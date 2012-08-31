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Объемы сделок на LocalBitcoins в Украине вышли на новый рекордный уровень

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Объемы сделок на LocalBitcoins в Украине вышли на новый рекордный уровень
По итогам минувшей недели зафиксирован новый рекордный объем торгов в украинском сегменте платформы по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins.

По данным Coin.Dance, за минувшую неделю этот показатель составил 3 618 711 гривен (около $135 600).


Таким образом, побит предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре 2016 года.

Также примечателен резкий всплеск активности покупателей первой криптовалюты в Доминиканской Республике: за минувшую неделю объем сделок в этой карибской стране составил 1,390 млн доминиканских песо (около $29 440).


Средневзвешенный курс биткоина по состоянию на понедельник, 24 апреля (10:00 GMT) составляет $1220, рыночная капитализация оценивается в $19,88 млрд.
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