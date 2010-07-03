SAVEGREEN.club - Заработок на переработке мусора.

Уважаемые дамы и господа!
Прошу вашего внимания и приглашаю ознакомиться с весьма нетривиальным проектом.
Старт
(по данным who.is
) - 2015-12-17
Основная концепция и идеология проекта - это переработка мусора и защита экологии. Уверен, все здесь готовы круглосуточно спасать природу, но давайте перейдем ближе к делу...
Проект интересен прежде всего двумя полноценными схемами добывания денег:
- Первая - так сказать, для "бедных", но трудолюбивых.
Базируется на очень щедрой, 5-уровневой реферальной программе. 30-12-6-4,5-3%.
Первый уровень 30% рефералки открыт сразу после регистрации. Недостаток - чтобы получить доступ ко второму и следующим уровням -
придется потратить немного денег на обязательную покупку продуктов переработки - сувениров #ICON (цена каждого - 1000р).
Внешне все просто:
- Вторая схема - для "ленивых", но состоятельных.
Это так называемая "Бонусная программа", которая активируется при покупке любого сувенира #ICON по цене выше базовой (>1000р).
Цену вы определяете сами, а соответственно и степень своего участия.
Например, купив сувенир за 10 000р, вы ежедневно будете наблюдать начисление бонусов в размере 1% от расчетной суммы 9 000р.
В итоге за 30 календарных дней вы получаете 30% прибыли (2700р), делаете посильный вклад в улучшение экологии, а также стимулируете
развитие своей команды (поскольку купленный вами #ICON все также часть реферальной системы).
Вот так это выглядит (мой тестовый вклад):
Ввод средств через платежную систему ArsenalPay (подключается только к официальному банковскому счету реальной компании): VISA, MasterCard
Вывод средств возможен через: QIWI, Пластиковые карты, Безналичный перевод на счет в банке
Компания ООО "Научно-производственная компания Экология" официально зарегистрирована в России.
Технические данные:
SSL-сертификат GlobalSign, оформленный на юридическое лицо
Уникальный дизайн
Скрипт индивидуальной разработки на базе 1С-Битрикс
Отдельные калькуляторы для реферальной и бонусной программ
Выделенный сервер
Cобственные DNS (ns1.savegreen.club, ns2.savegreen.club)
Также рекомендую обратить внимание на обучающие материалы:
С их помощью вы без труда сможете разобраться во всех нюансах или использовать как стартовую инструкцию для своего нового партнера.
Ну и напоследок скрин платежки:
Выплаты бонусов на баланс обещают ежедневно, так что завтра уже смогу попробовать сделать первый вывод и отписаться о результатах.