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Минюст Украины внедряет блокчейн в управление госреестрами и СЕТАМ

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Минюст Украины внедряет блокчейн в управление госреестрами и СЕТАМ


Министерство юстиции Украины проводит консультации с американской компанией Bitfury по поводу внедрения технологии блокчейна в работу ведомства и государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ), сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Внедрение технологии блокчейна в работу СЕТАМ повысит уровень защиты информации и обеспечит невозможность внешнего вмешательства в систему», – подчеркнул он.

По словам Петренко, Минюст, как содержатель 17 государственных реестров, заинтересован в использовании новых технологий, способствующих защите информации и управлению информацией, а технология блокчейна – наиболее подходящий вариант для этого.
«Базовые реестры Минюста – это регистрация всех сделок по недвижимости в стране. Это продажи арестованного государственными исполнителями имущества на миллиарды гривен в год. Министерство юстиции очень часто обвиняют в коррупции и непрозрачности. Блокчейн это та технология, которая делает невозможным манипуляции записей в государственных реестрах как изнутри (при подкупе администратора или регистратора), так и извне (при кибератаках)», – сообщил он.

По мнению чиновника, из объекта критики Минюст может превратиться в одного из лидеров внедрения технологии блокчейна не только на уровне Украины, но и всего мира.

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