Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SAVEGREEN.club - Заработок на переработке мусора.

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:14
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
SAVEGREEN.club - Заработок на переработке мусора.
Уважаемые дамы и господа!
Прошу вашего внимания и приглашаю ознакомиться с весьма нетривиальным проектом.
Старт (по данным who.is ) - 2015-12-17


Основная концепция и идеология проекта - это переработка мусора и защита экологии. Уверен, все здесь готовы круглосуточно спасать природу, но давайте перейдем ближе к делу...

Проект интересен прежде всего двумя полноценными схемами добывания денег:
  • Первая - так сказать, для "бедных", но трудолюбивых.
    Базируется на очень щедрой, 5-уровневой реферальной программе. 30-12-6-4,5-3%.
    Первый уровень 30% рефералки открыт сразу после регистрации. Недостаток - чтобы получить доступ ко второму и следующим уровням -
    придется потратить немного денег на обязательную покупку продуктов переработки - сувениров #ICON (цена каждого - 1000р).
    Внешне все просто:


  • Вторая схема - для "ленивых", но состоятельных.
    Это так называемая "Бонусная программа", которая активируется при покупке любого сувенира #ICON по цене выше базовой (>1000р).
    Цену вы определяете сами, а соответственно и степень своего участия.
    Например, купив сувенир за 10 000р, вы ежедневно будете наблюдать начисление бонусов в размере 1% от расчетной суммы 9 000р.
    В итоге за 30 календарных дней вы получаете 30% прибыли (2700р), делаете посильный вклад в улучшение экологии, а также стимулируете
    развитие своей команды (поскольку купленный вами #ICON все также часть реферальной системы).
    Вот так это выглядит (мой тестовый вклад):


Ввод средств через платежную систему ArsenalPay (подключается только к официальному банковскому счету реальной компании): VISA, MasterCard
Вывод средств возможен через: QIWI, Пластиковые карты, Безналичный перевод на счет в банке
Компания ООО "Научно-производственная компания Экология" официально зарегистрирована в России.

Технические данные:
SSL-сертификат GlobalSign, оформленный на юридическое лицо
Уникальный дизайн
Скрипт индивидуальной разработки на базе 1С-Битрикс
Отдельные калькуляторы для реферальной и бонусной программ
Выделенный сервер
Cобственные DNS (ns1.savegreen.club, ns2.savegreen.club)


Также рекомендую обратить внимание на обучающие материалы:


С их помощью вы без труда сможете разобраться во всех нюансах или использовать как стартовую инструкцию для своего нового партнера.


Ну и напоследок скрин платежки:


Выплаты бонусов на баланс обещают ежедневно, так что завтра уже смогу попробовать сделать первый вывод и отписаться о результатах.
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sergiostk на форуме  
Старый Сегодня, 14:23
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 1,415
Благодарностей: 2,342
УГ: 3
КП: 0.327
Re: SAVEGREEN.club - Заработок на переработке мусора.
Цитата:
Сообщение от sergiostk Посмотреть сообщение
Первая - так сказать, для "бедных"
Цитата:
Сообщение от sergiostk Посмотреть сообщение
Вторая схема - для "ленивых"

по схеме для нищебродов вообще ничего не понятно, типо только зови дворников и получай за их работу деньги? А Чтобы дворники работали лучше покупай за свой счет им инвентарь и заставляй звать братьев по разуму и вскоре это окупится?
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leoo на форуме  
Старый Сегодня, 14:42
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 312
Благодарностей: 93
УГ: 0
КП: 0.000
Re: SAVEGREEN.club - Заработок на переработке мусора.
Че-то ничего не понял... Еще и платежки такие...
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