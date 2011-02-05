Трейдерский путь рядового форексовика

Здравствуйте, читатели моего блога! Начну свой рассказ я уже непосредственно с трейдинга. Заниматься этим увлекательным видом деятельности я начал еще в далеком 2010м, будучи еще молодым студентом и имеющим поэтому довольно много свободного времени для полного погружения с головой в валютный рынок. Как и все новички, начал с демки и хаотичного открытия сделок. Результат подобной "торговли от фонаря" стал на первых порах впечатляющим, что заставило меня буквально через неделю открыть реал на очень скромные 5$. И о чудо - с такой суммы мне также удалось продолжить серию успешных сделок, после чего было принято решение перейти, как мне казалось, на более серьезный уровень, залив еще 40 баксов. Итого на счету 50$, что равнялось практически месячной стипендии моей, то есть сумма на то время довольно солидная. Как вы уже наверное сумели догадаться, сумма данная была слита под ноль, а я с недоумевающим видом развеял свои мысли о легкости заработка на форексе. Причины были банальные - невыставление стопов и как следствие - куча сделок против тренда и крайне нелогичные их закрытия в самых неподходящих местах. Сделав небольшой перерыв и почитав основы технического анализа, управления рисками, решил с новыми силами вступить дальше в бой с коварным рынком. Как таковой методики анализа конкретно для себя еще не выбрал, поэтому торговал просто по голому графика, но стараясь соблюдать основы правильной торговли. Снова полез на реал, так как демо лично меня не "вставляло", да и это подтверждают многие трейдеры. К реалу уже идет отношение совершенно другое, но нужно быть готовым к потерям, к которым лично я относился, как к плате за полученный опыт, которого на демо из-за отсутствия психологической составляющей, я бы никогда не получил. Первые результаты вполне приемлемые и удалось увеличить первоначальные 50$ до 100. Причем, торгвля уже не представляла из себя как в прошлый раз хаотичные действия, а была упорядочена с использованием стопов и фиксацией убытков. Воодушевленный успехом, решил добавить к этой сумме еще 100$, что дало мне 200$. Прогнозировано пошел спад в торговле при увеличении размера депо, и внушительная просадка в 30% меня беспокоила. И тут подвернулась возможность отдохнуть от торговли, съездить на море. Никогда бы не подумал, что это так повлияет на последующую торговлю, но мне удалось уверенно с соблюдением всех правил нарабатывающей уже мною ТС в течение нескольких месяцев восстановить депо и вылезти в плюс 20% от первоначального размера. В это же примерно время знакомлюсь на форуме эллиотчиков с интересным методом анализа по уровням Мюррея. После нового года пришлось пережить шок от полного слива, которого я не ждал совсем. Так вышло, что смена рынка и всего одна ошибка в виде невыставления стопа привела к серии нелогичных усреднений и конечного печального результата. Было опустошение полное после такого. Около пары месяцев не заглядывал на рынок, а чуть позже решил с новыми силами продолжать очень сложный путь. Свои средства решено было не вкладывать, а использовать демо в качестве более тщательной проработки ТС. Хороших результатов я не получил, так как сколько не пытался отнестись к демо со всей серьезностью, не выходило это и получалась такая односторонняя практика без участия эмоций, возможных негативных качеств - страха, жадности. Бросил я эту затею и набрел на один из форумов по написанию постов. Можно было таким образом заработать себе на приличный бонусный депозит, который был чем-то средним между реалом и демо, то, что нужно как раз мне было. Начинали появляться некоторые успехи, правда торговля стала более похожа на пипсовочную. Вывел первые 100$ и начал постепенно собирать на крупный депо. Итого у меня вышло - 400$ реальных денег, заработанных с бонусного счета, и около 300$ бонусных. В один прекрасный момент меня настиг второй самый масштабный шок в торговле в виде полного слива обеих счетов.
Ошибки всё те же - увеличенный в разы лот и отсутствие стопов. Понимал, что уже не маленький на рынке и что уже хватит на одни грабли наступать, но легче не становилось. И я взял самый продолжительный перерыв около года не торгуя совсем и не заглядывая совсем на рынок. Параллельно общался с более успешным трейдером, торгующим по похожей ТС. Он то и вдохновил своими результатами создать очередной реал на 300$ и под его руководством я решил продолжать путь. Результаты пошли сразу же и я сделал скромные 10%, но ведь главное было не проценты, а риски, которые были существенно занижены и составляли не более 3% на сделку. В таком режиме я проторговал около полугода и вершиной было удвоение депо. Затем рынок, как и полагается, после нового года поменялся и я вошел в серию неудачных сделок с просадкой около 30%. На фоне стрессов на работе совершил третий сокрушительный слив.
Крайне необдуманно вошел на одной очень редкой неизвестной мне паре, после чего был повержен рынком наповал - он не дал ни малейшего шанса на исправление своей фатальной ошибки! Роковая пара gbp/aud перла вверх без остановки и я принял, как оказалось, верное решение - закрыть всё, чтобы остался хотя бы первоначальный размер депо и вывести деньги, позабыв о форексе навсегда! В результате пара еще пропахала добрые 1000пп без остановки и это стало хоть каким-то утешением. Затем пошла работа и отсутствие свободного времени для форекса. Кстати, параллельно с торговлей, я вел аналитику на аналитическом портале, около двух лет, по тому самому Мюррею. Через практически год я снова попал на форум по написанию постов, где удалось подсобирать пока на небольшой депо, который я надеюсь станет намного больше благодаря успешной торговле. Сейчас планирую вести аналитику, а также описывать свои текущие сделки на бонусном счету, тестировать новые задумки, ведь мой путь еще не окончен!