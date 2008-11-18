Навигатор Яндекса будет частично платным

Планируется собирать деньги с таксопарков, курьерских служб и других сфер бизнеса где навигатор используется в коммерческих целях.
Тестирование этого новшества начнётся с 1-го мая этого года. Сначала собираются взымать плату за "Навигатор", а далее и за "Яндекс карты".
«История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов»
- отметили в компании. Модель будет аналогична той, которую используют для API "Карт" для бизнеса - она позволяет пользоваться картами Яндекса в других проектах. Сам сервис будет бесплатный, а уже более детальные настройки профиля, платные.
К сведению, аудитория за март "Яндекс навигатора" составила более 11.5 млн. человек. А всего моделью геосервиса воспользовалось более 21.5 миллиона пользователей.
По материалам kommersant.ru