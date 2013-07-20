О французской подставе для американского доллара

Первой, после правящей партии социалистов, жертвой французских выборов минувшего дня стал... американский доллар. Как только более-менее определилась финальная пара претендентов на второй тур президентской гонки во Франции, зелёный дрогнул и рухнул, словно получив нокаутирующий удар с избирательных участков.
Согласно оперативным данным информационных агентств, после первого этапа президентских выборов во Франции ультраправый кандидат Марин Ле Пен получила 21,58% голосов, её основной оппонент Эмманюэль Макрон набрал 23,82%. Таковы предварительные данные МВД Франции, и они вряд ли серьёзно изменятся в дальнейшем. Республиканец Франсуа Фийон получил менее 20%, а протеже нынешнего президента Французской республики Франсуа Олланда, социалист Бенуа Амон остался аутсайдером с 6,2% избирательных бюллетеней.
И вот первая реакция валютных курсов на такой электоральный расклад.
Согласно предвыборным раскладам, глобалист Эмманюэль Макрон с вероятностью 2:1 побеждает во втором туре голосования, намеченном на 7 мая. И опасавшиеся возможной победы французских националистов инвесторы перевели дух. Ещё одного сюрприза, аналогичного Brexit'у не будет.
На этой волне поднялся не только евро. Аппетит к риску вырос резко, и в числе бенефициаров – европейские и американские акции.
Впрочем, инвесторы явно недооценивают тот факт, что в проигрыше у избирательных урн оказались представители обеих правящих партий Франции. Такой исход народного волеизъявления отражает глубокое разочарование французов в традиционных политических раскладах, их страхи перед натиском африканских и азиатских мигрантов, угрозой терроризма и экономическими проблемами. Так что демагог Эмманюэль Макрон, предвыборная риторика которого отчасти напоминала трамповскую – одно только обещание «порвать с системой, которая была не в состоянии реагировать на проблемы Франции на протяжении более 30 лет» чего стоит – будет вынужден волей-неволей учитывать эти настроения. А значит его предвыборные обещания можно делить на 10.
Кроме того, парламентские выборы состоятся в июне. Но ни Национальный фронт Ле Пен, ни макроновский En Marche не пользуются сильной общенациональной поддержкой. И следующий президент, кем бы он ни стал, должен будет работать с традиционными партиями республиканцев и социалистов – сценарий, который легко может привести к тупиковой ситуации. Так что сюрпризов для доллара и евро ещё может быть немало.
А вы бы сейчас стали ставить на европейскую валюту против американской?
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