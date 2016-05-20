Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,912 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Минэкономразвития захотело поднять Россию на 10 позиций в Doing Business

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:32
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 197
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.109
подарки
Минэкономразвития захотело поднять Россию на 10 позиций в Doing Business
Минэкономразвития в данном году поставил задачу, чтобы в рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия заняла тридцатое место. О таких намерениях на 2017 ведомство сообщило в публичной декларации целей и задач.

Для того, чтобы такие намерения реализовалось министерство планирует улучшить позиции в подключении к электрическим сетям, в сфере строительства, защите миноритарных акционеров, а также в регистрации предприятий.

Согласно последнему рейтингу банка Россия остановилась на отметке 40 по соседству с Болгарией и Венгрией. Опередить она смогла такие страны как Люксембург, Грецию, Италию и Бельгию. Лидирующие позиции заняли Дания, Сингапур и Новая Зеландия.

В 2012 году Владимир Путин в майских указах, которые он подписал в начале третьего президентского срока, указал планы подняться в рейтинге Doing Business в 50-е место до 2015 года, и на 20-ю позицию в 2018 году. За последние годы России удалось подняться на 60 позиций.

Оценку стран для составления рейтинга Doing Business осуществляет по следующим критериям: открытие бизнеса, подключение к энергосети, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, защита прав инвесторов, доступ к кредитам, уплата налогов, обеспечение соблюдение контракты, трансграничная торговля, а также урегулирование банкротств. Такой рейтинг в 2017 году будет составляться 15-й раз.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!
SMaryana вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Беларусь поднялась на 13 позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business $ROLEX$ Новости в мире финансов и инвестиций 15 08.01.2017 09:28
Прогноз Минэкономразвития: Россию ждет 20 лет стагнации и отставание от ведущих стран dengov Новости в мире финансов и инвестиций 27 21.10.2016 19:12
FAQ: Как поднять Webmoney BL (Business Level)? klin Webmoney 102 20.05.2016 21:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар skiper48
EURO-PROFITS - www.euro-profits.com
От skiper48 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Общие мысли о предпринимательстве в интернете
От Gannibal Barka в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар stiks
Возьму кредит 40 WMZ!
От stiks в разделе «Кредитная история»
Аватар Антон Мандрик
Нужен инвестор для интернет-проекта
От Антон Мандрик в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар kingcasha
Новый стартап Juno от основателя Viber Игоря Магазинника хочет привлечь $30 млн
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кредит (займ, инвестиции, долевое участие, и .тд.) куплю
От GensV в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
.     
Пользователей
408,912
Тем
466,328
Сообщений
11,510,358

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube