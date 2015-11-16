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AliExpress запустил покупки в рассрочку с помощью Тинькофф Банка

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AliExpress запустил покупки в рассрочку с помощью Тинькофф Банка


Как сообщалось на прошлой неделе автором этой темы на форуме, популярный в сети китайский интернет-магазин AliExpress (входит в состав веб-портала гиганта интернет-коммерции Alibaba) принял решение с 24 апреля 2017 года запустить в России услугу по покупке товаров в "рассрочку по распродаже", а также в кредит на стандартных условиях.

И вот теперь поступают дополнения к той первоначальной новости от 19 апреля, что партнером AliExpress по этому направлению стал Тинькофф Банк, который работает с клиентами только в онлайне.

Клиенты Тинкофф Банка, который будет доступен этот сервис и причём только на специальном ресурсе AliExpress под названием "AliExpress Молл", смогут получать от банка пред одобренный кредитный лимит в размере от 3 000 до 100 000 рублей.

Вкратце схема работы такова: заходите на сайт "AliExpress Молл" и кидаете понравившейся товар по идущей текущей распродаже в свою "Корзину". Далее в "Корзине" нажимаете "оплатить" и на странице оплаты можно будет оформить заявку в Тинькофф Банк, чтобы оплатить "кредитными средствами" выбранный вами товар. Получение одобрения от банка на эти деньги по сроку может происходить от 2-х минут (если вы, например, уже надежный клиент этого банка) и до 3 дней, и если банк одобрит поданную вами заявку, то вам курьером доставят кредитный договор, который нужно будет собственноручно подписать. После завершения этих процедур Тинькофф Банк автоматически оплатит ваш сделанный ранее заказ на AliExpress.

Веб-издание, сообщившее эту новость, написало про 2 тарифных плана и первый план - это покупка товара "В рассрочку" под 23,4% сроком на 1 год и плюс еще покупка товара "В кредит" под 29% годовых сроком от 3 месяцев до 2-х лет. Однако, автор этой темы сегодня перезвонил в Тинькофф Банк и оператор на линии уточнила и "поклялась", что никаких переплат по тарифному плану "В рассрочку" у клиента банка не будет. На момент написания этой новости (14.00 мск., 24.04.2017 г.) каких-либо новостей по данному поводу на самом сайте Тинькофф Банка еще не было размещено: может они появятся чуть позже - будем следить. Но пока хочется всё же более всего верить сотрудникам банка, что рассрочка будет реально "0%".

Важно, что все дальнейшие покупки товаров в рассрочку на ресурсе "AliExpress Молл" будут "финансироваться" в рамках возобновляемой кредитной линии от Тинькофф Банка. Соответственно при такой схеме кредитный риск лежит на самом банке. И при использовании этой схемы, платежная система AliPay (она также входит в Alibaba) будет работать в качестве платежного шлюза и деньги от Тинькофф Банка в уплату товара в AliExpress будут поступать сразу и полностью. Ну а Тинькофф Банк уже потом, в течение указанного выше времени, будет получать свои остатки оплаты с человека подписавшего с ним кредитный договор на конкретный товар с сайта.

В пресс-службе Тинькофф Банка в ответ на вопрос веб-издания о конкурентных преимуществах услуги перед картами «Совесть» и «Халва», которые продвигаются по схожей схеме сказали, что ”Халва” и “Совесть” – это карты для физического пользования, а Тинькофф Банк предоставляет своим клиентам онлайн-кредит, в рамках которого клиенты могут осуществлять покупки товаров на сайте AliExpress".

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/58fde63f3d950
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