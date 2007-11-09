Как криптовалюты незаметно вошли в порноиндустрию

Очень скоро за токены, основанные а платформе Ethereum, мужчины смогут получить доступ к порноактрисам Кенне Джеймс, Лондон Киз и Кэт Диор в закрытом клубе Лас-Вегаса. Миллионы пользователей Google с нетерпением ждут, когда к проекту присоединятся и другие модели - Эсперанца Гомес, Мэдисон Айви, Брэнди Лав и другие.
Новые токены под названием Legends (LGD) доступны для продажи на криптовалютной бирже Bittrex с 18 апреля. LGD представляют собой совместимые с ERC-20 токены, основанные на платформе Эфириума. Другими примерами такого вида токенов являются собственно эфир (ETH), REP с децентрализованной платформы рынка предсказаний Augur, DGD от Digix, и Dai от Maker.
Криптовалютные сценарии для порноиндустрии
Руководитель биржи Bittrex Билл Шихара (Bill Shihara) рассказал о причинах, по которым его биржа поддержала проект:
«Мы постоянно ищем инновационные способы применения блокчейна, а токены членства в клубе - это великолепный сценарий. Судя по моему опыту, еще никому не удавалось успешно интегрировать токен в подобный бизнес».
Однако другие специалисты не считают, что это единственный пример использования токенов в порноиндустрии. Старший консультант Ethereum Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) говорит, что в данный момент разрабатывается несколько подобных сценариев. Все они основаны на системе микроплатежей.
Организатор семинаров Ethereum Madrid и один из основателей Icofunding Адриан Кальво (Adrián Calvo) комментирует ситуацию:
«На ether.camp имеется пара подобных проектов. (…) Не думаю, что на Эфириуме уже были успешные проекты. Биткоин в этом отношении более успешен, поскольку он чаще используется в качестве валюты. Некоторые сайты "для взрослых" принимают биткоины. С введением ZK-SNARKS мы, вероятно, увидим больше «темных» сценариев, и это прекрасно».
Знаменитости криптопространства в клубе XXX
«Членами клуба являются известные люди криптопространства, хотя пока я не имею права называть их имена. Я был в старом клубе до того, как поменялось его местоположение, и встречал людей, связанных с этим бизнесом. В новом клубе я не был, но планирую посетить его в мае», - говорит основатель биржи Bittrex.
По словам основателей клуба, их клиентами являются известные представители бизнес-кругов и венчурного капитала.
Основная комната клуба будет открыта для всех, а у ВИП-членов будет иметься доступ к приватным посещениям профессиональных спортсменов, известных людей и звезд порнобизнеса, в том числе актрис Кенны Джеймс, Лондон Киз и Кэт Диор. Кроме того, члены клуба смогут монетизировать свой доступ в Legends Room при помощи уникальной модели «таймшер», позволяющей людям, не являющимся членами клуба, входить на закрытую территорию, арендуя членство. Бронирование будет осуществляться через мобильное приложение The Legends Room.
Членство в клубе как доказуемый актив на блокчейне
Один из основателей The Legends Room Ник Бломгрен (Nick Blomgren) говорит:
«Членство в эксклюзивном закрытом мужском клубе очень востребовано в таких мировых столицах, как Нью-Йорк, Лондон и Токио. Настало время присоединиться к этому эксклюзивному клубу и для Лас-Вегаса, и, как городу 21 века, ему очень подходит, чтобы такой престижный клуб был запущен при использовании уникальной криптовалюты, обеспечивающей таймшер и доказательство членства. Членство в клубе впервые станет доказуемым активом на блокчейне с возможностями смарт-контрактов».
The Legends Room разместится в помещении бывшего стриптиз-клуба, дата открытия запланирована на конец мая.
Роль порнозвёзд в краудсейле
Какая же роль в краудсейле отведена Кенне Джеймс, Лондон Киз и Кэт Диор?
«Все звезды порноиндустрии, имеющие членство на Bittrex, создают видеоролики, рекламирующие токены. Они будут принимать цифровую валюту за танцы и сувенирную продукцию клуба, и очень заинтересованы в том, чтобы добавить Биткоин в качестве средства оплаты на их личные интернет-сайты и мобильные приложения», - утверждает Ник Бломгрен.
Билл Шихара: «Кенна Джеймс, Лондон Киз и Кэт Диор снимают рекламные ролики и уже рассказали о клубе своим подписчикам в соцсетях».
На вопрос, собираются ли присоединиться к проекту другие звезды отрасли, Ник ответил:
«Мы работаем с некоторыми звездами и в будущем планируем их добавить».
Что думают лидеры сообщества Ethereum по поводу использования своего ПО в индустрии для взрослых? Джеффри Вилке (Jeffrey Wilcke), один из основателей Эфириума, считает:
«Протокол доступен и открыт (и должен и будет оставаться таковым). Согласится ли/поддержит ли Ethereum Foundation индустрию XXX, не имеет значения, в этом и заключается вся красота. Протокол может свободно использовать любой человек».
Вот неофициальная позиция ещё одного основателя Ethereum: «Думаю, что порноиндустрия ускорит/продвинет усвоение Эфириума».
Стивен Нерайофф подтверждает мнение других участников команды Эфириума, однако подчеркивает, что это его личная точка зрения:
«Не думаю, что это повлияет на репутацию Эфириума».
Исполнительный директор Ethereum Labs Дерик Смит (Derick Smith) считает, что бумажные деньги гораздо грязнее.
Ведущий разработчик Эфириума из Германии Фабиан Фогельштеллер (Fabian Vogelsteller) говорит о стоимости токенов ERC-20:
«Эфириум - это неконтролируемый блокчейн и может использоваться любым, кто платит за топливо. Думаю, что любое применение хорошо, однако собственного мнения по поводу порно-краудсейла у меня нет».
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