Налоговая реформа в Москве затруднила платежи по зарубежным контрактам

Локальная налоговая реформа в Москве неожиданно привела к глобальным последствиям. Из-за перерегистрации по разным инспекциям вместо упраздненной финансовой ИФНС №50 московских банков, проблемы возникли у их иностранных контрагентов
Проблема взаимодействия российских банков и их иностранных банков-контрагентов затронута в переписке Ассоциации региональных банков «Россия» (АСРОС) и юридического департамента Банка России, опубликованной
АСРОС.
Как указано в переписке, по требованиям Минфина иностранные банки должны стоять на учете в налоговом органе по месту постановки на учет их российского банка-контрагента (того, в котором у инобанков открываются счета). Эта норма была введена приказом Минфина (№ 117н) еще в 2010 году и особых проблем до последнего времени не вызывала.
Трудности, как следует из переписки, начались в этом году из-за затеянной налоговой службой реформы учета московских банков. «С 01 января 2017 года банки Москвы переведены из налоговой инспекции № 50 (специализировавшейся на финансовых организациях, упразднена. — РБК) в разные налоговые инспекции Москвы (по месту их физического нахождения. — РБК), что обязывает иностранные банки при установлении корреспондентских отношений (открытие одним банком счетов в другом. — РБК) неоднократно вставать на учет в налоговых инспекциях г. Москвы, — приводится в переписке описание проблемы. — Это тормозит процесс открытия корреспондентских счетов и ведет к дополнительным расходам для банков-нерезидентов (зарегистрированных за рубежом, речь не идет о зарегистрированных в России «дочках» инобанков. — РБК) ».
По словам опрошенных РБК банкиров, ситуация осложняется тем, что до сих пор остается неясным, вставать на учет в инспекции по месту учета российского банка-контрагента банку-нерезиденту нужно только при открытии новых счетов в московских банках (например, в банке, с которым ранее не было корротношений, либо при открытии счетов в новой валюте у существующих российских банков-партнеров) или же перерегистрация у налоговиков в целом необходима для продолжения уже существующих отношений с российскими банками.
Второй вариант — худший. Он означает, что если у банка-нерезидента были открыты счета в десяти московских банках, которые теперь зарегистрированы в десяти разных московских инспекциях вместо одной, как раньше, то иностранной кредитной организации надо подготовить десять комплектов документов для постановки на учет в десяти разных столичных инспекциях, указывают банкиры.
«В такой ситуации каждый банк действует на свой страх и риск, — говорит банкир из банка топ-100, попросивший об анонимности. — Кто-то временно прекращает корреспондентские отношения до момента перепостановки инобанка на учет в нужной инспекции, кто-то продолжает проводить платежи без перерегистрации, считая, что проблема касается только открытия новых счетов».
В любом случае продолжает собеседник РБК, следствием является возникновение трудностей при обслуживании банками внешнеторговых контрактов. Прямые корреспондентские отношения между российскими и иностранными банками нужны для ускорения расчетов по ним (наличие «дочек» в данном случае не помогает). Теперь из-за налоговой реформы велики риски, что международные расчеты, наоборот, замедлятся. «Без открытия прямых счетов банкам-нерезидентам валютные платежи должны идти через банки-посредники, которые ввиду ужесточенных комплаенс-мер могут задерживать и возвращать платежи по своему усмотрению», — рассказывает собеседник РБК.
Как следует из переписки банкиров и ЦБ, вопрос «планирует ли ЦБ совместно с Минфином оптимизировать процедуру» Центробанк перенаправил в профильный департамент Минфина. «Ответ на указанное обращение не получен», — констатировал ЦБ.
Масштаб проблемы
По данным Банка России, в Москве на 1 апреля было зарегистрировано больше половины всех российских действующих кредитных организаций: 308 из 607 всего по России. Именно их, а значит, и их иностранные банки-контрагенты и затронула налоговая реформа.
РБК запросил банки Москвы из топ-40 на предмет наличия проблем с открытием корреспондентских счетов, однако официальных ответов практически не последовало: банки не хотят портить отношения с налоговиками. В результате официально в ответ на запрос РБК о проблеме ответил Абсолют-банк, но лишь в общих словах: «Спектр вопросов, которые возникают при взаимодействии банков-нерезидентов с налоговыми органами, нам известен, хотя нас он и не коснулся. Мы можем представить его масштаб, только опираясь на опыт, связанный с собственным переходом и переходом наших контрагентов-резидентов», — сообщили в пресс-службе Абсолют-банка. Еще два банка в своих официальных ответах на запрос РБК уклонились от прямого ответа на вопрос о масштабе проблемы, сообщив, что открытие корсчетов инобанкам не является их основным бизнесом. Остальные не ответили на запрос РБК.
Зато неофициально банкиры согласились описать проблему.
«Практически от всех банков-респондентов, как существующих, так и потенциальных, поступают жалобы о «неподъемности» пакета документов, необходимого для открытия корреспондентских счетов в российских банках», — рассказал банкир из банка, входящего в топ-50. В соответствии с приказом Минфина № 117н, для постановки на учет в налоговом органе иностранному банку надо предоставить заявление о постановке на учет, справку от своих налоговиков о регистрации в качестве налогоплательщика, учредительные документы, выписку из реестра иностранных юридических лиц или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранного учредителя. «Из-за начатой налоговиками в Москве реформы для банков-нерезидентов добавляются дополнительные трудности в связи с подготовкой, легализацией и переводом на русский язык дополнительных пакетов документов для регистрации в нескольких инспекциях», — подтверждает представитель другого крупного банка.
Причина налоговой реформы в Москве не до конца понятна даже самим российским банкирам. В разговоре с РБК они предположили, что 50-я инспекция была упразднена из-за сокращения числа поднадзорных ей финорганизаций в результате расчистки ЦБ финансового рынка от сомнительных и неустойчивых игроков.
География сложностей
Проблеме гипотетически подвержены все банки-нерезиденты из любых стран, однако наибольшие трудности, как ни парадоксально, возникают в основном у банков из дружественных России (в контексте санкций) стран, указывают банкиры: по их словам, речь о банках из стран Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и даже СНГ.
Санкции в отношении России были введены в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины и впоследствии неоднократно расширялись. Инициатором ограничительных политических и экономических мер с целью международной изоляции России стало руководство США, впоследствии санкции ввели и страны Евросоюза. Позже их поддержали государства «Большой семерки» и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС. Согласно данным Федеральной Таможенной службы на 2016 год по внешнеторговым отношениям России, крупнейшими странами являются Китай (с общей долей в обороте — 12%), Германия (8,7%), Нидерланды (8,4%), Италия (5,8%) и Белоруссия (4,6%).
«Процесс сбора необходимых документов у банков из стран СНГ — длительный, не все из них почему-то устраивают налоговиков, приходится переделывать», — рассказал один из источников РБК. «А открытие счетов банкам из некоторых стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и вовсе может растягиваться на долгие месяцы и даже годы, так как обращения в местные органы власти за должной легализацией и дальнейшая организация заверенного перевода на русский язык может быть чрезвычайно затруднительна в связи с местной спецификой, — добавляет еще один собеседник РБК. — Банки из этих географий, которые ранее встали на учет в ФНС России и с облегчением вздохнули, что процедура, наконец, завершена, при открытии новых счетов в российских банках вынуждены снова проходить через всевозможные трудности легализации и нести соответствующие расходы».
Впрочем, иногда страдают и банкиры из санкционных стран. Одному из источников РБК известен кейс голландского SNS Bank. Из-за отсутствия регистрации в той же налоговой, что и его привычный российский банк-контрагент, он вынужден был проводить средства через банки-посредники, что замедлило и удорожило процесс. По словам одного из банкиров, задержка в этом случае может составлять от одного дня и более в зависимости от принятой в банке политики проверки документов, допрасходы €25–35 за каждый платеж». В SNS Bank не стали комментировать ситуацию.
Юридический аспект
Возникновение проблем у ряда банков из указанных стран, по мнению юристов, может объясняться тем, что некоторые из них (например, Китай, кроме двух особых административных областей (Гонконг и Макао) не присоединились к «Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года» (Гаагская конвенция). Конвенцией устанавливается специальный знак (штамп), проставляемый на официальные документы, созданные в одном государстве и подлежащие передаче в другое государство, заменяющий процедуру легализации в консульстве, — апостиль, поясняют юристы. Документы, заверенные по апостилю, принимаются без дальнейшего заверения во всех других странах — участниках Конвенции. На данный момент 81 страна присоединилась к Гаагской конвенции, в том числе Россия.
«Если страна банка-нерезидента является участником Гаагской конвенции, то легализация документов для постановки на учет в любом государственном органе России проходит быстрее. Апостиль можно оформить у любого нотариуса или напрямую через министерство юстиций в стране иностранного банка», — говорит партнер Адвокатского бюро А2 Михаил Александров.
Впрочем, и проставление апостиля зависит от скорости работы государственных органов в конкретной стране. Процедура может длиться от нескольких дней до двух-трех недель максимум, утверждает юрист.
«Если же страна, банк которой хочет открыть корреспондентский счет, не является участницей Гаагской конвенции, процедура по оформлению и легализации документов может затянуться на гораздо больший срок, чем две-три недели, — продолжает Александров. — Сначала банк должен принести документы для оформления в консульство России. Служащие консульства запрашивают подтверждение информации о правильности оформленных документов в Центральный банк соответствующей страны, и только потом могут заняться легализацией, переводом и переоформлением документов». Вся эта процедура может растянуться на месяцы, предупреждает он.
У банков-нерезидентов из стран СНГ, по словам юристов, ситуация и вовсе необъяснимая. У России и СНГ есть соглашение о взаимном признании документов, указывают они. «В соответствии с ним, документ, оформленный и заверенный, например, белорусским нотариусом, на русском языке принимается в России без каких-либо дополнительных, удостоверяющих его переводов или подтверждений», — говорит Михаил Александров. Однако на практике соглашение работает не всегда. Источники РБК указали на несколько банков из Узбекистана и Белоруссии, которые столкнулись с проблемой легализации документов в России. Впрочем, комментировать ситуацию эти банки не захотели.
Причиной проблем может быть отсутствие у неспециализированных инспекций опыта приема и проверки такого рода документов, указывают банкиры. «Если для инспекции № 50 это был знакомый отработанный процесс, то для других инспекций, в которые переведены российские банки, этот процесс новый и необходимо время, чтобы его отладить», — отмечает один из собеседников РБК. Еще один банкир указывает, что трудности в общении с налоговиками из неспециализированных инспекций возникают даже у российских банков: «что уж тут говорить об иностранных игроках». «Налоговые инспекции, куда перераспределили московские банки, не привыкли к этой процедуре и тормозят процесс из-за операционных сложностей», — согласен старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин.
Что делать
Последствия у сложившейся ситуации, если не принять мер, могут быть глобальными, предупреждают банкиры. «Естественно, такой подход нисколько не стимулирует развитие корреспондентских отношений с российскими банками и может откладывать расчетное обслуживание контрактов российских клиентов и из зарубежных контрагентов на долгое время», — выразил общую точку зрения один из собеседников РБК.
«Долгая постановка на учет в налоговой, задержки в расчетном обслуживании контрактов влекут дополнительные издержки», — добавляет главный экономист Евразийского банка Развития Ярослав Лисоволик. Впрочем, поскольку перерегистрация носит разовый характер, эти издержки будут фиксированными и повлияют на интенсивность и структуру внешнеторговых потоков только в краткосрочной перспективе, потом ситуация нормализуется, считает он.
Тем не менее банкиры считают необходимым все же принять меры и даже высказали свои предложения. «При условиях санкций и ориентировании на развитие корреспондентских отношений с банками-нерезидентами стран СНГ и ШОС есть смысл производить постановку на налоговый учет банков на основании документов, поданных только в одну из инспекций, и организовать передачу требуемой для этого информации между инспекциями», — говорит один из собеседников РБК. «ФНС России располагает современными IТ-технологиями, и, возможно, имеет смысл подумать над упрощением процедуры для иностранных банков (например, личные кабинеты на сайте по аналогии с НДС-офисом интернет-компаний) или сокращение количества документов, которые иностранные банки предоставляют для повторной постановки на учет», — добавили в другой крупной кредитной организации.
Профильные ведомства, к которым за комментариями обратился РБК, от ответов воздержались. В ЦБ по заданному вопросу направили в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство Финансов. В обоих ведомствах за несколько дней так и не ответили на запрос РБК.
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