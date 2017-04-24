Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,875 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Airlanes Logitech - airlanes-logitech.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:37
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,506
Благодарностей: 5,952
УГ: 30
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Airlanes Logitech - airlanes-logitech.com
Привет Форумчане, Друзья! Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан"
в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая!
я не админ/создатель проекта.
старт проекта: 23.04.2017

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

Регистрация в проектЕ!!!

О Проекте!

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
airlanes-logitech.com является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Маркетинг Проекта!



Цитата:
0,6% В День На 30 Дней (Депозит Возвращается)
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"

Платёжные Системы!

PM


Языки Проекта!

английский
( будут добавлены другие языковые версии)

Реферальная программа!

0,6% от депозита!


Регламент Выплат!

Инстант!



Максимальный депозит!

150$

Минимальный депозит!

1$
Технические Характеристики

Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 930 domains)

IP Address 186.2.161.19 - 3 other sites hosted on this server
Registrar NAMECHEAP INC.
Created on 2017-03-10 - Expires on 2018-03-10 - Updated on 2017-03-25


Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!!!

Цитата:
Date : 04/24/2017 06:43
From/To Account : U133416**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 173781448
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to airlanes-logitech.com
Hash : 3c4c88fc8b2f14e821dfe93d65a76951
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
СТАБИЛЬНЫЙ КАПЕР! - статистика, стабильный плюс!+ 💎ДОБАВЛЯЙТЕСЬ--- Мой Скайп
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 09:50
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,553
Благодарностей: 1,039
УГ: 2
КП: 0.683
Re: Airlanes Logitech - airlanes-logitech.com
Цитата:
From/To Account : U133416**
Ярослав, а почему кошель зашифрован? Что бы не пробивали, с ним что то не так?
__________________
На правах рекламы: Мгновенная покупка Bitcoin!

Zooo.cc - платит третий год!
Получай Добро каждую секунду!
asmith на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Корпорация Logitech инвестирует в слияние с компанией Saitek 13 млн долларов Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 2 11.11.2016 09:45
Logitech представляет универсальную беспроводную мышь M720 Triathlon для легкого пере Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 03.09.2016 00:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Сервис FASQu
От feo-cool в разделе «Сервисы и программы»
Аватар moskva
Стало известно, чем привлекает работа на фрилансе
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pechatnik
Инвайты, дополнительные проверки на форуме
От pechatnik в разделе «Вопросы и предложения»
Аватара нет
Santa-Monica - Santamonica.su - игра с выводом денег
От CkopnuoH191 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Imperio
Invest21 - invest21.net
От Imperio в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WWDC онлайн трансляция для тех у кого не грузит с Apple.com :)
От Dynamix25 в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
408,875
Тем
466,250
Сообщений
11,508,574

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube