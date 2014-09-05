Netflix планирует привлечь $1 млрд заемных средств для финансирования нового контента
Компания Netflix сообщила о том, что намеревается привлечь $1 млрд. через долгосрочные долговые обязательства под предлогом расходов на «общие корпоративные цели», такие как «покупка оригинального контента, капитальные затраты, инвестиции, оборотный капитал, потенциальные приобретения и стратегические операции.»
Компания уже прибегала к долговому финансированию полгода назад, Netflix неоднократно подчеркивала свои планы увеличить расходы на контент для доминирования на рынке потокового видео. Как и в случае с предыдущим предложением долговых обязательств, ноты будут доступны только «квалифицированным институциональным покупателям» за пределами США.
В 2017 году Netflix собирается достичь 100 миллионов подписчиков за счет предложения оригинального контента, а именно фильмов и телепередач, которые недоступны где-либо еще, для этого также компания будет заключать эксклюзивные сделки с третьими лицами, пока не достигнет своей цели – 50% оригинального контента.
В последнее время акции Netflix значительно выросли и достигли рекордной цены $148 за акцию, хотя впоследствии цена несколько упала, когда компания не смогла добиться промежуточной цели в 250 000 подписчиков.