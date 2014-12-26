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Великобритания покинет список крупнейших экономик мира — МВФ

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Великобритания покинет список крупнейших экономик мира — МВФ
Великобритания к 2022 году покинет список пяти крупнейших экономик мира.
По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Великобританию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место).
В результате Великобритания, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем — 1,8%, останется за пределами пятерки. Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия выставит Соединенному королевству счет в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов (62 миллиарда долларов), и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты.
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