Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Зачем банки создают свои страховые компании?

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#1
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Имя: Олег
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Вопрос Зачем банки создают свои страховые компании?
Например, ВТБ Страхование или Сбербанк Страхование.

При этом в них есть как накопительные так и инвестиционные программы.

Зачем это банкам? Это же конкуренция традиционным банковским продуктам - депозитам и вкладам.

Может кто-то объяснить?
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