Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 10:16
Сегодня, 09:37
#
1
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,506
Благодарностей: 5,952
УГ: 30
награды
Airlanes Logitech - airlanes-logitech.com
Привет Форумчане, Друзья!
Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан"
в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая!
я не админ/создатель проекта.
старт проекта: 23.04.2017
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!
Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
airlanes-logitech.com является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Маркетинг Проекта!
Цитата:
(Депозит Возвращается) 0,6% В День На 30 Дней
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"
Платёжные Системы!
PM
Языки Проекта! английский
( будут добавлены другие языковые версии)
Реферальная программа!
0,6% от депозита!
Регламент Выплат!
Инстант!
Максимальный депозит! 150$
Минимальный депозит! 1$
Технические Характеристики
Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server(s) NS1. DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
IP Address 186.2.161.19 - 3 other sites hosted on this server
Registrar NAMECHEAP INC.
Created on 2017-03-10 - Expires on 2018-03-10 - Updated on 2017-03-25
Регистрация в проектЕ!!!
Мой Депозит!!!
Цитата:
Date : 04/24/2017 06:43
From/To Account : U133416**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 173781448
Memo : Shopping Cart Payment. to airlanes-logitech.com Deposit
Hash : 3c4c88fc8b2f14e821dfe93d65a76951
Сегодня, 09:50
#
2
Мастер
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,553
Благодарностей: 1,039
УГ: 2
Re: Airlanes Logitech - airlanes-logitech.com
Цитата:
From/To Account : U133416**
Ярослав, а почему кошель зашифрован? Что бы не пробивали, с ним что то не так?
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Сегодня, 10:16