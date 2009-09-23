На Бали обнаружился очередной Сатоси Накамото



Человек, назвавший себя Сатоси Накамото, отвечал на вопросы на сервисе вопросов и ответов Quora от имени создателя Биткоина. О себе он рассказал, что он американец, живущий на Бали, и не против встретиться со своим собеседниками лично.



«Сатоси» с Бали предлагает личную встречу



3 апреля, используя заголовок «бывший основатель и создатель Биткоина с 2008 по 2010 годы», пользователь Quora под именем «Satoshi Nakamoto» начал отвечать на вопросы экономической тематики. На сайте это уже семнадцатый по счету пользователь, использующий такое имя. На данный момент он опубликовал 19 ответов на вопросы, количество просмотров его профиля стремительно растёт и уже превысило 32 000, а количество подписчиков составляет более 160 человек.



Новоявленный «Сатоси» утверждает, что именно он является создателем Биткоина и добавляет:

«Я живу на Бали, в Индонезии, на самом деле я родился в 1977 году, а не в 1975. И я американец, а не чёртов англичанин!».



Он уточняет, что проживает в небольшом, но богатом отеле на юго-западе Бали, в городе Денпасаре. Отвечая пользователю, который изъявил желание с ним встретиться, он написал:

«Я проживаю в отеле BerryBiz; найдите его в Google и попросите на ресепшен пригласить Сатоси Накамото. Я спущусь к вам».



Подтверждение существования



В одной из недавних публикаций «Сатоси» написал: «Я настоящий, а все, кто выдают себя за меня – нет! Пока я удалён из «так называемого» списка кандидатов, поэтому догадаться, кто я такой, невозможно».

Затем он написал свой электронный адрес и сказал, что у него есть профиль на Facebook.



На Facebook имеется страница с профилем Сатоси Накамото – уроженца Техаса, проживающего на Бали. Страница была создана в марте. По описанию она совпадает с информацией на Quora. На ней также имеется фото с водительских прав, сделанное в 2001 году в штате Вирджиния. Владелец страницы пишет, что на фотографии изображён именно он.



Отсутствие криптографических доказательств



На просьбу предоставить криптографическое доказательство, отправив несколько оригинальных монет Сатоси или подписав сообщение закрытым PGP ключом Сатоси 2010 года, «мистер Накамото» ответил:

«Я не могу подписывать какие-либо сообщения, так как мой старый электронный адрес (satoshin@gmx.com) был взломан несколько лет назад. На нем содержалась единственная резервная копия всех моих закрытых ключей».



«Все мои закрытые ключи Биткоина хранились в одном закодированном электронном документе. Одна копия хранилась на ноутбуке, а другая - на моём оригинальном адресе электронной почты GMX; однако оба эти источника сейчас недоступны, - продолжает самопровозглашённый создатель Биткоина, - в 2010 году произошли события, которые привели к потере всех моих ключей».



Он также поведал о причине, по которой решил бросить разработку Биткоина:

«После того, как я потерял «стимул» продолжать работать над проектом Биткоина, я объявил миру, что буду заниматься другими вещами».

Кроме того, он говорит, что пытался показаться публике ещё с 2010 года. Однако «все слишком сфокусированы на том, кем я должен быть. Каждый раз, когда я пытался публично объявить, кто я такой, в мой адрес сыпались откровенно враждебные и неуважительные оскорбления и угрозы».



Не Крейг Райт, но...



Новоявленный Сатоси из Бали говорит, что он не Крейг Райт (пресловутый австралиец, также провозгласивший себя Сатоси Накамото).



«Крейг Райт – просто математик и программист, который помог исправить одну ошибку в подразделе «Вычисления» моего оригинального Whitepaper, - повествует новый Сатоси, - и он не является автором или соавтором какой-либо части работы «Биткоин: пиринговая система электронных денег».



Напомним, Райт пытался получить патент на несколько концепций, связанных с Битоином и блокчейном. Не так давно компания, с которой связан Райт, приобрела его патенты как часть сделки, которую они назвали «крупнейшим за всю историю приобретением в сфере разработок Биткоина и блокчейна».



В своих ответах на Quora, «Сатоси» из Бали также высказывал поддержку в отношении использования патентов, способствующих технологическим инновациям. Такая позиция не нравится многим либертариански настроенным приверженцам Биткоина, так как в ней содержатся антигосударственные взгляды. В одном из ответов «Сатоси» рассказывает, как он может заработать 100 000 долларов за 6 месяцев. Его метод заключается в том, чтобы отправить разработку продукта «с заявкой на патент в патентное ведомство вашей страны, а затем обзвонить крупные компании с большим рынком с предложением приобрести продукт». В другом ответе он порекомендовал:

«Получение патента на ваши продукты или модель «логической технологии» даёт самые высокие результаты».



P.S. На данный момент информация о пользователе «Satoshi Nakamoto» и его ответы уже удалены с сайта Quora.



Источник Человек, назвавший себя Сатоси Накамото, отвечал на вопросы на сервисе вопросов и ответов Quora от имени создателя Биткоина. О себе он рассказал, что он американец, живущий на Бали, и не против встретиться со своим собеседниками лично.3 апреля, используя заголовок «бывший основатель и создатель Биткоина с 2008 по 2010 годы», пользователь Quora под именем «Satoshi Nakamoto» начал отвечать на вопросы экономической тематики. На сайте это уже семнадцатый по счету пользователь, использующий такое имя. На данный момент он опубликовал 19 ответов на вопросы, количество просмотров его профиля стремительно растёт и уже превысило 32 000, а количество подписчиков составляет более 160 человек.Новоявленный «Сатоси» утверждает, что именно он является создателем Биткоина и добавляет:«Я живу на Бали, в Индонезии, на самом деле я родился в 1977 году, а не в 1975. И я американец, а не чёртов англичанин!».Он уточняет, что проживает в небольшом, но богатом отеле на юго-западе Бали, в городе Денпасаре. Отвечая пользователю, который изъявил желание с ним встретиться, он написал:«Я проживаю в отеле BerryBiz; найдите его в Google и попросите на ресепшен пригласить Сатоси Накамото. Я спущусь к вам».В одной из недавних публикаций «Сатоси» написал: «Я настоящий, а все, кто выдают себя за меня – нет! Пока я удалён из «так называемого» списка кандидатов, поэтому догадаться, кто я такой, невозможно».Затем он написал свой электронный адрес и сказал, что у него есть профиль на Facebook.На Facebook имеется страница с профилем Сатоси Накамото – уроженца Техаса, проживающего на Бали. Страница была создана в марте. По описанию она совпадает с информацией на Quora. На ней также имеется фото с водительских прав, сделанное в 2001 году в штате Вирджиния. Владелец страницы пишет, что на фотографии изображён именно он.На просьбу предоставить криптографическое доказательство, отправив несколько оригинальных монет Сатоси или подписав сообщение закрытым PGP ключом Сатоси 2010 года, «мистер Накамото» ответил:«Я не могу подписывать какие-либо сообщения, так как мой старый электронный адрес (satoshin@gmx.com) был взломан несколько лет назад. На нем содержалась единственная резервная копия всех моих закрытых ключей».«Все мои закрытые ключи Биткоина хранились в одном закодированном электронном документе. Одна копия хранилась на ноутбуке, а другая - на моём оригинальном адресе электронной почты GMX; однако оба эти источника сейчас недоступны, - продолжает самопровозглашённый создатель Биткоина, - в 2010 году произошли события, которые привели к потере всех моих ключей».Он также поведал о причине, по которой решил бросить разработку Биткоина:«После того, как я потерял «стимул» продолжать работать над проектом Биткоина, я объявил миру, что буду заниматься другими вещами».Кроме того, он говорит, что пытался показаться публике ещё с 2010 года. Однако «все слишком сфокусированы на том, кем я должен быть. Каждый раз, когда я пытался публично объявить, кто я такой, в мой адрес сыпались откровенно враждебные и неуважительные оскорбления и угрозы».Новоявленный Сатоси из Бали говорит, что он не Крейг Райт (пресловутый австралиец, также провозгласивший себя Сатоси Накамото).«Крейг Райт – просто математик и программист, который помог исправить одну ошибку в подразделе «Вычисления» моего оригинального Whitepaper, - повествует новый Сатоси, - и он не является автором или соавтором какой-либо части работы «Биткоин: пиринговая система электронных денег».Напомним, Райт пытался получить патент на несколько концепций, связанных с Битоином и блокчейном. Не так давно компания, с которой связан Райт, приобрела его патенты как часть сделки, которую они назвали «крупнейшим за всю историю приобретением в сфере разработок Биткоина и блокчейна».В своих ответах на Quora, «Сатоси» из Бали также высказывал поддержку в отношении использования патентов, способствующих технологическим инновациям. Такая позиция не нравится многим либертариански настроенным приверженцам Биткоина, так как в ней содержатся антигосударственные взгляды. В одном из ответов «Сатоси» рассказывает, как он может заработать 100 000 долларов за 6 месяцев. Его метод заключается в том, чтобы отправить разработку продукта «с заявкой на патент в патентное ведомство вашей страны, а затем обзвонить крупные компании с большим рынком с предложением приобрести продукт». В другом ответе он порекомендовал:«Получение патента на ваши продукты или модель «логической технологии» даёт самые высокие результаты».P.S. На данный момент информация о пользователе «Satoshi Nakamoto» и его ответы уже удалены с сайта Quora.

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