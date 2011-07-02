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Компьюторная игрушка-ужастик "Пятница 13" привлекла $823,704 от более 12 000 геймеров

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Компьюторная игрушка-ужастик "Пятница 13" привлекла $823,704 от более 12 000 геймеров


27 мая ожидается запуск игры - ужастика "Пятница 13". Игра появится в системе Steam, также будет доступна для PlayStation 4 и Xbox One по цене $40 за копию. Это многопользовательская онлайн игра на выживание. Цель игры, используя свой персонаж избежать или попытаться остановить серийного убийцу или убить как можно больше жертв и нанести больше ущерба, в зависимости от той роли, которую выбрал игрок. Разработчик игры IllFonic и издатель Gun Media уже представили на суд публики рекламный трейлер по мотивам игрушки.

В игре можно выбирать и настраивать разные персонажи. Главный герой Джейсон создан по мотивам разных фильмов ужасов из серии "Пятница 13". В создании образов, чтобы им придать особую яркость и насыщенность, а так же обеспечить наибольшую правдоподобность, принимал участие художник по спец.эффектам Tom Savini. Разработан новый имидж Джейсона, после того, как он вернулся из ада. Помимо выбора одежды жертвы, можно давать им различные способности. Например, когда у жертвы появляется возможность быстрее двигаться, выбегая из укрытия, как это показано в трейлере у маньяка появляется способность наносить больший урон.

О том насколько была востребована идея этой игры и какой энтузиазм поклонников она встретила, говорит тот факт, что на момент запуска проекта в ноябре 2015 года было собрано на создание игры $823,704 от более чем 12000 любителей игр. Сейчас игра доступна к предварительной продаже на трех основных платформах для онлайн игр. А 27 марта ее уже можно будет скачать и играть онлайн.



Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://venturebeat.com/2017/04/21/f...ne-next-month/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fdeb28ec3aa
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:09.
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