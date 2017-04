veranika55 Профессионал

Китайский стартап Ofo привлек в качестве инвестора Ant Financial



Из за большой плотности населения, особенно в крупных городах Китая, загруженности улиц и постоянных пробок, велотранспорт в Китае пользуется огромным спросом. Но с личными велосипедами бывают проблемы: их надо везде брать с собой, оставлять на стоянках. У работающих граждан велосипед целый день простаивает без дела, ожидая хозяина. Решить эту проблему призван стартап Ofo. Это велосипеды "в шаговой доступности". Человек берет берет велосипед, который находится рядом с ним, доезжает на нем до нужного места и "бросает" его. Стоимость услуги - 1$ за полчаса. Оплата за велосипеды осуществляется через платежные приложения. Велосипедов настолько много, что их можно найти на каждом шагу, что делает стартап очень удобным для использования и очень прибыльным. Не удивительно, что в такой удобный бизнес, много желающих инвестировать. Проявил интерес к данному бизнесу и Ant Financial - это подразделение Alibaba, осуществляющее интернет платежи и платежи с использованием кредитных карт. Присоединение к Ofo столь значимого инвестора позволит им еще больше расширить свой бизнес и сделать его более удобным и доступным пользователям.







Объем финансирования Ofo от Ant Financial держится в тайне. Но еще 2 месяца назад Ofo смог привлечь в свою идею 450 миллионов долларов, а общая стоимость компании превысила миллиард долларов. Среди инвесторов компании такие гиганты как DST Global, Matrix China, CITIC и Didi Chuxing, крупнейший в Китае сервис по вызову такси.



Ant Financial является создателем платежной системы Alipay, крупнейшей онлайн платежной платформы в Китае. Ofo уже работала с платежной системой Alipay. В марте Ofo стала использовать кредитный рейтинг пользователей Alipay, чтобы разрешить пользователям проката велосипедов с квалифицированными балами брать в аренду велосипеды без необходимости сразу вносить депозит (т.е. в кредит).







Такой союзник как Ant Financial позволит укрепить позиции Ofo в конкурентной борьбе со своим главным соперником Mobike. Обе компании стремятся расширить рынки влияния и выйти за пределы Китая и сейчас привлекают стратегических партнеров и инвесторов. Покровителями Mobike является Tencent - крупнейших конкурент Alibaba, и крупнейший промышленный гигант Foxconn. Tencent владеет WeChat Pay, который уступает платежной системе Alipay по доле рынка, но имеет в качестве преимущества интегрированное приложение WeChat, мессенджер, который используется почти повсеместно среди пользователей китайских смартфонов.







В своем заявлении Оfo сообщает от намерении стать крупнейшей площадкой в мире по прокату велосипедов, и что планирует работать с Ant Financial для охвата рынка в новых странах.



