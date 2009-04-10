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Реакция мажоров на итоги первого тура

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Старый Сегодня, 08:51
#1
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Реакция мажоров на итоги первого тура
Вот и завершился первый тур во Франции.
Много было прогнозов по евро-доллару и аналитиками ожидалось, что выход во второй тур Ле Пен обрушит евро на 2-3 фигуры.
Но как это часто бывает в последнее время, реакция рынка на политические итоги вышла абсолютно непредсказуемой.

Итак, как же отреагировали основные валюты и торговые инструменты на итоги голосования?

1.Евро-доллар открылся гепом на 2 фигуры, скакнув на открытии с 1.07 до 1.09. Я бы не ставил сейчас на закрытие гепа, потому что еще не до конца понятны причины такого поведения пары.

2. Ауд-доллар тоже немного гепнулся вверх, а вот фунт и канадец проигнорили это событие.

3. Доллар-йена очень неожиданно отреагировала на итоги, скакнув на открытии со 109 на 110.5
Долгие годы йена была убежищем и во время неожиданных или очень сильных новостей многие "прятались" в нее и франк. Сейчас все произошло наоборот. Был резкий уход из йены. Спекули опасались, что Ле Пен получит больше голосов?

4. Естественно, мощнее всего гепнулась евро-йена, которая выросла на открытии со 117 до 121 (в других терминалах - до 120.4).
На данный момент пара откатилась, но вполне вероятно, что минимумы здесь мы уже видели и путь для нее - только вверх.

5. Не осталось в стороне и золото, которое упало с 1285 до 1265.
Золото тоже является убежищем. Если совместить это с движением по йене, то явно видно, что кто-то очень боялся итогов голосования, но в итоге облегченно вздохнул, выведя свои активы из хеджей.

6. SPX 500. Фондовый рынок тоже вздохнул с облегчением и индекс вырос с 2350 до 2370. Геп небольшой, но показывает, что итоги голосования вышли вполне удовлетворительные для большинства спекулянтов.

Напомню, что в первом туре победили
Эммануэль Макрон (24%) и Ле Пен (21.4%) опередив своих конкурентов из лидирующих партий. У Филлона - около 20%, за Меланшона - 19.6%
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Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 08:56.
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Старый Сегодня, 09:19
#2
ATT
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Re: Реакция мажоров на итоги первого тура
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
1.Евро-доллар открылся гепом на 2 фигуры, скакнув на открытии с 1.07 до 1.09. Я бы не ставил сейчас на закрытие гепа, потому что еще не до конца понятны причины такого поведения пары.
При такой реакции ближайшие две недели лучше воздержаться от прогнозов. Я подозреваю, что ММ под шумок будут выносить стопы на круглых уровнях, оправдание то весьма удобное. Объективных причин для такого подрыва еврейки не вижу.
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