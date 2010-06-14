Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WMID 359226972814 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,657
Благодарностей: 16,123
Записей в блоге: 54
УГ: 9
подарки
награды Волшебный горшочек 
WMID 359226972814 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения

WMID 359226972814 H-FIRE

BL: 575 (текущий:)

TL: 9566 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат

Сумма: 50.00 - 10000.00 WMZ
Срок: 30 - 365 дней
Ставка: 0.0700 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Требуется финансовые кредиты на развитие проектов. Просьба! Не предлагайте проходить различного рода процентные лесенки, или другие хитрые схемы развода. Только реальные инвесторы и люди которые реально хотят инвестировать и зарабатывать вместе с нами. Ваши инвестиционные вклады будут вкладываться в развитие интернет а так же локальные проекты. На постоянной основе используются займы до 2% в месяц, все что выше используется только при поступлении больших заказов, для их выполнения. Чем меньше процент займа, тем он чаше используется. Спасибо всем кто принимает участие в развитии бизнеса..

после регистрации прошло: ~ 4 года

текущий объем долга: 28685.30 WMZ и 0.00 WMС


Web-сайт: http://gateon.net


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Метки
h-fire, wmid 359226972814
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