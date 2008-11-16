Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Заработай с SAVE GREEN, спасая природу.

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.04.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Заработай с SAVE GREEN, спасая природу.
Уважаемые дамы и господа!
Прошу вашего внимания и приглашаю ознакомиться с весьма нетривиальным проектом.
Основная концепция и идеология проекта - это переработка мусора и защита экологии. Уверен, все здесь готовы круглосуточно спасать природу, но давайте перейдем ближе к делу...
Проект интересен прежде всего двумя полноценными схемами добывания денег:
Первая - так сказать, для "бедных", но трудолюбивых.
Базируется на очень щедрой, 5-уровневой реферальной программе. 30-12-6-4,5-3%.
Первый уровень 30% рефералки открыт сразу после регистрации. Недостаток - чтобы получить доступ ко второму и следующим уровням -
придется потратить немного денег на обязательную покупку продуктов переработки - сувениров #ICON (цена каждого - 1000р).

Вторая схема - для "ленивых", но состоятельных.
Это так называемая "Бонусная программа", которая активируется при покупке любого сувенира #ICON по цене выше базовой (>1000р).
Цену вы определяете сами, а соответственно и степень своего участия.
Например, купив сувенир за 10 000р, вы ежедневно будете наблюдать начисление бонусов в размере 1% от расчетной суммы 9 000р.
В итоге за 30 календарных дней вы получаете 30% прибыли (2700р), делаете посильный вклад в улучшение экологии, а также стимулируете
развитие своей команды (поскольку купленный вами #ICON все также часть реферальной системы).

Ввод средств через платежную систему ArsenalPay: VISA, MasterCard
Вывод средств возможен через: QIWI, Пластиковые карты, Безналичный перевод на счет в банке

Технические данные:
SSL-сертификат GlobalSign, оформленный на юридическое лицо
Уникальный дизайн
Скрипт индивидуальной разработки на базе 1С-Битрикс
Отдельные калькуляторы для реферальной и бонусной программ
Выделенный сервер
Cобственные DNS (ns1.savegreen.club, ns2.savegreen.club)
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!
Valeryk на форуме  
Старый Сегодня, 14:45
#2
Мастер
 
Имя: Анастас
Пол: Мужской
Адрес: Petropolis
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 1,958
Благодарностей: 525
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.221
подарки
Re: Заработай с SAVE GREEN, спасая природу.
Valeryk, на мой взгляд, информации в начальном посте недостаточно.
Посмотрите, как должно оформить тему в это разделе - будет полезно
__________________
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Бизнес на утилизации отходов| Мой канал YouTube
Подарки внагрузку к деньгам.Все_честно_и_без_админов.Интересно? Отвечу в ЛС
Anastas на форуме  
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