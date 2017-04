TokenCard - проект дебетовой карты Visa на Эфириуме



TokenCard – проект создания дебетовой карты Visa, управляемой смарт-контрактами Эфириума, объявляет о проведении ICO и публикует Белую Книгу с подробной экономической моделью. На первом этапе проекта, пользователи TokenCard смогут держать на карточном счете как ETH, так и до пяти других видов токенов Эфириума, которые будут выбраны сообществом из следующего списка: REP, MKR, DGD, ICN, MLN, GNT, 1ST и SNGLS.



В будущем, по мнению разработчиков, основную долю токенов на карточных счетах составят стабильные криптовалюты, такие как dai или DGX, привязанные к фиатным валютам или физическим активам, но ни одна из них пока не вышла из стадии тестирования. Со стороны получателей платежа, TokenCard – обыкновенная карта Visa, через которую идут платежи в фиатных валютах.



Проект разрабатывается компаниями Monolith Studio и New Alchemy, а основатели компании – бывший председатель Bitcoin Foundation и эксперт в области верификации смарт-контрактов Питер Вессенс (Peter Vessennes) и Мел Гилдерман (Mel Gelderman).



Экономика TokenCard



В основе экономики TokenCard лежат токены TKN (Эфириум, стандарт ERC20) и смарт-контракт Актива TKN, который аккумулирует комиссии и управляет доходами владельцев TKN. Полная комиссия за проведение платежа, включая компанию-партнера со стороны Visa, составит не более 1,5%, из которых 1% будет направляться на смарт-контракт Актива TKN. Платежи обеспеченные токенами TKN, 1% комиссией не облагаются.

TokenCard генерирует токены TKN только в ходе ICO, в дальнейшем новых эмиссий не планируется. Владельцы TKN имеют право на получение своей доли комиссий, аккумулированных на смарт-контракте Актива.



В системе TokenCard TKN имеют две функции:

Обеспечение платежей без комиссии.

TKN обеспечен ликвидными токенами. Любой владелец TKN в любой момент может получить свои долю токенов с помощью механизма выкупа «Cash and Burn».



Несколько примеров для наглядности:

Платеж с помощью DGX. Владелец карты расплачивается за свой обед в ресторане и хочет, чтобы оплата прошла золотыми токенами DGX. Счет за обед – 50 долларов, что равно примерно 1.2 DGX. Он проводит картой над сканером. Серверы TokenCard в реальном времени снимают 1.2 DGX с карточного счета. В этом примере, для простоты, не учитывается комиссия карточной платежной системы. Тогда, сумма транзакции, с учетом комиссии TokenCard составит 1.212 DGX. 1.2DGX немедленно обмениваются системой TocenCard на USD, и направляются на расчетный счет TokenCard в системе Visa. Остаток 0.012 DGX направляется в TKN Контракт Актива и добавляется в пул криптоактивов, служащих обеспечением стоимости TKN. Поскольку комиссии взимаются в тех же токенах, в которых проходит оплата, в пуле собирается портфель из различных токенов.



Механизм «Cash and Burn». Владелец TKN хочет получить свою долю активов и для этого запускает функцию «Burn». Эта функция уничтожает его TKN, после чего он уже не будет иметь право на будущие прибыли, а доля остальных владельцев TKN в пуле активов увеличивается.



Владелец TKN имеет 500 TKN, а всего в обращении находятся 10 000 TKN

В Контракте Активов TKN содержится 10dai, 100ETH, 500 DGX, 250REP

Доля равна 500/10000=5%. Следовательно, он получает свои 5%: 0.5dai, 5ETH, 25DGX, 12,5 REP.



В ходе этой операции его TKN сгорают, и в обращении остается 10000 - 500 = 9500 TKN

Это означает, что доли остающихся держателей токенов увеличиваются: теперь владелец 500 TKN имеет долю 500/9500=5.26%

Сожжение токенов пропорционально увеличивает долю остающихся участников, однако, по словам разработчиков, операции сожжения TKN будут проходить редко.



Еще одна причина использования механизма уничтожения токенов – выплата постоянных дивидендов увеличивает риск вмешательства SEC, так как токен, в таком случае, может быть классифицирован как ценная бумага, со всеми регулятивными последствиями.



По словам разработчиков, производительность системы со стороны TokenCard составит на первом этапе 1000 транзакций в минуту, с лагом при загрузке не более 1 секунды.



Краудсейл



Начало ICO планируется на 2 мая. Однако, как показывает опыт предыдущих ICO, начало краудсейлов часто задерживается по разным причинам, поэтому лучше контролировать начало кампании на сайте.

Верхняя граница ICO установлена на уровне 4,5 миллиона долларов.

Период генерации токенов займет семь дней.



Если верхняя граница финансирования будет достигнута до истечения 7 дней, продажа будет продлена на 24 часа, для того, чтобы дать возможность опоздавшим.



Скидки и бонусы

Токены будут распределяться по следующим ценам:

От 0 до 750 000 долларов — 150 TKN/ETH

750 000 – 1 500 000 – 140 TKN/ETH

1 500 000 – 2 250 000 – 130 TKN/ETH

2 250 000 – 3 000 000 – 120 TKN/ETH

3 000 000 – 3 750 000 – 110 TKN/ETH

3 750 000 – 4 500 000 – 100 TKN/ETH



Если курс ETH останется на уровне 50 долларов/ETH, и верхняя граница будет достигнута, то всего будет сгенерировано около 21 миллиона токенов.



20% сгенерированных TKN будет зарезервировано за Monolith Studio, и они останутся замороженными на смарт-контракте в течение 18 месяцев. Это должно стать дополнительным подтверждением заинтересованности разработчиков в своем проекте.



15% TKN будут формально отнесены к резерву, но не сгенерированы – резерв для возможного дополнительного краудсейла, который может и не понадобиться. Можно считать это резервом на случай непредвиденных обстоятельств.



В течение 120 дней после краудсейла, команда собирается выпустить первую ограниченную партию карт для тестирования, объемом в 500 штук, которые будут распределены среди первых покупателей токенов.

Если первое тестирование пройдет успешно, через 240 дней после краудсейла состоится релиз версии 1.0. В него войдет рабочая версия Token App – приложения мгновенного обмена токенов и первая версия утилит для управления активами.



