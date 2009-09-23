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Hyperledger работает над Burrow - платформой смарт-контрактов от Intel

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Hyperledger работает над Burrow - платформой смарт-контрактов от Intel


После запуска своей корпоративной блокчейн-платформы Fabric, консорциум Hyperledger уже готов нацелиться на очередной проект: Burrow, предложенный инженерами Monax и Intel, был одобрен Техническим комитетом Hyperledger (TSC) и в настоящее время находится на стадии разработки.

Hyperledger – это не просто консорциум, это совместная деятельность по разработке с открытым исходным кодом, ведущаяся различными компаниями. Он имеет уникальный подход к одобрению проектов и предложений, касающихся блокчейна. Когда код впервые передается в Hyperledger для проверки, TSC должен одобрить его, используя целый набор определенных критериев, в который входит адаптивность, гибкость, безопасность, жизнеспособность и функциональность.
Исполнительный директор Hyperledger Брайан Белендорф объясняет:
«Критерии выпуска, по которым оцениваются проекты для завершения процесса инкубации, включают в себя правовое соответствие, поддержку сообщества, прохождение тестирования и непрерывную интеграционную поддержку, документацию, архитектурное регулирование, опубликованные релизы и поддержку инфраструктуры для таких требований, как отслеживание дефектов, обзоры кодов, непрерывное тестирование интеграции и многое другое.»

Burrow - это кодовая база, основанная на Эфириуме и созданная по технологии Eris-DB, разработанной при поддержке Monax в 2014 году. Проект был предложен Intel и Monax для создания интеллектуальной платформы контрактов для коммерческих компаний и организаций.
Полагаясь на сильную структуру развития эфириума и гибкую систему для децентрализованных приложений, Бехлендорф объяснил, что Burrow предоставит необходимую инфраструктуру для компаний и членов Hyperledger, которые хотят использовать смарт-контракты на основе блокчейна для своих коммерческих операций.

Белендорф также подчеркнул, что Hyperledger и его решения не должны рассматриваться как конкуренты сети эфириума. На самом деле, одобрение TSC проекта, производного от эфириума, должно направить серьёзный посыл сообществу самого эфириума, а также Hyperledger относительно открытого видения развития Hyperledger.

«Прежде всего, наличие проекта, производного от Эфириума под протекцией Hyperledger, должно создать посыл о том, что Hyperledger и Ethereum не позиционируют себя как конкурентов. Возможность сотрудничать в различных направлениях этой проблемы принципиально важна для того, чтобы как можно быстрее получить действительно новаторские идеи в качестве программных продуктов», - отметил Белендорф.

Кроме того, Hyperledger будет интегрировать другие проекты, такие как Fabric, Sawtooth Lake и Iroha с Виртуальной машиной Эфириума (EVM), но в блоге Hyperledger отмечается, что предстоит сделать еще много работы, чтобы это свершилось.

Принятие Burrow знаменует собой первый шаг Hyperledger к развитию смарт-контрактов. Генеральный директор Monax Кейси Кульман считает, что Burrow позволит компаниям создавать приложения с широким спектром функций и потенциальных услуг, которые сложно включить в платформы, не имеющие отношения к смарт-контрактам:
«Это огромный шаг в создании форума, в котором более крупное корпоративное сообщество может внести свой вклад в создание приложений промышленного класса с помощью EVM. Включение кодовой базы в Hyperledger обеспечит долговечность проекта с открытым исходным кодом со зрелыми подходами и под управлением Linux Foundation, и станет основным путеводителем реализации системных приложений на уровне предприятия».

Более важно то, что дебют Burrow расширяет связь Hyperledger и его компаний-партнеров с сообществом разработчиков Эфириума и его активными консорциумами, включая Enterprise Ethereum Alliance. Команда Hyperledger стремится обеспечить рабочие отношения с сообществами и консорциумами сети Эфириума, чтобы гарантировать, что Burrow сможет трансформироваться в более гибкое, адаптируемое и жизнеспособное решение для крупномасштабных корпораций и учреждений

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