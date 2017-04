OPLOTT



8 необычных мест в мире, где можно расплатиться биткоинами



Ярые энтузиасты криптовалюты биткоин утверждают, что нужно делать покупки с её помощью более разнообразными, а иначе эта система не будет должным образом развиваться. И вот для этой цели уже были разработаны и запущены в работу интернет-ресурсы, которые помогают владельцам биткоинов найти полезную информацию о торгово-сервисных предприятия (причём по всему миру) принимающих к оплате виртуальную валюту. Почти 5000 торгово-сервисных точек и компаний, например, зарегистрировано на одном из них под названием



Впрочем, помимо обычных торгово-сервисных предприятий, владельцы которых торгуют в них всем тем же самым, что представлено и в обычных магазинах или предоставляют через них какие-либо услуги, такие ресурсы как Buzzfeed.com и Ceix.io недавно представили списки необычных мест, где любой человек может расплатиться биткоинами и вот о 8 из них пойдет речь ниже.



1. В настоящее время американцы, британцы и австралийцы могут расплачиваться своими биткоинами за сервис по доставке на дом пиццы на сайте pizzaforcoins.com. В системе этого ресурса задействованы такие известные пицца-рестораны как Pizza Hut, Domino’s и Papa John’s. Что важно, владельцы ресурса преследуют цель, чтобы покупателям было выгодно (а значит и дешевле) платить именно биткоинами по сравнению с другими 3-мя валютами мира.



2. Клиника пластической хирургии Eres Plastic Surgery, которая располагается в штате Флорида США. Принимает к оплате биткоины уже почти 3 года.



3. Популярный американский сайт знакомств OkCupid.com - считается одним из лучших сайтов в этой сфере. За биткойны пользователь может подключить премиум-план и тогда он сохранит свою анонимность и не будет видеть навязчивой рекламы.



4. Церковь в пригороде Нью-Йорка, которая носит название Иоанна Богослова (The Church of St. John the Evangelist) - приношения от верующих она может принять и в биткойнах.



5. Сеть пивных Individual Pubs Limited расположенная в нескольких городах Британии - наряда с обычными деньгами и картами не запрещает расплачиваться за пиво и с помощью биткоинов.



6. Американский магазин торгующий леденцами на палочке Lollyphile - с удовольствием примет от вас оплату в битках. Необычен тем, что в его ассортименте вы найдете например, леденцы со вкусом пива или грудного молока.



7. Ресторан быстрого питания для сотрудников консалтинговой фирмы с мировым именем Deloitte в Торонто. Буквально с апреля с.г. начал принимать оплату и в биткоинах с целью её более широкой популяризации.



8. Четыре года назад известный американский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic (занимается полетами в космос) г-н Ричард Брэнсон объявил, что за полет в качестве космического туриста, любой желающий может теперь расплатиться и с помощью биткоинов и всё это остается в силе и сейчас.



Как видим возможности оплаты биткоинами растут всё больше и больше с каждым днем.



Специально для mmgp.ru



