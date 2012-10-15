Dmitriy Vassilie... Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 16.08.2016 Сообщений: 305 Благодарностей: 226 УГ: 11 КП: 0.762 подарки

Инвестиции будущего. Как не пожалеть об упущенных возможностях Наверное, никому не нужно доказывать, что человечество находится на пороге очередной технологической революции. Огромные изменения во всех сферах нашей жизни прекрасно видны даже на бытовом уровне. Мы все меньше ищем информацию из книг на бумажном носителе. Мы не стоим в очереди в кассу за билетами на самолет. Мы в любой момент можем связаться с нужным человеком через мессенджер, а не ходим на почту отправляя письмо.







Истории появления богатства предпринимателей, теперь все больше связаны с интернетом и высокими технологиями. Скорость технологических изменений также стремительно возрастает. Если аудитория телезрителей в 40-50 млн человек сложилась за 15-20 лет, то такое же количество пользователей Фейсбука появилось за три года. А пользователей известных мессенджеров, вообще за полгода-год.



Изменения в мировой экономике.



Еще сто лет назад, подавляющее количество людей зарабатывало себе на жизнь сельским хозяйством. Однако, механизация, автоматизация и технологии ГМО, сократили количество занятых в сельхозпроизводстве, но увеличили занятость в городах, на производстве. В результате новой технологической революции, традиционные рабочие профессии заменяются роботами. Появление блокчейна приведет к отмиранию привычных риэлторов , агентов , брокеров и других посредников.



На смену им приходят профессии, которые связаны с творчеством, высокоинтеллектуальным трудом, образованием и воспитанием людей. Общество продолжает нуждаться в изобретателях, инвесторах, организаторах бизнеса.Страны мира, теперь делятся на технологичные и нетехнологичные. Страны, богатые сырьем, уже не играют большой роли в мировой экономике.



Известные экономисты и аналитики высказывают скромные прогнозы роста мировой экономики в ближайшее время. Однако, по их мнению, сферы связанные с технологической революцией будут расти на сотни процентов в год. А рынок искусственного интеллекта, должен вырасти не менее, чем в 20 раз в ближайшие 5-8 лет. Существенные изменения также произойдут в области производства микрочипов , в робототехнике и 3D-печати , альтернативной энергетике , производстве дронов и электрокаров.



В какие активы выгоднее будет инвестировать?



Большого внимания заслуживают компании, которые ориентируются на новую экономику.



1. Компании, связанные с робототехникой и 3D-печатью: Rethink , ABB , Medtronic .

2. Компании, которые специализируются на Big Data (большие данные): Splunk , Qlik .

3. Компании, которые не первый год показывают значительные успехи в интернет-индустрии: Apple , Facebook , Amazon , китайская Alibaba .

Список далеко не полный и каждый инвестор может составить его для себя сам.



Что будет со старыми ценностями?



Они никуда не денутся, но видимо будут отставать от новых. В ближайшие 20-30 лет потребность людей в газе, нефти и золоте сохраниться. Так же как сохраниться необходимость инвестирования в строительство, сельское хозяйство. Речь о другом. Многие из нас мечтали вернуться на 30-40 лет назад и купить акции какой –нибудь Эппл или Майкрософт. Не упустить бы сегодня аналогичную возможность инвестиций будущего!



Дмитрий Васильев

Специально для mmgp.ru Истории появления богатства предпринимателей, теперь все больше связаны с интернетом и высокими технологиями. Скорость технологических изменений также стремительно возрастает. Если аудитория телезрителей всложилась за, то такое же количество пользователей Фейсбука появилось за. А пользователей известных мессенджеров, вообще заЕще сто лет назад, подавляющее количество людей зарабатывало себе на жизнь сельским хозяйством. Однако, механизация, автоматизация и технологии ГМО, сократили количество занятых в сельхозпроизводстве, но увеличили занятость в городах, на производстве. В результате новой технологической революции, традиционные рабочие профессии заменяются роботами. Появление блокчейна приведет к отмиранию привычныхи других посредников.На смену им приходят профессии, которые связаны с творчеством, высокоинтеллектуальным трудом, образованием и воспитанием людей. Общество продолжает нуждаться в изобретателях, инвесторах, организаторах бизнеса.Страны мира, теперь делятся на. Страны, богатые сырьем, уже не играют большой роли в мировой экономике.Известные экономисты и аналитики высказывают скромные прогнозы роста мировой экономики в ближайшее время. Однако, по их мнению, сферы связанные с технологической революцией будут расти на сотни процентов в год. А рынок искусственного интеллекта, должен вырасти не менее, чем вв ближайшие. Существенные изменения также произойдут в области производства, вБольшого внимания заслуживают компании, которые ориентируются на новую экономику.1. Компании, связанные с робототехникой и 3D-печатью:2. Компании, которые специализируются на(большие данные):3. Компании, которые не первый год показывают значительные успехи в интернет-индустрии:, китайскаяСписок далеко не полный и каждый инвестор может составить его для себя сам.Они никуда не денутся, но видимо будут отставать от новых. В ближайшие 20-30 лет потребность людей в газе, нефти и золоте сохраниться. Так же как сохраниться необходимость инвестирования в строительство, сельское хозяйство. Речь о другом. Многие из нас мечтали вернуться на 30-40 лет назад и купить акции какой –нибудь Эппл или Майкрософт. Не упустить бы сегодня аналогичную возможность инвестиций будущего!Дмитрий ВасильевСпециально для mmgp.ru

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