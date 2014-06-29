Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,905 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Есть ли смысл сегодня,дрбывать на Baikal x11 150M/h

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Ethereum Форум. Все о платежной системе Ethereum (Эфириум, Эфир)
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:52
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Есть ли смысл сегодня,дрбывать на Baikal x11 150M/h
Здравствуйте, увожаемые форумчане.
Недавно узнал об "ЭФИРЕ" и решил заняться добычей этой перспективной монты(имхо).
Собственно хочу узнать мнение "бывалых" насчет "Baikal 150m" или если есть другая не дорогая альтернатива,тоже буду рад узнать.

P.S.:Беру Байкал 150м за 60к,примерное время отбития средств на текущий сложности добычи-4 месяца.Слышал,что Casper усложнит жизнь майнерам-любителям,стоит ли нырять вообще?

Заранее благодарю не ровнодушных,к моему вопрсу форумчан.
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!

Баннер: {{ slide.title }}
gusar85 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С Форекс на Фондовый. Есть смысл? Konstantin81 Инвестирование в фондовый рынок 56 20.04.2017 03:57
Обращение в полицию, есть ли смысл? HarryKane Юридические вопросы 0 17.04.2017 22:13
Электронная библиотека - есть ли смысл? duckwithtruck Свой интернет бизнес: общий форум 23 28.11.2016 18:32
Есть смысл ставить на меньший кф? Make Money Стратегии и прогнозы 16 29.06.2014 12:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Прогнозы от Слава Шабайкин
От Слава Шабайкин в разделе «Прогнозы»
Аватар jansen
Страховики недовольны ценовой политикой автопроизводителей
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет Hempik87 (MINBET) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
Аватар bakster
Yiled-HYIP - yiled-hyip.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Российский сервис проверки онлайн-объявлений «Ноосферус» привлек 30 млн рублей
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Bet App прогнозы на спорт
От Petr Fomin в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
408,905
Тем
466,289
Сообщений
11,509,876

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube