tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,058 Благодарностей: 3,592 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 500 Подписок: 41 подарки награды

Реакция мажоров на итоги первого тура Вот и завершился первый тур во Франции.

Много было прогнозов по евро-доллару и аналитиками ожидалось, что выход во второй тур Ле Пен обрушит евро на 2-3 фигуры.

Но как это часто бывает в последнее время, реакция рынка на политические итоги вышла абсолютно непредсказуемой.



Итак, как же отреагировали основные валюты и торговые инструменты на итоги голосования?



1.Евро-доллар открылся гепом на 2 фигуры, скакнув на открытии с 1.07 до 1.09. Я бы не ставил сейчас на закрытие гепа, потому что еще не до конца понятны причины такого поведения пары.



2. Ауд-доллар тоже немного гепнулся вверх, а вот фунт и канадец проигнорили это событие.



3. Доллар-йена очень неожиданно отреагировала на итоги, скакнув на открытии со 109 на 110.5

Долгие годы йена была убежищем и во время неожиданных или очень сильных новостей многие "прятались" в нее и франк. Сейчас все произошло наоборот. Был резкий уход из йены. Спекули опасались, что Ле Пен получит больше голосов?



4. Естественно, мощнее всего гепнулась евро-йена, которая выросла на открытии со 117 до 121 (в других терминалах - до 120.4).

На данный момент пара откатилась, но вполне вероятно, что минимумы здесь мы уже видели и путь для нее - только вверх.



5. Не осталось в стороне и золото, которое упало с 1285 до 1265.

Золото тоже является убежищем. Если совместить это с движением по йене, то явно видно, что кто-то очень боялся итогов голосования, но в итоге облегченно вздохнул, выведя свои активы из хеджей.



6. SPX 500. Фондовый рынок тоже вздохнул с облегчением и индекс вырос с 2350 до 2370. Геп небольшой, но показывает, что итоги голосования вышли вполне удовлетворительные для большинства спекулянтов.



Напомню, что в первом туре победили

Эммануэль Макрон (24%) и Ле Пен (21.4%) опередив своих конкурентов из лидирующих партий. У Филлона - около 20%, за Меланшона - 19.6%

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