Объемы сделок на LocalBitcoins в Украине вышли на новый рекордный уровень

По итогам минувшей недели зафиксирован новый рекордный объем торгов в украинском сегменте платформы по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins.
По данным Coin.Dance, за минувшую неделю этот показатель составил 3 618 711 гривен (около $135 600).
Таким образом, побит предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре 2016 года.
Также примечателен резкий всплеск активности покупателей первой криптовалюты в Доминиканской Республике: за минувшую неделю объем сделок в этой карибской стране составил 1,390 млн доминиканских песо (около $29 440).
Средневзвешенный курс биткоина по состоянию на понедельник, 24 апреля (10:00 GMT) составляет $1220, рыночная капитализация оценивается в $19,88 млрд.