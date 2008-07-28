Криптовалюта - это всего лишь наличные будущего? Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Давайте вытащим из кошелька свои купюры и посмотрим на фиатные деньги новым взглядом. Словарь Даля подсказывает нам о том, что в старину слово «истина» толковалось, не иначе как наличные деньги, истинность. Неужели в бумажных купюрах так много плохого, что во всем мире стараются их заменить электронным вариантом? Или положительные моменты до того нам уже примелькались, что мы просто разучились их распознавать и ценить?





Так что же такого замечательного в фиатах?



Звонкая монета представляет собою ликвидную продукцию. Тогда как безнал – это всего лишь полученное обещание о предоставлении продукции, долговое обязательство, которое в обязательном порядке погашается живыми купюрами.



Все операции в фиатных средствах по-настоящему децентрализованы, анонимны и не поддаются отслеживанию. Транзакции физических денег осуществляются без помощи третьей стороны. Они никогда не зависают, не могут быть заморожены и обрабатываются в считанные секунды. Для передачи наличных не нужны электронные кошельки, сигнал интернета и выход в сеть. Купюры можно спокойно перемещать куда угодно без применения дополнительных устройств. Только с их помощью погашаются безналичные счета и банковские чеки.



Но вот парадокс! Действующая национальная валюта основана сегодня на долговом обязательстве, то есть, на фиктивном богатстве. Неужели сегодняшний денежный ваучер центрального банка уже не является фиатными деньгами? Или просто Даль запутался в терминах?



Раньше одни были наличные, а сейчас другие



На самом деле сегодняшние фиатные валюты представляют собой тандем реальных денег и долгового обязательства. В 1971 г произошла революция в денежном мире. Фиаты стали официальными денежными единицами. С их помощью осуществляются платежи и обмен. В них исчисляется стоимость услуг и продукции, накапливаются сбережения.



Даль же работал над своим словарем в 19-м веке. В те далекие времена бумажные деньги, не подкрепленные каким-нибудь ценным металлом, воспринимались за диковинную национальную валюту, точно так же, как мы восприняли криптовалюту сегодня.



«Большой разрыв» 1971 г способствовал развитию новой экономики, когда наличными становятся не шуршащие цветные бумажки, а записи долговых обязательств на банковских счетах. Как мы видим, это не экономика без фиатов. Мы являемся очевидцами того процесса, когда в свое время превращенные купюры из безнала в наличные, заменяются банковскими долговыми обязательствами. И в физических банкнотах в скором будущем вообще отпадет надобность. Если раньше ценность звонкой монеты не зависела от действий движущих сил финансового рынка, то сейчас она стала безвольной вещью, чья стоимость напрямую зависит от руководителей денежного сектора. Возникшие метаморфозы заставляют искать альтернативные пути дальнейшего развития.



Криптовалюта - это всего лишь наличные будущего?



Кошелек криптовалют – это пиринговая концепция электронных наличных. Проще говоря, - это всего лишь фиат 2.0. Криптовалюта сегодня тоже существует в виде записей, но только в электронной базе данных, а не в банковской долговой статистике. Электронные счета тоже никто не планирует погашать.



Если откинуть техническую сторону, то между физическими денежными символами и криптомонетами все равно не получится расположить знак равенства. Децентрализация с блокчейном, отсутствием статуса законной монеты и алгоритмом эмиссии здесь тоже не причем. Ведь созданный приватный физический вид валюты на основе системы блокчейн с ограниченной эмиссией все равно остается фитаным видом денег.



Существенное отличие физических денег от криптовалюты сегодня состоит в том, что последнюю можно использовать не только как предмет для расчета. Это не банальная запись на жестком диске или бесполезная обесцененная нацвалюта, выпущенная для законного платежного средства. Это предмет, практичность которого сводится к тому, что его можно использовать в качестве хранителя любой дорогостоящей бумаги или токена доступа к данным любой информации, размещенной на защищенной платформе блокчейна.



Только это весомое преимущество все же никак не сглаживает недоработанные углы криптомонет. Переводы того же самого биткоина осуществляются исключительно децентрализовано, но только при помощи дополнительного оборудования. Не будет под рукой выхода в сеть и сигнала интернета, попасть в кошелек криптовалют не удастся никому. Криптовалютный адрес можно точно также заблокировать или заморозить, как и банковский счет. Майнерам ничего не помешает отказаться от обслуживания конкретного кошелька криптовалют. Разумеется, владелец проигнорированного адреса может сам научиться майнить монеты. Но что мешает его конкурентам игнорировать криптовалюту, поступающую с не понравившегося адреса? Чем больше мощностей и профита крутится в определенных майнерских кругах, тем им проще найти общий язык. И хотя получить криптовалютный адрес можно в анонимном режиме, в отличие от открытия того же самого банковского счета, вычислить владельца кошельков криптовалют все же реально.



Существует ли возможность проведения анонимных транзакций?



Не стану акцентировать ваше внимание на том, почему купить криптовалюту, просто перевести или продать невозможно в анонимном порядке. И так этот момент уже не является строго секретным. Но вот офчейн-транзакции стоит изучить более детально, так как им под силу повысить уровень приватности, за счет уменьшения следов, оставляемых в системе блокчейн.



Тот же самый сервис «Lightning Network» позволяет в блокчейне фиксировать исключительно первую и последнюю транзакции, а также их даты создания, тогда как информация об валютных операциях внутри канала остается неизвестной. Желающие смогут только узнать, когда и сколько для этого канала открылось криптовалютных адресов и какие из них уже не работают. В этом случае 100% анонимность, к сожалению не соблюдается. Но зато точно никогда не узнаешь, сколько контрагент накопил и вывел криптоденег. Также стоит с другим пользователем соединить свой канал путем отправки ему денег, как последнему сразу же станет доступна вся история транзакций партнера. А кому это понравится?



В завершение



Прогноз криптовалюты достаточно оптимистичен. Разработчики электронного нала активно мониторят продукцию рынка цифровых валют, подмечают все недоработки и стараются их не допускать в создании нового вида монет. А о том, точно ли в будущем криптовалюта заменит привычные нам наличные, остается только догадываться.





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





А вы тоже поддерживаете мнение, что криптовалюта - это наличные деньги будущего? Давайте вытащим из кошелька свои купюры и посмотрим на фиатные деньги новым взглядом. Словарь Даля подсказывает нам о том, что в старину слово «истина» толковалось, не иначе как наличные деньги, истинность. Неужели в бумажных купюрах так много плохого, что во всем мире стараются их заменить электронным вариантом? Или положительные моменты до того нам уже примелькались, что мы просто разучились их распознавать и ценить?Звонкая монета представляет собою ликвидную продукцию. Тогда как безнал – это всего лишь полученное обещание о предоставлении продукции, долговое обязательство, которое в обязательном порядке погашается живыми купюрами.Все операции в фиатных средствах по-настоящему децентрализованы, анонимны и не поддаются отслеживанию. Транзакции физических денег осуществляются без помощи третьей стороны. Они никогда не зависают, не могут быть заморожены и обрабатываются в считанные секунды. Для передачи наличных не нужны электронные кошельки, сигнал интернета и выход в сеть. Купюры можно спокойно перемещать куда угодно без применения дополнительных устройств. Только с их помощью погашаются безналичные счета и банковские чеки.Но вот парадокс! Действующая национальная валюта основана сегодня на долговом обязательстве, то есть, на фиктивном богатстве. Неужели сегодняшний денежный ваучер центрального банка уже не является фиатными деньгами? Или просто Даль запутался в терминах?На самом деле сегодняшние фиатные валюты представляют собой тандем реальных денег и долгового обязательства. В 1971 г произошла революция в денежном мире. Фиаты стали официальными денежными единицами. С их помощью осуществляются платежи и обмен. В них исчисляется стоимость услуг и продукции, накапливаются сбережения.Даль же работал над своим словарем в 19-м веке. В те далекие времена бумажные деньги, не подкрепленные каким-нибудь ценным металлом, воспринимались за диковинную национальную валюту, точно так же, как мы восприняли«Большой разрыв» 1971 г способствовал развитию новой экономики, когда наличными становятся не шуршащие цветные бумажки, а записи долговых обязательств на банковских счетах. Как мы видим, это не экономика без фиатов. Мы являемся очевидцами того процесса, когда в свое время превращенные купюры из безнала в наличные, заменяются банковскими долговыми обязательствами. И в физических банкнотах в скором будущем вообще отпадет надобность. Если раньше ценность звонкой монеты не зависела от действий движущих сил финансового рынка, то сейчас она стала безвольной вещью, чья стоимость напрямую зависит от руководителей денежного сектора. Возникшие метаморфозы заставляют искать альтернативные пути дальнейшего развития.– это пиринговая концепция электронных наличных. Проще говоря, - это всего лишь фиат 2.0.тоже существует в виде записей, но только в электронной базе данных, а не в банковской долговой статистике. Электронные счета тоже никто не планирует погашать.Если откинуть техническую сторону, то между физическими денежными символами и криптомонетами все равно не получится расположить знак равенства. Децентрализация с блокчейном, отсутствием статуса законной монеты и алгоритмом эмиссии здесь тоже не причем. Ведь созданный приватный физический вид валюты на основе системы блокчейн с ограниченной эмиссией все равно остается фитаным видом денег.Существенное отличие физических денег отсостоит в том, что последнюю можно использовать не только как предмет для расчета. Это не банальная запись на жестком диске или бесполезная обесцененная нацвалюта, выпущенная для законного платежного средства. Это предмет, практичность которого сводится к тому, что его можно использовать в качестве хранителя любой дорогостоящей бумаги или токена доступа к данным любой информации, размещенной на защищенной платформе блокчейна.Только это весомое преимущество все же никак не сглаживает недоработанные углы криптомонет. Переводы того же самого биткоина осуществляются исключительно децентрализовано, но только при помощи дополнительного оборудования. Не будет под рукой выхода в сеть и сигнала интернета, попасть вне удастся никому. Криптовалютный адрес можно точно также заблокировать или заморозить, как и банковский счет. Майнерам ничего не помешает отказаться от обслуживания конкретного. Разумеется, владелец проигнорированного адреса может сам научиться майнить монеты. Но что мешает его конкурентам игнорировать криптовалюту, поступающую с не понравившегося адреса? Чем больше мощностей и профита крутится в определенных майнерских кругах, тем им проще найти общий язык. И хотя получить криптовалютный адрес можно в анонимном режиме, в отличие от открытия того же самого банковского счета, вычислить владельцавсе же реально.Не стану акцентировать ваше внимание на том, почему, просто перевести или продать невозможно в анонимном порядке. И так этот момент уже не является строго секретным. Но вот офчейн-транзакции стоит изучить более детально, так как им под силу повысить уровень приватности, за счет уменьшения следов, оставляемых в системе блокчейн.Тот же самый сервис «Lightning Network» позволяет в блокчейне фиксировать исключительно первую и последнюю транзакции, а также их даты создания, тогда как информация об валютных операциях внутри канала остается неизвестной. Желающие смогут только узнать, когда и сколько для этого канала открылось криптовалютных адресов и какие из них уже не работают. В этом случае 100% анонимность, к сожалению не соблюдается. Но зато точно никогда не узнаешь, сколько контрагент накопил и вывел криптоденег. Также стоит с другим пользователем соединить свой канал путем отправки ему денег, как последнему сразу же станет доступна вся история транзакций партнера. А кому это понравится?достаточно оптимистичен. Разработчики электронного нала активно мониторят продукцию рынка цифровых валют, подмечают все недоработки и стараются их не допускать в создании нового вида монет. А о том, точно ли в будущем криптовалюта заменит привычные нам наличные, остается только догадываться.------------------------

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