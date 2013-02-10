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Итальянская экономика получила "чёрную метку" от американского рейтингового агентства

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Итальянская экономика получила "чёрную метку" от американского рейтингового агентства


Рейтинговое агентство Fitch заявило о принятии решения о понижении кредитного рейтинга Италии ещё на один пункт, с "ВВВ+" до "ВВВ", со стабильным прогнозом по будущему рейтингу.

В отчёте пресс-центре рейтингового агентства указывается, что решение о снижении оценки государственных долговых обязательств Италии было принято по причине чрезмерной слабости банковской системы государства, а так же из-за огромного объёма государственного долга. Не внушают оптимизма рейтинговому агентству и данные по экономическому росту по текущему году.

Правительство Италии систематически нарушает все планы по стабилизации дефицита государственного бюджета. При этом в стране наблюдаются малые показатели экономического роста, и нежелание финансового блока правительства работать над снижением дикого дефицита государственного бюджета. Всё это делает Италию нестабильной перед возможными негативными экономическими событиями. Тяжёлая экономическая ситуация ухудшается политическим кризисом в стране и слабостью банковских структур Италии. Так описывают ситуации в пресс-релизе исследователи рейтингового агентства Fitch.

У правительства Италии так и не получилось достичь намеченных целей по сокращению государственного долга к ВВП страны. В прошлом году объём государственных долговых обязательств вырос ещё на 0,5 процента, достигнув отметки в 132,6 процента от ВВП Италии. Что выше на 11,2 процента целевого уровня, который был указан в экономической программе от 2013 года. Именно в тот год рейтинговое агентство Fitch уменьшало оценку долгосрочных долговых обязательств страны до уровня "BBB+".

Как указывается в пресс-релизе рейтингового агентства, банковский сектор Италии получил оценку "негативный". Эта оценка отражает все те сложности, с которыми столкнулась банковская система страны. В частности, перед итальянскими банками стоит сложная задача снизить объём мусорных активов в своих кредитных портфелях. Так же отмечается, что у итальянского банковского сектора фиксируется слишком низкий уровень прибыльности и низкий темп прироста капитализации.

Специально для mmgp.ru
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