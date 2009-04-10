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Реакция мажоров на итоги первого тура
Вот и завершился первый тур во Франции.
Много было прогнозов по евро-доллару и аналитиками ожидалось, что выход во второй тур Ле Пен обрушит евро на 2-3 фигуры.
Но как это часто бывает в последнее время, реакция рынка на политические итоги вышла абсолютно непредсказуемой.
Итак, как же отреагировали основные валюты и торговые инструменты на итоги голосования?
1.Евро-доллар открылся гепом на 2 фигуры, скакнув на открытии с 1.07 до 1.09. Я бы не ставил сейчас на закрытие гепа, потому что еще не до конца понятны причины такого поведения пары.
2. Ауд-доллар тоже немного гепнулся вверх, а вот фунт и канадец проигнорили это событие.
3. Доллар-йена очень неожиданно отреагировала на итоги, скакнув на открытии со 109 на 110.5
Долгие годы йена была убежищем и во время неожиданных или очень сильных новостей многие "прятались" в нее и франк. Сейчас все произошло наоборот. Был резкий уход из йены. Спекули опасались, что Ле Пен получит больше голосов?
4. Естественно, мощнее всего гепнулась евро-йена, которая выросла на открытии со 117 до 121 (в других терминалах - до 120.4).
На данный момент пара откатилась, но вполне вероятно, что минимумы здесь мы уже видели и путь для нее - только вверх.
5. Не осталось в стороне и золото, которое упало с 1285 до 1265.
Золото тоже является убежищем. Если совместить это с движением по йене, то явно видно, что кто-то очень боялся итогов голосования, но в итоге облегченно вздохнул, выведя свои активы из хеджей.
6. SPX 500. Фондовый рынок тоже вздохнул с облегчением и индекс вырос с 2350 до 2370. Геп небольшой, но показывает, что итоги голосования вышли вполне удовлетворительные для большинства спекулянтов.
Напомню, что в первом туре победили
Эммануэль Макрон (24%) и Ле Пен (21.4%) опередив своих конкурентов из лидирующих партий. У Филлона - около 20%, за Меланшона - 19.6%
Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 08:56.