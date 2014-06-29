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Есть ли смысл сегодня,дрбывать на Baikal x11 150M/h
Здравствуйте, увожаемые форумчане.
Недавно узнал об "ЭФИРЕ" и решил заняться добычей этой перспективной монты(имхо).
Собственно хочу узнать мнение "бывалых" насчет "Baikal 150m" или если есть другая не дорогая альтернатива,тоже буду рад узнать.
P.S.:Беру Байкал 150м за 60к,примерное время отбития средств на текущий сложности добычи-4 месяца.Слышал,что Casper усложнит жизнь майнерам-любителям,стоит ли нырять вообще?
Заранее благодарю не ровнодушных,к моему вопрсу форумчан.