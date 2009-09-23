Почему пул ViaBTC не поддерживает SegWit



Пул ViaBTC опубликовал запись в блоге, в которой объяснил причины своего оппозиционного отношения к использованию технологии Segregated Witness в Биткоине, ссылаясь на озабоченность по поводу сложности софтфорка и необратимого ущерба, который может вызвать внедрение сетей второго уровня, таких как Lightning Network. Майнинговый пул также назвал влияние Bitcoin Core на сообщество негативным, утверждая, что команда «злоупотребляет своим авторитетом»:



«Сегодня Биткоин остро нуждается в диверсифицированных командах разработчиков и решениях для достижения децентрализации в развитии Биткоина».



Сейчас компании и майнинговые пулы разделились на два лагеря – кто-то поддерживает SegWit, а кто-то - Bitcoin Unlimited. Практически все крупные игроки рынка так или иначе высказали свою позицию по этому вопросу. Сейчас большинство компаний поддерживают активацию SegWit, при этом майнинговая мощность на стороне BU. Среди пулов, которые поддерживают BU, Antpool и ViaBTC выражали свою позицию активнее всего. Информация во всплывающем окне на сайте ViaBTC гласит следующее:



«Пул ViaBTC считает, что существующую команда разработчиков Биткоина - «Bitcoin Core + Blockstream» - не предпринимает удовлетворительных шагов для обеспечения роста и развития Биткоина в соответствии с оригинальной White paper Сатоси, и по сути активно вредит экосистеме Биткоина, подавляя любые попытки решить некоторые из важнейших проблем сети».



SegWit не решает насущные проблемы пропускной способности



В своем последнем заявлении «Почему мы не поддерживаем SegWit» ViaBTC отмечает, что SegWit – решение, касающееся гибкости сети, отнюдь не может решить текущую проблему переполнения сети, которая на данный момент является одной из самых важных для Биткоина. ViaBTC также говорит о том, что сети второго уровня, такие как Lightning Network, не могут рассматриваться в качестве решения для масштабирования блокчейна:



«Транзакции LN нельзя приравнять к P2P транзакциям Биткоина, а большинство сценариев использования Биткоина не применимы к Lightning Network. LN также приведет к появлению крупных платежных центров и это при том, что изначально Биткоин задумывался как платежная P2P система».



Однако складывается впечатление, что ViaBTC упускает некоторые важные детали. Внедрение патча, позволяющего исправить одну из ошибок в Биткоине, не должно рассматриваться как вредоносное действие только потому, что это позволяет разработчикам создать вторую сеть поверх Биткоина. Биткоин должен быть очищен от таких ошибок, как пластичность транзакций, а разработчики должны иметь возможность создавать то, что им хочется (как сейчас) поверх Биткоина.

Тот факт, что майнинговый пул будет игнорировать такой важный патч, даже при угрозе потери комиссионных от транзакций, можно считать эгоистичным. ViaBTC также упускает из внимания, что некоторые формы сетей второго уровня уже стали возможны в Биткоине, даже без исправления ошибки пластичности транзакций и уже активно разрабатываются. И наконец не стоит забывать, что без подобных каналов пользователи, которые ищут выгодное для себя предложение, найдут его в другом месте - например, в альткоинах иди централизованных платежных системах, что может привести к снижению количества пользователей Биткоина.



Однако стоит отметить, что заявление ViaBTC о том, что «SegWit не решает самые насущные проблемы пропускной способности» вполне верно. Несмотря на то, что его можно рассматривать как «заплатку», которая сможет увеличить пропускную способность сети в два раза, в будущем потребуются и другие обновления. И тут на сцену выходит Bitcoin Unlimited со своим предложением протокола Emergent Consensus, который позволяет «навсегда» исправить эту ошибку, так как подразумевает ограничение размера блока в зависимости от потребностей сообщества.



SegWit усложнит масштабирование в будущем



В идеальном случае, SegWit разрешает поместить в 1 Мб количество данных, аналогичное нынешнему блоку в 4Мб, в зависимости от того, как учитываются данные подписей, выделяемые в отдельную сущность. Однако, в обычных обстоятельствах этот объем данных составляет примерно 2Мб. Это означает, что одним из направлений атаки на сеть может быть создание блоков размером 4Мб. Поэтому любые увеличения размера блока в будущем, теоретически позволят создать блок в 4 раза больше. Однако это очень маловероятно – разработчики Bitcoin Core не видят в этом проблемы. Единственная проблема заключается в том, что если подобная атака все же произойдет, то SegWit уже будет не отменить. Вот что думает по этому поводу ViaBTC:



«С технической точки зрения SegWit применяет формат транзакции, который может быть использован теми, кто не обновляет свои узлы, с разделением данных транзакций и данных подписи. Это означает, что SegWit невозможно отменить после его активации, иначе все непотраченные выходы транзакций в формате SegWit могут быть украдены».



SegWit усилит влияние Core на сообщество



В последней части своей публикации, ViaBTC высказывает озабоченность в отношении команды разработчиков Bitcoin Core и ее влияния на сообщество Биткоина, ссылаясь на проблемы, подобные печально известной цензуре, осуществляемой сторонниками Bitcoin Core на форумах Reddit и Bitcointalk.



В том случае, если команда Bitcoin Core попытается превратить Биткоин в централизованную платежную систему, то сообщество и майнеры встанут на дыбы - если еще не будет слишком поздно. Ведь команда Core действует не по собственной инициативе - ее продвигает и поддерживает стоящий за ней крупный криптовалютный бизнес.

В рассуждениях ViaBTC безусловно присутствует здравое зерно. Однако, некоторые заявления пула достаточно противоречивы. В итоге, последнее слово должно оставаться за сообществом, и каким оно будет - мы наверняка узнаем уже в ближайшие месяцы.



Источник Пул ViaBTC опубликовал запись в блоге, в которой объяснил причины своего оппозиционного отношения к использованию технологии Segregated Witness в Биткоине, ссылаясь на озабоченность по поводу сложности софтфорка и необратимого ущерба, который может вызвать внедрение сетей второго уровня, таких как Lightning Network. Майнинговый пул также назвал влияние Bitcoin Core на сообщество негативным, утверждая, что команда «злоупотребляет своим авторитетом»:«Сегодня Биткоин остро нуждается в диверсифицированных командах разработчиков и решениях для достижения децентрализации в развитии Биткоина».Сейчас компании и майнинговые пулы разделились на два лагеря – кто-то поддерживает SegWit, а кто-то - Bitcoin Unlimited. Практически все крупные игроки рынка так или иначе высказали свою позицию по этому вопросу. Сейчас большинство компаний поддерживают активацию SegWit, при этом майнинговая мощность на стороне BU. Среди пулов, которые поддерживают BU, Antpool и ViaBTC выражали свою позицию активнее всего. Информация во всплывающем окне на сайте ViaBTC гласит следующее:«Пул ViaBTC считает, что существующую команда разработчиков Биткоина - «Bitcoin Core + Blockstream» - не предпринимает удовлетворительных шагов для обеспечения роста и развития Биткоина в соответствии с оригинальной White paper Сатоси, и по сути активно вредит экосистеме Биткоина, подавляя любые попытки решить некоторые из важнейших проблем сети».В своем последнем заявлении «Почему мы не поддерживаем SegWit» ViaBTC отмечает, что SegWit – решение, касающееся гибкости сети, отнюдь не может решить текущую проблему переполнения сети, которая на данный момент является одной из самых важных для Биткоина. ViaBTC также говорит о том, что сети второго уровня, такие как Lightning Network, не могут рассматриваться в качестве решения для масштабирования блокчейна:«Транзакции LN нельзя приравнять к P2P транзакциям Биткоина, а большинство сценариев использования Биткоина не применимы к Lightning Network. LN также приведет к появлению крупных платежных центров и это при том, что изначально Биткоин задумывался как платежная P2P система».Однако складывается впечатление, что ViaBTC упускает некоторые важные детали. Внедрение патча, позволяющего исправить одну из ошибок в Биткоине, не должно рассматриваться как вредоносное действие только потому, что это позволяет разработчикам создать вторую сеть поверх Биткоина. Биткоин должен быть очищен от таких ошибок, как пластичность транзакций, а разработчики должны иметь возможность создавать то, что им хочется (как сейчас) поверх Биткоина.Тот факт, что майнинговый пул будет игнорировать такой важный патч, даже при угрозе потери комиссионных от транзакций, можно считать эгоистичным. ViaBTC также упускает из внимания, что некоторые формы сетей второго уровня уже стали возможны в Биткоине, даже без исправления ошибки пластичности транзакций и уже активно разрабатываются. И наконец не стоит забывать, что без подобных каналов пользователи, которые ищут выгодное для себя предложение, найдут его в другом месте - например, в альткоинах иди централизованных платежных системах, что может привести к снижению количества пользователей Биткоина.Однако стоит отметить, что заявление ViaBTC о том, что «SegWit не решает самые насущные проблемы пропускной способности» вполне верно. Несмотря на то, что его можно рассматривать как «заплатку», которая сможет увеличить пропускную способность сети в два раза, в будущем потребуются и другие обновления. И тут на сцену выходит Bitcoin Unlimited со своим предложением протокола Emergent Consensus, который позволяет «навсегда» исправить эту ошибку, так как подразумевает ограничение размера блока в зависимости от потребностей сообщества.В идеальном случае, SegWit разрешает поместить в 1 Мб количество данных, аналогичное нынешнему блоку в 4Мб, в зависимости от того, как учитываются данные подписей, выделяемые в отдельную сущность. Однако, в обычных обстоятельствах этот объем данных составляет примерно 2Мб. Это означает, что одним из направлений атаки на сеть может быть создание блоков размером 4Мб. Поэтому любые увеличения размера блока в будущем, теоретически позволят создать блок в 4 раза больше. Однако это очень маловероятно – разработчики Bitcoin Core не видят в этом проблемы. Единственная проблема заключается в том, что если подобная атака все же произойдет, то SegWit уже будет не отменить. Вот что думает по этому поводу ViaBTC:«С технической точки зрения SegWit применяет формат транзакции, который может быть использован теми, кто не обновляет свои узлы, с разделением данных транзакций и данных подписи. Это означает, что SegWit невозможно отменить после его активации, иначе все непотраченные выходы транзакций в формате SegWit могут быть украдены».В последней части своей публикации, ViaBTC высказывает озабоченность в отношении команды разработчиков Bitcoin Core и ее влияния на сообщество Биткоина, ссылаясь на проблемы, подобные печально известной цензуре, осуществляемой сторонниками Bitcoin Core на форумах Reddit и Bitcointalk.В том случае, если команда Bitcoin Core попытается превратить Биткоин в централизованную платежную систему, то сообщество и майнеры встанут на дыбы - если еще не будет слишком поздно. Ведь команда Core действует не по собственной инициативе - ее продвигает и поддерживает стоящий за ней крупный криптовалютный бизнес.В рассуждениях ViaBTC безусловно присутствует здравое зерно. Однако, некоторые заявления пула достаточно противоречивы. В итоге, последнее слово должно оставаться за сообществом, и каким оно будет - мы наверняка узнаем уже в ближайшие месяцы.

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