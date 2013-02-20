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Компания Microsoft собирается купить израильский стартап Cloudyn за $ 60.000.000

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Компания Microsoft собирается купить израильский стартап Cloudyn за $ 60.000.000

Американская компания Microsoft планирует выкупить стартап-компанию из Израиля Cloudyn за $60.000.000.

По данным отчета, который был размещен в израильском экономическом издании "Калькалист", американская компания Microsoft собирается предложить стартапу из Тель-Авива по предоставлению сервисов для мониторинга облачных данных Cloudyn около $60.000.000 за его покупку.

Интернет-площадка Cloud-and-as-a-service была запущена в 2012 г. Она занимается тем, что помогает различным предприятиям в организации автоматического процесса мониторинга затрат на облачные сервисы путем предоставления аналитической информации и инструметов по оптимизации.

Данная услуга значительно повышает производительность и эффективность облачных вычислений. Вместе с этим в организациях идет сбор информации онлайн по всевозможным операционным и финансовым данным.

Стартап-компания Cloudyn привлекла более $20.000.000 инвестиционных средств с начала своей работы, в том числе $11.000.000 в 2015 г. Что еще более важно, компания уже насчитывает в своих клиентах несколько довольно известных компаний, таких как Hewlett Packard Enterprise и Ticketmaster.

С того момента как Сатья Наделла стал исполнительным директором в 2014 г., компания Microsoft занимается продвижением облачных учетных данных, а «интеллектуальная облачная интернет-площадка» является одной из 3-х основных направлений для инвестиций вместе с «перерождением производительности и бизнес-процессов», а также производством «более персональных компьютеров».

И так как Сатья Наделла занимал ранее должность гендиректора облачной и корпоративной группы компании Microsoft, то прежде чем он занял пост гендиректора компании, то вовсе не удивляет то, что он как минимум вдвое усилил внимание Microsoft облачным сервисам.

По материалам: https://infokava.com/61366-microsoft...p-cloudyn.html

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
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