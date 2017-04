SMaryana Любитель

Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 15.01.2017 Сообщений: 197 Благодарностей: 25 УГ: 0 КП: 0.109 подарки

Минэкономразвития захотело поднять Россию на 10 позиций в Doing Business Минэкономразвития в данном году поставил задачу, чтобы в рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия заняла тридцатое место. О таких намерениях на 2017 ведомство сообщило в публичной декларации целей и задач.



Для того, чтобы такие намерения реализовалось министерство планирует улучшить позиции в подключении к электрическим сетям, в сфере строительства, защите миноритарных акционеров, а также в регистрации предприятий.



Согласно последнему рейтингу банка Россия остановилась на отметке 40 по соседству с Болгарией и Венгрией. Опередить она смогла такие страны как Люксембург, Грецию, Италию и Бельгию. Лидирующие позиции заняли Дания, Сингапур и Новая Зеландия.



В 2012 году Владимир Путин в майских указах, которые он подписал в начале третьего президентского срока, указал планы подняться в рейтинге Doing Business в 50-е место до 2015 года, и на 20-ю позицию в 2018 году. За последние годы России удалось подняться на 60 позиций.



Оценку стран для составления рейтинга Doing Business осуществляет по следующим критериям: открытие бизнеса, подключение к энергосети, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, защита прав инвесторов, доступ к кредитам, уплата налогов, обеспечение соблюдение контракты, трансграничная торговля, а также урегулирование банкротств. Такой рейтинг в 2017 году будет составляться 15-й раз.





Специально для mmgp.ru . О таких намерениях на 2017 ведомство сообщило в публичной декларации целей и задач.по соседству с Болгарией и Венгрией. Опередить она смогла такие страны как Люксембург, Грецию, Италию и Бельгию. Лидирующие позиции заняли Дания, Сингапур и Новая Зеландия.В 2012 году Владимир Путин в майских указах, которые он подписал в начале третьего президентского срока, указал планы подняться в рейтинге Doing Business в 50-е место до 2015 года, и на 20-ю позицию в 2018 году.Оценку стран для составления рейтинга Doing Business осуществляет по следующим критериям: открытие бизнеса, подключение к энергосети, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, защита прав инвесторов, доступ к кредитам, уплата налогов, обеспечение соблюдение контракты, трансграничная торговля, а также урегулирование банкротств.Специально для mmgp.ru

Мгновенная покупка Bitcoin! На правах рекламы

__________________