сайте по аналогии с НДС-офисом интернет-компаний) или сокращение количества документов, которые иностранные банки предоставляют для повторной постановки на учет», — добавили в другой крупной кредитной организации.



Профильные ведомства, к которым за комментариями обратился РБК, от ответов воздержались. В ЦБ по заданному вопросу направили в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство Финансов. В обоих ведомствах за несколько дней так и не ответили на запрос РБК.



Источник Проблема взаимодействия российских банков и их иностранных банков-контрагентов затронута в переписке Ассоциации региональных банков «Россия» (АСРОС) и юридического департамента Банка России, опубликованной АСРОС.Как указано в переписке, по требованиям Минфина иностранные банки должны стоять на учете в налоговом органе по месту постановки на учет их российского банка-контрагента (того, в котором у инобанков открываются счета). Эта норма была введена приказом Минфина (№ 117н) еще в 2010 году и особых проблем до последнего времени не вызывала.Трудности, как следует из переписки, начались в этом году из-за затеянной налоговой службой реформы учета московских банков. «С 01 января 2017 года банки Москвы переведены из налоговой инспекции № 50 (специализировавшейся на финансовых организациях, упразднена. — РБК) в разные налоговые инспекции Москвы (по месту их физического нахождения. — РБК), что обязывает иностранные банки при установлении корреспондентских отношений (открытие одним банком счетов в другом. — РБК) неоднократно вставать на учет в налоговых инспекциях г. Москвы, — приводится в переписке описание проблемы. — Это тормозит процесс открытия корреспондентских счетов и ведет к дополнительным расходам для банков-нерезидентов (зарегистрированных за рубежом, речь не идет о зарегистрированных в России «дочках» инобанков. — РБК) ».По словам опрошенных РБК банкиров, ситуация осложняется тем, что до сих пор остается неясным, вставать на учет в инспекции по месту учета российского банка-контрагента банку-нерезиденту нужно только при открытии новых счетов в московских банках (например, в банке, с которым ранее не было корротношений, либо при открытии счетов в новой валюте у существующих российских банков-партнеров) или же перерегистрация у налоговиков в целом необходима для продолжения уже существующих отношений с российскими банками.Второй вариант — худший. Он означает, что если у банка-нерезидента были открыты счета в десяти московских банках, которые теперь зарегистрированы в десяти разных московских инспекциях вместо одной, как раньше, то иностранной кредитной организации надо подготовить десять комплектов документов для постановки на учет в десяти разных столичных инспекциях, указывают банкиры.«В такой ситуации каждый банк действует на свой страх и риск, — говорит банкир из банка топ-100, попросивший об анонимности. — Кто-то временно прекращает корреспондентские отношения до момента перепостановки инобанка на учет в нужной инспекции, кто-то продолжает проводить платежи без перерегистрации, считая, что проблема касается только открытия новых счетов».В любом случае продолжает собеседник РБК, следствием является возникновение трудностей при обслуживании банками внешнеторговых контрактов. Прямые корреспондентские отношения между российскими и иностранными банками нужны для ускорения расчетов по ним (наличие «дочек» в данном случае не помогает). Теперь из-за налоговой реформы велики риски, что международные расчеты, наоборот, замедлятся. «Без открытия прямых счетов банкам-нерезидентам валютные платежи должны идти через банки-посредники, которые ввиду ужесточенных комплаенс-мер могут задерживать и возвращать платежи по своему усмотрению», — рассказывает собеседник РБК.Как следует из переписки банкиров и ЦБ, вопрос «планирует ли ЦБ совместно с Минфином оптимизировать процедуру» Центробанк перенаправил в профильный департамент Минфина. «Ответ на указанное обращение не получен», — констатировал ЦБ.По данным Банка России, в Москве на 1 апреля было зарегистрировано больше половины всех российских действующих кредитных организаций: 308 из 607 всего по России. Именно их, а значит, и их иностранные банки-контрагенты и затронула налоговая реформа.РБК запросил банки Москвы из топ-40 на предмет наличия проблем с открытием корреспондентских счетов, однако официальных ответов практически не последовало: банки не хотят портить отношения с налоговиками. В результате официально в ответ на запрос РБК о проблеме ответил Абсолют-банк, но лишь в общих словах: «Спектр вопросов, которые возникают при взаимодействии банков-нерезидентов с налоговыми органами, нам известен, хотя нас он и не коснулся. Мы можем представить его масштаб, только опираясь на опыт, связанный с собственным переходом и переходом наших контрагентов-резидентов», — сообщили в пресс-службе Абсолют-банка. Еще два банка в своих официальных ответах на запрос РБК уклонились от прямого ответа на вопрос о масштабе проблемы, сообщив, что открытие корсчетов инобанкам не является их основным бизнесом. Остальные не ответили на запрос РБК.Зато неофициально банкиры согласились описать проблему.«Практически от всех банков-респондентов, как существующих, так и потенциальных, поступают жалобы о «неподъемности» пакета документов, необходимого для открытия корреспондентских счетов в российских банках», — рассказал банкир из банка, входящего в топ-50. В соответствии с приказом Минфина № 117н, для постановки на учет в налоговом органе иностранному банку надо предоставить заявление о постановке на учет, справку от своих налоговиков о регистрации в качестве налогоплательщика, учредительные документы, выписку из реестра иностранных юридических лиц или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранного учредителя. «Из-за начатой налоговиками в Москве реформы для банков-нерезидентов добавляются дополнительные трудности в связи с подготовкой, легализацией и переводом на русский язык дополнительных пакетов документов для регистрации в нескольких инспекциях», — подтверждает представитель другого крупного банка.Причина налоговой реформы в Москве не до конца понятна даже самим российским банкирам. В разговоре с РБК они предположили, что 50-я инспекция была упразднена из-за сокращения числа поднадзорных ей финорганизаций в результате расчистки ЦБ финансового рынка от сомнительных и неустойчивых игроков.Проблеме гипотетически подвержены все банки-нерезиденты из любых стран, однако наибольшие трудности, как ни парадоксально, возникают в основном у банков из дружественных России (в контексте санкций) стран, указывают банкиры: по их словам, речь о банках из стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и даже СНГ.Санкции в отношении России были введены в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины и впоследствии неоднократно расширялись. Инициатором ограничительных политических и экономических мер с целью международной изоляции России стало руководство США, впоследствии санкции ввели и страны Евросоюза. Позже их поддержали государства «Большой семерки» и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС. Согласно данным Федеральной Таможенной службы на 2016 год по внешнеторговым отношениям России, крупнейшими странами являются Китай (с общей долей в обороте — 12%), Германия (8,7%), Нидерланды (8,4%), Италия (5,8%) и Белоруссия (4,6%).«Процесс сбора необходимых документов у банков из стран СНГ — длительный, не все из них почему-то устраивают налоговиков, приходится переделывать», — рассказал один из источников РБК. «А открытие счетов банкам из некоторых стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и вовсе может растягиваться на долгие месяцы и даже годы, так как обращения в местные органы власти за должной легализацией и дальнейшая организация заверенного перевода на русский язык может быть чрезвычайно затруднительна в связи с местной спецификой, — добавляет еще один собеседник РБК. — Банки из этих географий, которые ранее встали на учет в ФНС России и с облегчением вздохнули, что процедура, наконец, завершена, при открытии новых счетов в российских банках вынуждены снова проходить через всевозможные трудности легализации и нести соответствующие расходы».Впрочем, иногда страдают и банкиры из санкционных стран. Одному из источников РБК известен кейс голландского SNS Bank. Из-за отсутствия регистрации в той же налоговой, что и его привычный российский банк-контрагент, он вынужден был проводить средства через банки-посредники, что замедлило и удорожило процесс. По словам одного из банкиров, задержка в этом случае может составлять от одного дня и более в зависимости от принятой в банке политики проверки документов, допрасходы €25–35 за каждый платеж». В SNS Bank не стали комментировать ситуацию.Возникновение проблем у ряда банков из указанных стран, по мнению юристов, может объясняться тем, что некоторые из них (например, Китай, кроме двух особых административных областей (Гонконг и Макао) не присоединились к «Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года» (Гаагская конвенция). Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру легализации в консульстве, — апостиль, поясняют юристы. Документы, заверенные по апостилю, принимаются без дальнейшего заверения во всех других странах — участниках Конвенции. На данный момент 81 страна присоединилась к Гаагской конвенции, в том числе Россия.«Если страна банка-нерезидента является участником Гаагской конвенции, то легализация документов для постановки на учет в любом государственном органе России проходит быстрее. Апостиль можно оформить у любого нотариуса или напрямую через министерство юстиций в стране иностранного банка», — говорит партнер Адвокатского бюро А2 Михаил Александров.Впрочем, и проставление апостиля зависит от скорости работы государственных органов в конкретной стране. Процедура может длиться от нескольких дней до двух-трех недель максимум, утверждает юрист.«Если же страна, банк которой хочет открыть корреспондентский счет, не является участницей Гаагской конвенции, процедура по оформлению и легализации документов может затянуться на гораздо больший срок, чем две-три недели, — продолжает Александров. — Сначала банк должен принести документы для оформления в консульство России. Служащие консульства запрашивают подтверждение информации о правильности оформленных документов в Центральный банк соответствующей страны, и только потом могут заняться легализацией, переводом и переоформлением документов». Вся эта процедура может растянуться на месяцы, предупреждает он.У банков-нерезидентов из стран СНГ, по словам юристов, ситуация и вовсе необъяснимая. У России и СНГ есть соглашение о взаимном признании документов, указывают они. «В соответствии с ним, документ, оформленный и заверенный, например, белорусским нотариусом, на русском языке принимается в России без каких-либо дополнительных, удостоверяющих его переводов или подтверждений», — говорит Михаил Александров. Однако на практике соглашение работает не всегда. Источники РБК указали на несколько банков из Узбекистана и Белоруссии, которые столкнулись с проблемой легализации документов в России. Впрочем, комментировать ситуацию эти банки не захотели.Причиной проблем может быть отсутствие у неспециализированных инспекций опыта приема и проверки такого рода документов, указывают банкиры. «Если для инспекции № 50 это был знакомый отработанный процесс, то для других инспекций, в которые переведены российские банки, этот процесс новый и необходимо время, чтобы его отладить», — отмечает один из собеседников РБК. Еще один банкир указывает, что трудности в общении с налоговиками из неспециализированных инспекций возникают даже у российских банков: «что уж тут говорить об иностранных игроках». «Налоговые инспекции, куда перераспределили московские банки, не привыкли к этой процедуре и тормозят процесс из-за операционных сложностей», — согласен старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.Последствия у сложившейся ситуации, если не принять мер, могут быть глобальными, предупреждают банкиры. «Естественно, такой подход нисколько не стимулирует развитие корреспондентских отношений с российскими банками и может откладывать расчетное обслуживание контрактов российских клиентов и из зарубежных контрагентов на долгое время», — выразил общую точку зрения один из собеседников РБК.«Долгая постановка на учет в налоговой, задержки в расчетном обслуживании контрактов влекут дополнительные издержки», — добавляет главный экономист Евразийского банка Развития Ярослав Лисоволик. Впрочем, поскольку перерегистрация носит разовый характер, эти издержки будут фиксированными и повлияют на интенсивность и структуру внешнеторговых потоков только в краткосрочной перспективе, потом ситуация нормализуется, считает он.Тем не менее банкиры считают необходимым все же принять меры и даже высказали свои предложения. «При условиях санкций и ориентировании на развитие корреспондентских отношений с банками-нерезидентами стран СНГ и ШОС есть смысл производить постановку на налоговый учет банков на основании документов, поданных только в одну из инспекций, и организовать передачу требуемой для этого информации между инспекциями», — говорит один из собеседников РБК. «ФНС России располагает современными IТ-технологиями, и, возможно, имеет смысл подумать над упрощением процедуры для иностранных банков (например, личные кабинеты на сайте по аналогии с НДС-офисом интернет-компаний) или сокращение количества документов, которые иностранные банки предоставляют для повторной постановки на учет», — добавили в другой крупной кредитной организации.Профильные ведомства, к которым за комментариями обратился РБК, от ответов воздержались. В ЦБ по заданному вопросу направили в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство Финансов. В обоих ведомствах за несколько дней так и не ответили на запрос РБК.

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