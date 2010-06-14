WMID 359226972814 - приём лимитов доверия

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WMID 359226972814 H-FIRE
BL: 575 (текущий:
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TL: 9566 (текущий:
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Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат
Сумма: 50.00 - 10000.00 WMZ
Срок: 30 - 365 дней
Ставка: 0.0700 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Требуется финансовые кредиты на развитие проектов. Просьба! Не предлагайте проходить различного рода процентные лесенки, или другие хитрые схемы развода. Только реальные инвесторы и люди которые реально хотят инвестировать и зарабатывать вместе с нами. Ваши инвестиционные вклады будут вкладываться в развитие интернет а так же локальные проекты. На постоянной основе используются займы до 2% в месяц, все что выше используется только при поступлении больших заказов, для их выполнения. Чем меньше процент займа, тем он чаше используется. Спасибо всем кто принимает участие в развитии бизнеса..
после регистрации прошло: ~ 4 года
текущий объем долга: 28685.30 WMZ
и 0.00 WMС
Web-сайт: http://gateon.net
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