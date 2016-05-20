Минэкономразвития захотело поднять Россию на 10 позиций в Doing Business

Минэкономразвития в данном году поставил задачу, чтобы в рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия заняла тридцатое место
. О таких намерениях на 2017 ведомство сообщило в публичной декларации целей и задач.
Для того, чтобы такие намерения реализовалось министерство планирует улучшить позиции в подключении к электрическим сетям, в сфере строительства, защите миноритарных акционеров, а также в регистрации предприятий.
Согласно последнему рейтингу банка Россия остановилась на отметке 40
по соседству с Болгарией и Венгрией. Опередить она смогла такие страны как Люксембург, Грецию, Италию и Бельгию. Лидирующие позиции заняли Дания, Сингапур и Новая Зеландия.
В 2012 году Владимир Путин в майских указах, которые он подписал в начале третьего президентского срока, указал планы подняться в рейтинге Doing Business в 50-е место до 2015 года, и на 20-ю позицию в 2018 году. За последние годы России удалось подняться на 60 позиций.
Оценку стран для составления рейтинга Doing Business осуществляет по следующим критериям: открытие бизнеса, подключение к энергосети, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, защита прав инвесторов, доступ к кредитам, уплата налогов, обеспечение соблюдение контракты, трансграничная торговля, а также урегулирование банкротств. Такой рейтинг в 2017 году будет составляться 15-й раз.
Специально для mmgp.ru