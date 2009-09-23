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Госбюджет Греции в 2016 г. вышел в профицит впервые с 1995 г.

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Госбюджет Греции в 2016 г. вышел в профицит впервые с 1995 г.


По результатам прошлого года предварительный профицит госбуджета всего сектора Греции равнялся почти 4% ВВП, подобравшись вплотную к отметке в 7 миллиардов евро, что около 0,7% ВВП, заявили служба статистики Греции Эльстат.

В том числе, доходы участков правительства, основываясь на этих данных, около 88 миллиардов евро, что на более чем 2 миллиарда евро больше, чем за предыдущий год. А расходы удержались на уровне около 86 миллиардов евро, что соответствует снижению на 9 миллиардов евро если сравнивать с 2015 годом. Как поясняют, рост связан с ростом отчислений в казну благодаря налогам и увеличением объёма фондов страховок.

Впервые за 21 год сальдо стало профицитным. Также этот показатель стал выше примерно в 8 раз запланированного повышения отметки ВВП в 0.5%. Предыдущий год был закончен с дефицитом в 10 миллиардов евро, а 2013 год вообще имел дефицит в почти 24 миллиарда евро.

Несмотря на это обязательства страны в 2016 годы были равны 315 миллиардам евро что почти 180% ВВП, если сравнивать с 312 миллиардами евро, что около 177% ВВП в 2015 году. В прошлом году ВВП страны был на уровне почти 176 миллиардов евро, а в предыдущем примерно на этой же отметке.

Окончательные цифры по этим данным будут подведены в мае 2017 года.

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