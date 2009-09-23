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Счётная палата США о новых правилах регулирования блокчейна

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Счётная палата США о новых правилах регулирования блокчейна


Счетная палата США (GAO) - аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса - подготовила широкоформатный доклад о положении дел в области финтеха, в одном из разделов которого подробно описывается технология блокчейна и развитие отрасли за последние несколько месяцев.

Несмотря на то, что новый отчет не фокусируется на какой-либо конкретной области политики, он выражает общую мысль правительств всего мира: отсутствие уверенности в том, что блокчейн требует создания нового типа нормативной базы.

«Продолжение изучения технологии распределённых реестров необходимо для понимания того, как она и её составляющие будут регулироваться существующей нормативно-правовой системой. Пока неясно, нужно ли будет создавать новые юридические документы в связи с тем, что использование технологии может быть связанно с уникальными проблемы», - говорится в отчёте.

В январе 2017 года представители ЕС сделали аналогичное заявление, отметив, что после того, как они в течении года изучали случаи использования технологии блокчейна, должностные лица заключили, что составление новых правил будет преждевременным.

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