Drum13 Мастер

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Концерн "Антонов" на дороге "Великих Свершений"



Правительство Украины, в лице Петра Порошенко, продолжает гробить знаменитый авиаконцерн "Антонов", так пишут журналисты уважаемого киевского издания "Зеркало недели".



Издание отмечает, что катастрофические последствия для производства настали после того, как старое руководство предприятия было замещено топ-менеджерами автопредприятий Порошенко, которые не имеют какого-либо опыта работы в авиационной промышленности.



Такая губительная ситуация привела к тому, что генеральный конструктор концерна уволился, и переехал на постоянное место работы в Азербайджан.



По скромным оценкам журналистов, в концерн "Антонов" устроилось около 200 новых молодых менеджеров, за последние полтора года. Такая кадровая политика, в итоге, приводит к убийству собственной школы авиастроения.



Крупным достижением топ-менеджмента концерна можно назвать установку для себя крупных вознаграждений за свои тяжёлые труды. Получилась парадоксальная ситуация, когда простая секретарша вице-президента компании теперь получает больше, чем инженер, проработавший на предприятии несколько десятков лет.



Больше всего руководство концерна "Антонов" преуспело не в производственном секторе, а в организации массированных информационных кампаний вокруг своей якобы бурной рабочей деятельности. К сожалению, реальность сильно оторвана от красивых картинок, создаваемых на ТВ, когда президент Украины из-за целлофановых штор показал фюзеляж нового самолёта Ан-132Д.



Несомненно, на первый взгляд может казаться, что выпуск нового самолёта Ан-132 - это реальное достижение авиаконструкторов и инженеров предприятия. Но, во-первых, это не привычный всем Ан-132, а Ан-132Д. То есть это не настоящий самолёт, а демонстратор. Это не более чем демонстрация возможностей создания нового самолёта. Это значит, что самолёт собирали из иностранных комплектующих, которые были под рукой, а не специально разработанных под этот самолёт. Ведь основная часть конструкции, планер - это планер на 90 процентов от самолёта Ан-24, первый полёт которого задокументирован 1959 годом. А это показывает только одно, технический уровень выставочного самолёта - это уровень полувековой давности.



Ближе к концу статьи издание уточняет, что у концерна "Антонов" практически не осталось заказов.



Но почему их нет, куда они подевались? Такими вопросами задаются киевские журналисты. Ведь раньше они были, может быть не гигантские, но были. Летают же по всему миру 40 самолётов Ан-148 и Ан-158 выпущенных производством в последние годы. ВВС Ирака приобрели 6 единиц Ан-32. Ещё 4 единицы Ан-32 поступили на вооружение МЧС Украины. Несколько единиц Ан-74 были закуплены Казахстаном, республикой Лаос и другими странами.



Ответ простой, потенциальные клиенты хорошо знают реальное положение дел в концерне. Они не тешат себя иллюзиями, как руководство компании. Заказчиков интересует вопрос, может ли "Антонов" строить новые самолёты. Ведь последний самолёт Ан-148 был построен ровно два года назад для КНДР. После чего Порошенко полностью сменил руководство концерна. С того времени ни один заказчик так и не получил ни одного самолёта.



В конце статьи киевское издание подводит неутешительный итог, авиационная промышленность Украины знала тяжёлые времена. Но то, что сейчас происходит вокруг авиаконцерна "Антонов" не было никогда



Специально для mmgp.ru Правительство Украины, в лице Петра Порошенко, продолжает гробить знаменитый авиаконцерн "Антонов", так пишут журналисты уважаемого киевского издания "Зеркало недели".Издание отмечает, что катастрофические последствия для производства настали после того, как старое руководство предприятия было замещено топ-менеджерами автопредприятий Порошенко, которые не имеют какого-либо опыта работы в авиационной промышленности.Такая губительная ситуация привела к тому, что генеральный конструктор концерна уволился, и переехал на постоянное место работы в Азербайджан.По скромным оценкам журналистов, в концерн "Антонов" устроилось около 200 новых молодых менеджеров, за последние полтора года. Такая кадровая политика, в итоге, приводит к убийству собственной школы авиастроения.Крупным достижением топ-менеджмента концерна можно назвать установку для себя крупных вознаграждений за свои тяжёлые труды. Получилась парадоксальная ситуация, когда простая секретарша вице-президента компании теперь получает больше, чем инженер, проработавший на предприятии несколько десятков лет.Больше всего руководство концерна "Антонов" преуспело не в производственном секторе, а в организации массированных информационных кампаний вокруг своей якобы бурной рабочей деятельности. К сожалению, реальность сильно оторвана от красивых картинок, создаваемых на ТВ, когда президент Украины из-за целлофановых штор показал фюзеляж нового самолёта Ан-132Д.Несомненно, на первый взгляд может казаться, что выпуск нового самолёта Ан-132 - это реальное достижение авиаконструкторов и инженеров предприятия. Но, во-первых, это не привычный всем Ан-132, а Ан-132Д. То есть это не настоящий самолёт, а демонстратор. Это не более чем демонстрация возможностей создания нового самолёта. Это значит, что самолёт собирали из иностранных комплектующих, которые были под рукой, а не специально разработанных под этот самолёт. Ведь основная часть конструкции, планер - это планер на 90 процентов от самолёта Ан-24, первый полёт которого задокументирован 1959 годом. А это показывает только одно, технический уровень выставочного самолёта - это уровень полувековой давности.Ближе к концу статьи издание уточняет, что у концерна "Антонов" практически не осталось заказов.Но почему их нет, куда они подевались? Такими вопросами задаются киевские журналисты. Ведь раньше они были, может быть не гигантские, но были. Летают же по всему миру 40 самолётов Ан-148 и Ан-158 выпущенных производством в последние годы. ВВС Ирака приобрели 6 единиц Ан-32. Ещё 4 единицы Ан-32 поступили на вооружение МЧС Украины. Несколько единиц Ан-74 были закуплены Казахстаном, республикой Лаос и другими странами.Ответ простой, потенциальные клиенты хорошо знают реальное положение дел в концерне. Они не тешат себя иллюзиями, как руководство компании. Заказчиков интересует вопрос, может ли "Антонов" строить новые самолёты. Ведь последний самолёт Ан-148 был построен ровно два года назад для КНДР. После чего Порошенко полностью сменил руководство концерна. С того времени ни один заказчик так и не получил ни одного самолёта.В конце статьи киевское издание подводит неутешительный итог, авиационная промышленность Украины знала тяжёлые времена. Но то, что сейчас происходит вокруг авиаконцерна "Антонов" не было никогда

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